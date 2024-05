An der Tabellenspitze sind mit der abgelaufenen 26. Runde der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/24 "die Würfel gefallen": Langzeit-Liga-Leader GAK 1902 steht als Meister & BL-Aufsteiger fest. Da ansonsten diese Spielzeit (vor allem die vergangenen Runden im Frühjahr) manch Ergebnis-Kapriolen lieferte und bei den meisten Mannschaften keine Konstanz herrscht, dachte sich Ligaportal-Experte Manni Bender, ehemals Profi des FC Bayern & Karlsruher SC sowie Ex-Trainer von Austria Klagenfurt, dass der 57-jährige Münchner mal "die Würfel fallen lässt". Nachfolgend Mannis Matchprognosen für Runde 27 der" etwas anderen Art".

Für Mannis Matchprognosen in Runde 27 hat sich der 57-jährige Münchner mal was Außergewöhnliches einfallen lassen: Ein Mix aus Orakeln per Würfelspiel gepaart mit Expertise. Hoher Unterhaltungswert gegeben...

Fr, 10.05.2024, 18:10 Uhr FC Flyeralarm Admira - DSV Leoben Expertentipp: 1:1 "Dann werfe ich mal die Würfel für Runde 27 in dieser Liga mit überwiegend inkonstanten Mannschaften für die erste Partie in der Südstadt zwischen dem Tabellenfünften und -dritten. Und da tauchen bei mir zwei Einser auf. " Zum Live-Ticker

Fr, 10.05.2024, 18:10 Uhr SW Bregenz - SV Stripfing Expertentipp: 0:1 "Der SV Stripfing hat nach seiner Niederlagenserie zuletzt mit fünf wichtigen Punkten aus drei Spielen gerade noch rechtzeitig den "Kopf aus der Schlinge gezogen". Damit war so nicht unbedingt zu rechnen. Doch mit dieser kleinen Erfolgsserie haben sie sich Luft verschafft. Aber es ist noch nicht vorbei für die Stripfinger. Einen Sieg in den verbleibenden vier Runden brauchen sie schon noch. Da kommt das Gastspiel bei den schwächelnden Bregenzern gerade recht, denn wo, wenn nicht gegen die Vorarlberger. Die Schwarz-Weißen mit vier Niederlagen in Folge, dabei sogar ohne erzielten Treffer (0:11), warten seit dem 2. März auf einen Sieg, daheim sogar seit 21. Oktober! Bei denen geht es brutal bergab. Da könnten die Stripfinger einen Punkt, wenn nicht gar einen Sieg holen. Bei Bregenz ist der neue Nuller auf dem Würfel, bei den Gästen die Eins." Zum Live-Ticker

Fr, 10.05.2024, 20:30 Uhr SKN St. Pölten - SV Guntamatic Ried Expertentipp: 2:2 "Der SKN zuletzt mit einem Remis-Achtungserfolg beim heimstarken Dritten DSV Leoben. Die SV Ried nach vier Siegen mit einer Niederlage auswärts bei der Vienna auf der Hohen Warte. Die Würfel zeigen zwei Zweier." Zum Live-Ticker

Sa, 11.05.2024, 14:30 Uhr FAC - FC Dornbirn Expertentipp: 1:3 "Zwei Verlierer der vergangenen Runde. Wahnsinn, diese Floridsdorfer, kassieren beim abgeschlagenen Tabellenletzten SKU Amstetten eine Pleite. Für Dornbirn gilt weiter Alles oder Nichts. Da ich einer bin, der möchte, dass es noch etwas spannend bleibt in dieser Liga im Kampf um den Klassenerhalt, tippe ich auf einen Auswärtssieg." Zum Live-Ticker

Sa, 11.05.2024, 14:30 Uhr GAK 1902 - SV Horn Expertentipp: 2:0 "Gratulation dem GAK 1902 zu dieser Top-Performance in ihrer Meistersaison. Über die gesamte Spielzeit sind die Grazer die einzig Konstante in Liga 2. Sie haben es auch wirklich verdient, um aufzusteigen. Das wird bestimmt am Samstag eine geile, optimale Stimmung im Stadion sein. Die sind in einer solchen Euphoriewelle, dass sie auch gegen den SV Horn gewinnen werden. Auch wenn der ein oder andere noch leicht vom Feiern und Alkohol beeinträchtigt sein könnte... " Zum Live-Ticker

So, 12.05.2024, 10:30 Uhr KSV 1919 - SKU Amstetten Expertentipp: 3:2 "Für die Kapfenberger war das ein wichtiger Auswärtssieg beim Mitkonkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt in Dornbirn. Jetzt können die Steirer nochmal nachlegen gegen Amstetten zuhause und dann ist das Thema Ligaverbleib für die Kapfenberger erledigt, sodass sie für die neue Saison planen können. Würfel eins sagt drei, Würfel zwei für Amstetten zwei. " Zum Live-Ticker

So, 12.05.2024, 10:30 Uhr Sturm Graz II - SV Licht Loidl Lafnitz Expertentipp: 2:4 "Steirisches Derby! Die Lafnitzer haben wieder bewiesen, was ich über sie schon immer in dieser Saison gesagt habe: Zuhause stark und auswärts geht nix. Die Grazer sind abgestiegen. Was für so eine junge Truppe natürlich schade ist. Dass man sich da beim SK Sturm zu wenig darum kümmert, damit sie in der 2. Liga bleiben. Aber wer weiß wie die Planungen da sind? Dann noch ein letztes Mal für heute würfeln: Zwei bei Graz, Vier bei Lafnitz." Zum Live-Ticker

Fotocredit: Privat