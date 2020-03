2. Liga: Blau Weiß Linz besiegt Steyr mit 2:0!

Details Freitag, 06. März 2020 21:48

Eine Woche nach dem 1:1-Unentschieden gegen Grazer AK feiert der FC Blau Weiß Linz nun auch einen vollen Erfolg. Die Stahlstädter bejubeln in der 19. Runde der HPYBET 2. Liga einen souveränen 2:0-Heimsieg über den SK Vorwärts Steyr. Lukas Tursch brachte die Köningsblauen nach 28 gespielten Minuten mit 1:0 in Front, ehe Aleksandar Kostic (41.) noch vor dem Pausenpfiff auf 2:0 erhöhte. Im zweiten Durchgang entwickelte sich eine hektische und zerfahrene Partie, in der Torchancen absolute Mangelware waren. In den letzten Minuten stand die Brunmayr-Elf weitestgehend kompakt, weshalb es beim 2:0-Heimsieg der Hausherren blieb.

Chancenreiche Anfangsphase in der Stahlstadt

Beide Mannschaften lieferten sich in den Anfangsminuten packende Zweikämpfe und fighteten um jeden Zentimeter, wenngleich spielerisch nicht immer alles gelang. Die erste Möglichkeit in der noch jungen Partie verbuchten die Stahlstädter. Nach einem schnellen Spielzug (3.) konnte die Abwehrkette der Gäste die Kugel nur kurz aus der Gefahrenzone befördern. Über mehrere Umwege kam das runde Leder zu Bernhard Janeczek. Der Blau-Weiß-Kicker zog zwar sofort ab, doch der Ball wurde in letzter Sekunde noch entscheidend abgefälscht, weshalb keine Gefahr entstand. Nur wenige Augenblicke später wurde es vor dem Kasten der Steyrer erneut brenzlig. Philipp Pomer zirkelte seine Eckball-Hereingabe zwar maßgerecht in den Strafraum, aber die Vorderreihe der Hausherren konnte daraus kein Kapital schlagen. Mit zunehmender Dauer schwappte dann eine rot-weiße-Welle nach der anderen auf den Linzer-Strafraum zu. Der Abschluss von Roman Alin verfehlte das Gehäuse nur um Haaresbreite. In der 13. Minute bot sich dem SK Vorwärts Steyr nach einem unnötigen Ballverlust die Möglichkeit für einen schnellen Spielzug. Nach einer wunderschönen Vorlage fand das Spielgerät den Weg zu Kevin Brandstätter. Der Steyr-Kicker suchte zwar umgehend den Abschluss, traf die Kugel jedoch nicht optimal, weshalb unterm Strich keine Gefahr entsteht. Lediglich zwei Zeigerumdrehungen später wurden die Mannen von Wilhelm Wahlmüller erneut zwingend. Der direkt getretene Freistoß von Thomas Himmelfreundpointner (15.) landete nur am Außennetz. In den folgenden Minuten blieb der SK Vorwärts Steyr weiterhin am Drücker und wurden dafür fast belohnt. Der Abschluss von Pascal Hofstätter (17.) verfehlte den Linzer-Kasten nur um Haaresbreite.

Blau Weiß Linz mit Doppelschlag vor der Pause

In den folgenden Minuten erspielte sich der FC Blau Weiß Linz zwar eine zunehmende Feldüberlegenheit, allerdings waren Torchancen aus dem Spiel heraus auf beiden Seiten absolute Mangelware. Bis zur 23. Minute: Fabian Schubert probierte es mit einem präzisen Schuss, fand jedoch in Bernhard Staudinger seinen Meister. Vier Minuten später sorgte ein schneller Spielzug der Stahlstädter für den überfälligen Führungstreffer. Nach einer flachen Schubert-Hereingabe vollendete Lukas Tursch das runde Leder zum 1:0-Führungstreffer über die Linie. Praktisch im Gegenzug gelang den Rotjacken beinahe der Ausgleich. Roman Alin zog aus rund 15 Metern ab, doch Blau-Weiß-Linz-Schlussmann Ammar Helac konnte die Kugel mit einem Wahnsinns-Reflex in letzter Sekunde noch entschärfen. In Minute 38 die nächste konkrete Torannäherung: Nach einem Ballverlust der Steyr-Abwehrkette starteten die Blau-Weißen-Kicker einen schnellen Konter. Über Umwege kam die Kugel zu Philipp Malicsek. Der Heim-Spieler zog zwar umgehend ab, scheiterte jedoch an Steyr-Schlussmann Bernhard Staudinger, der glänzend parierte. Drei Minuten später gelang dem FC Blau Weiß Linz der nächste Treffer. Nach einer sehenswerten Vorlage drückte Aleksandar Kostić (41.) den Ball zum Zwei-Tore-Vorsprung über die Linie. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff konnte Aleksandar Kostić (45+1.) das Spielgerät nicht im Tor unterbringen.

Zerfahrene zweite Halbzeit

Die Hausherren starteten mit viel Tempo und Dampf in den 2. Durchgang. Fabian Schubert (51.) vergab die erste Möglichkeit. Wenige Augenblicke später, wurde es auch auf der Gegenseite Gefährlich. Nach einem Fehlpass eines Blau-Weiß-Linz-Kickers starteten die Schützlinge von Wilhelm Wahlmüller einen blitzschnellen Konter. Über mehrere Umwege landete der Ball bei Thomas Himmelfreundpoitner, welcher die Kugel nur um Zentimeter am Tor vorbeisetzte. In Minute 57 notierten die Linzer wieder eine Aktion. Nach einer halbhohen Eckball-Hereingabe stieg Martin Kreuzriegler am höchsten, doch das Runde landete neben dem Eckigen. In den folgenden Minuten entwickelte sich eine ruppige Partie, in der keines der beiden Teams nennenswerte Nadelstiche verbuchen konnte. Es dauerte sage und schreibe bis zur 69. Minute, bis die rund 1.600 Besucher wieder eine Aktion zu Gesicht bekamen. Der Abschluss von Philipp Malicsek verfehlte den Kasten jedoch mehr als deutlich. Die letzte Chance in der Partie gehörte den Linzern. Turgay Gemicibasi (87.) fasste sich aus aussichtsreicher Distanz en Herz und zog ab, doch dem Schuss fehlte die Power. Es entwickelte sich eine hektische Schlussphase, wo Top-Chancen auf beiden Seiten Mangelware waren. In der Nachspielzeit lag optische Feldüberlegenheit auf Linzer Seite, aber es blieb schlussendlich beim 2:0.

Startaufstellung des FC Blau Weiß Linz:

21 Ammar Helac

05 Bernhard Janeczek (K)

06 Lukas Tursch

09 Fabian Schubert

10 Philipp Pomer

11 Martin Kreuzriegler

13 Michael Brandner

14 Oliver Filip

15 Martin Grasegger

17 Aleksandar Kostic

37 Nosa Iyobosa Edokpolor



Startaufstellung des SK Vorwärts Steyr:

30 Bernhard Staudinger

04 Dragan Marceta

10 Roman Alin

14 Bojan Mustecic

17 Alberto Prada-Vega

19 Josip Martinovic

22 Kevin Brandstätter

23 Thomas Himmelfreundpointner (K)

24 Mirsad Sulejmanovic

26 Pascal Hofstätter

31 Michael Halbartschlager

Geschrieben von Kilian Schrögenauer / Foto: Harald Dostal

