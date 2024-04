Erste Rückrunden-Niederlage für Liga-Leader GAK 1902, der aber nach 23 Runden mit 11 Punkten weiter einen komfortablen Vorsprung vor dem Verfolger-Duo SV Ried & DSV Leoben hat. Das derzeit gut drauf ist. Im Flow auch der FC Liefering und FC Dornbirn, der von Sieg zu Sieg eilt und im "Keller-Gipfel" beim SV Stripfing weiter Boden gutmachen kann. Überhaupt war es zuletzt ein Aufstand der drei Kellerkinder, die alle punkteten. Verrückte ADMIRAL 2. Liga! Schwer zu tippen für Ligaportal-Experte Manni Bender, Ex-Profi beim FC Bayern und Ex-Trainer von Austria Klagenfurt. Nachfolgend Mannis Matchprognosen für Rd. 24.

Für Darijo Pecirep, der beim 3:1-Hinspielsieg am 29.09. in Dornbirn per Doppelpack zum Matchwinner avancierte, und den SV Stripfing gilt es allmählich zu punkten. Der FC Dornbirn ist im Eiltempo nach vier Siegen in Folge an den Aufsteiger herangerückt, hat vor dem Keller-Kracher am FAC-Platz das Momentum. Während die Stripfinger nach einer Unserie von neun Niederlagen aus den vergangenen elf Spielen nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzen. Doch vlt. greift ja der Trainer-Effekt?

Fr, 19.04.2024, 18:10 Uhr DSV Leoben - FC Liefering Expertentipp: 1:1 "Der DSV steckt den Trainer-Trubel ganz gut weg, wobei sie das ja in Leoben schon vom Anfang der Saison her gewöhnt sind. Erst mit Jancker, dann mit Poms, jetzt wieder Jancker. Das steckt die Mannschaft gut weg, souveräner Sieg im Topspiel beim FAC. Aber jetzt kommen die bärenstarken Lieferinger, die den Spitzenreiter besiegt haben. Die jungen Spieler haben jetzt richtig Selbstvertrauen bekommen und einen Lauf. Wenn solche Talente Selbstvertrauen haben, wird es für jeden Gegner schwer. Doch Leoben ist auch gut drauf." Zum Live-Ticker

Fr, 19.04.2024, 18:10 Uhr FC Flyeralarm Admira - KSV 1919 Expertentipp: 0:0 "Die Kapfenberger müssen auch nach dem ersten Sieg im Frühjahr in "Hab-Acht-Stellung" bleiben. Wenn der FC Dornbirn den SV Stripfing schlägt, sind es nurmehr vier bzw. drei Punkte. Und wenn es um den Abstiegskampf geht, dann ist das kein großes Polster mehr für die Steirer. Daher gilt es für sie auch bei der Admira zu punkten. Die Südstädter allerdings sind derzeit gut drauf, doch es könnte für die Kapfenberger was gehen. Sie werden womöglich auf ein 0:0 spielen und auf Konter setzen. Viele Tore werden da nicht fallen." Zum Live-Ticker

Fr, 19.04.2024, 18:10 Uhr SKU Amstetten - Sturm Graz II Expertentipp: 0:2 "Der SK Sturm II mit dem ersten Sieg des Jahres, gegen den SV Horn. Doch ob der nicht zu spät kommt...? Man weiß es nicht? Mit der Drei-Punkte-Regel ist immer noch einiges möglich. Auf jeden Fall gilt es für die Grazer in Amstetten nachzulegen. Dann sind sie wieder auf Tuchfühlung...ja und dann geht es die Woche darauf gegen Dornbirn. Also könnte Sturm dann durchaus auch noch im Rennen sein. Die werden Dornbirn die Daumen drücken, dass die Stripfing schlagen und sie besiegen Amstetten sowie danach Dornbirn...und schon sind die Steirer dran. Daher tippte ich auf einen Gästesieg, damit noch etwas Spannung im Abstiegskampf herrscht." Zum Live-Ticker

Fr, 19.04.2024, 18:10 Uhr First Vienna FC 1894 - SV Licht Loidl Lafnitz Expertentipp: 2:0 "Die Vienna ist nach zwei roten Karten in Dornbirn nun ersatzgeschwächt gegen die Lafnitzer. Die Steirer sind momentan die "Untippbaren der Liga". Wie die spielen verstehe ich nicht so richtig? Das ist nicht Fisch nicht Fleisch. Rein aus dem Bauchgefühl heraus tippe ich auf die Vienna." Zum Live-Ticker

Fr, 19.04.2024, 18:10 Uhr SV Horn - SV Guntamatic Ried Expertentipp: 0:3 "Die Rieder mal wieder mit einer Topleistung gegen Aufsteiger SW Bregenz - 5:0! Der SV Horn ist wie der SV Lafnitz - das sind keine schönen Spiele. Ich weiß nicht, was sie planen und wie sie ihre Mannschaften zusammenstellen? Das Ziel von den Hornern war mit Sicherheit, dass sie vorne mitspielen wollen, aber es reicht nicht. Die Innviertler sind gut drauf." Zum Live-Ticker

Fr, 19.04.2024, 20:30 Uhr SW Bregenz - FAC Expertentipp: 1:1 "Die Bregenzer haben was gutzumachen. Doch wie beim anderen Aufsteiger aus Stripfing merkt man, dass die Luft raus ist. Einen Sieg werden die Vorarlberger sicher noch brauchen, dann sind sie save. Doch den Sieg gegen die starken FACler zu holen wird sehr schwer. Nach der 0:5-Klatsche in Ried. Wenn man mal in so einer Negativspirale drin ist, dann ist es sehr schwer, um da wieder rauszukommen. Das höchste der Gefühle könnte ein Unentschieden sein. " Zum Live-Ticker

Sa, 20.04.2024, 14:30 Uhr SV Stripfing - FC Dornbirn Expertentipp: 1:2 "Der "Keller-Kracher". Die Dornbirner kämpfen sich da unten raus, zeigen Moral und Kampfgeist. Ein Spiel um Big-Points um den Klassenerhalt. Jeder weiß, worum es geht. Bei einer Niederlage rückt für das jeweilige Team der Abstieg näher. Also wird es sicher zur Sache gehen in diesem Spiel. Da braucht´s auch einen guten Schiedsrichter, der souverän pfeift." Zum Live-Ticker

So, 21.04.2024, 10:30 Uhr GAK 1902 - SKN St. Pölten Expertentipp: 3:0 "Man könnte den Eindruck erhalten, dass der GAK es derzeit etwas schleifen lässt. So richtig souverän, bis auf den letzten Sieg vor drei Runden in Ried, wo sie noch gut gespielt haben, waren sie danach nicht mehr. Das wirkt eher bei 80%. Und man weiß es ja, wenn man einmal in so einem Trott drin ist, fällt es schwer den Schalter wieder umzulegen und auf ein Mal wieder super zu spielen. Doch ich glaube, dass der SKN St. Pölten zur rechten Zeit kommt. Dass man mal wieder einen Heimsieg feiert und dann kann man schon mal schauen, wo man die Aufstiegsfeier macht. " Zum Live-Ticker

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL