Rein in die 26. und fünftletzte Runde der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/24 mit Ligaportal-Experte Manni Bender, dem ehemaligen Profi des FC Bayern & Karlsruher SC sowie Ex-Trainer von Austria Klagenfurt. Was meint der 57-jährige Münchner zur Lage der Liga 2? Besonders in punkto Meister- und Vizemeisterschaft sowie dem sich immer mehr zuspitzenden Kampf um den Klassenerhalt. Dazu Mannis Matchprognosen für das bevorstehende Wochenende in gewohnt kerniger "Manni-Manier"...

Liga-Leader GAK 1902 kontra Rückrunden-Spitzenreiter FC Flyeralarm Admira. Im Hinspiel am 20. Oktober hatten sich Marco Gantschnig (r.) und die Grazer mit einem hartumkämpften 0:0 gegen Reinhard Young und die Südstädter zu begnügen. Am Sonntagmittag könnten bei den Rotjacken bereits vorzeitig die Sektknorken zum Meistertitel und dem Aufstieg in die Bundesliga (Rückkehr nach 17 Jahren!) knallen. Vorausgesetzt die Messner-Mannen gewinnen ihr Freitagspiel gegen die Panther, ehe Sonntagmorgen Verfolger SV Guntamatic Ried bei der Vienna nicht gewinnt. Wäre dann: "Meister von der Couch"...

Fr, 03.05.2024, 18:10 Uhr SKU Amstetten - FAC Expertentipp: 0:2 "Für Schlusslicht SKU Amstetten ist es nurmehr ein "Schaulaufen" in den letzten Runden. Der FAC zuletzt mit einem Ausrufezeichen im kleinen Wiener Derby beim 1:0-Sieg gegen die Vienna." Zum Live-Ticker

Fr, 03.05.2024, 18:10 Uhr FC Dornbirn - KSV 1919 Expertentipp: 2:0 "Das war natürlich im Abstiegskampf ein Paukenschlag vom SV Stripfing, der Sieg in St. Pölten. Daher ist nachvollziehbar, wie die Kapfenberger darauf reagiert haben. Die Trainerentlassung ist natürlich schade, wenn der Retter Abdulah Ibrakovic zu gehen hat. Doch so ist nunmal das Geschäft...weiter geht´s. Für die letzten Runden sind das natürlich vom Terminplan her top Auslosungen, dass die Klubs da unten im Keller gegeneinander spielen. Die Dornbirner sind der Wahnsinn, elf Niederlagen in Serie und nun seit sechs Spielen unbesiegt, dabei fünf Dreier! Wenn sie jetzt auch noch gegen Kapfenberg gewinnen, dann "brennt der Hut" bei den Falken und ist es so richtig angerichtet im Abstiegskampf. " Zum Live-Ticker

Fr, 03.05.2024, 18:10 Uhr FC Liefering - Sturm Graz II Expertentipp: 2:1 "Das ist natürlich heftig für den SK Sturm II, ausgerechnet jetzt beim FC Liefering zu spielen. Die Salzburger sind bockstark in der Rückrunde! Das wird für die jungen Grazer extrem schwer, um in der Red Bull Arena was zu holen. Ich glaube auch nicht daran." Zum Live-Ticker

Fr, 03.05.2024, 18:10 Uhr DSV Leoben - SKN St. Pölten Expertentipp: 3:0 "Da mache ich es kurz und schmerzlos, das wird ein klarer Sieg für Leoben. Denn was die St. Pöltener abliefern, ist im Grunde genommen eine Frechheit. Was die da spielen, da sollten die Verantwortlichen wirklich mal genauer drauf schauen, was die Spieler da so abliefern." Zum Live-Ticker

Fr, 03.05.2024, 18:10 Uhr SV Stripfing - SV Licht Loidl Lafnitz Expertentipp: 1:0 "Respekt, SV Stripfing. Auswärtssieg in St. Pölten! Damit haben wohl wenige gerechnet, außer die Stripfinger selbst. Sie glauben an den Klassenerhalt und es schaut auch wieder gut aus. Auch gegen die Lafnitzer. Die letzten Punktgewinne sollten den Gastgebern Selbstvertrauen im Abstiegskampf geben. Die Steirer sind zwar unberechenbar, doch auswärts nicht so stark wie Zuhause. Wenn der Aufsteiger engagiert zu Werke geht und den Gästen gleich den Schneid abkauft, traue ich den Stripfingern einen Heimsieg zu." Zum Live-Ticker

Fr, 03.05.2024, 20:30 Uhr GAK 1902 - FC Flyeralarm Admira Expertentipp: 1:0 "Wird der GAK 1902 an diesem Spieltag schon den Aufstieg feiern? Das ist die vorherrschende Frage. Ob sie ihn dieses oder nächstes Wochenende bei ihrem Heimspiel-Doppel feiern werden? Doch die Admira ist gut drauf, spielte zuletzt gegen die starken Lieferinger 0:0. Das war bei den bis dato beiden besten Rückrundenteams irgendwo vorhersehbar, dass die Partie unentschieden ausgeht. Die Südstädter sehr diszipliniert in den letzten Spielen. Von daher wird es schwer werden für die Grazer, aber ich glaube, ein knapper Heimsieg sollte herausspringen mit der aktuellen Euphorie und ihren Fans. Da werden sie schon irgendwann ihr Tor erzielen." Zum Live-Ticker

Sa, 04.05.2024, 14:30 Uhr SV Horn - SW Bregenz Expertentipp: 3:1 "Beim SV Horn ist es ein Auf und Ab in dieser Saison. Zuletzt der respektable Auswärtssieg in Kapfenberg. Die Waldviertler sind extrem schwierig zu tippen. Gegen die in der Rückrunde schwachen Bregenzer sollte eigentlich ein klarer Heimsieg herausspringen. " Zum Live-Ticker

So, 05.05.2024, 10:30 Uhr First Vienna FC 1894 - SV Guntamatic Ried Expertentipp: 2:1 "Gewinnt der GAK Freitagabend im Topspiel gegen die Admira und Sonntagmorgen die SV Ried auf der Hohen Warte nicht, dann sind die Grazer vorzeitig und mit der 26. Runde Meister. Vom Namen her ist das finale Match der Runde eine Top-Paarung zweier Traditionsvereine. Da die Vienna ja einen Doppelspieltag (Anm.: mit den Frauen in der Bundesliga) auf dem Programm stehen hat, wollen sie sicher auch Eigenwerbung für die neue Saison machen. " Zum Live-Ticker

