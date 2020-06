Der FC Blau-Weiß Linz hat zum Restart der HPYBET 2. Liga eine empfindliche 0:3-Auswärtsniederlage gegen die Young Violets Austria Wien kassiert. Die Jungveilchen gingen bereits nach vier Minuten durch einen Treffer von Caner Cavlan in Führung. Niels Hahn erhöhte kurz vor dem Pausenpfiff auf 2:0, ehe Johannes Handl in der 90. Minute per Kopf den 3:0-Endstand besorgte.

Jungveilchen gehen schnell in Führung

Die Jungveilchen erwischten einen perfekten Start und gingen bereits nach vier Minuten in Führung: Caner Cavlan nutzte eine schlechte Ballannahme von Gasperlmair, nahm sich der Leder gut mit und versenkte selbiges aus gut 20 Metern sehenswert im rechten Eck - 1:0 (4.). Die Gäste aus Linz fanden mit Fortdauer der ersten Halbzeit jedoch besser ins Spiel und hatten in der 21. Minute die große Chance auf den Ausgleich: Violets-Keeper Gindl wehrte einen Schuss von Gasperlmair ins Zentrum ab, wo Philipp Malicsek freistehend zum Schuss kam, doch Matthias Braunöder konnte das Leder vor der Linie wegkratzen. Kurz vor der Pause waren es aber erneut die Young Violets, die ihre Führung ausbauen konnten: Niels Hahn verwertete ein Zuspiel mit einem überlegten Schuss ins lange Eck zum 2:0 (45.+1).

Bemühte Linzer können die Violets nur selten gefährden

Die Gäste aus Oberösterreich starteten durchaus engagiert in die zweiten 45 Minuten, spielten mutig nach vorne, doch die großen Torchancen blieben zunächst aus. Für die Young Violets wiederum spielte es sich mit der Führung im Rücken etwas leichter. So setzten die Jungveilchen nach dem Seitenwechsel auf eine kompakte Defensive. Nach etwas mehr als einer Stunde hatte Caner Cavlan nach einem feinen Wechselpass und einer sehenswerten Ballmitnahme das 3:0 auf dem Fuß, setzte das Leder aber knapp am langen Eck vorbei (63.). Vom engagierten Auftritt zu Beginn der zweiten Halbzeit war bei den Linzern mittlerweile nichts mehr zu sehen. Die Mannen von Coach Ronald Brunmayer schafften es gegen Ende der Partie nicht, einen Zahn zuzulegen und mussten kurz vor Schluss sogar noch den dritten Gegentreffer hinnehmen: Johannes Handl köpfelte nach einem Corner zum 3:0-Endstand ein.

Young Violets Austria Wien - FC Blau Weiß Linz 3:0 (2:0)

Generali-Arena, Wien, 0 Zuschauer, SR Gmeiner

Tore: Cavlan (4.), Hahn (45.+1), Handl (90.)

Young Violets: Gindl, Gassmann, Blauensteiner, L. Prokop, Cavlan, Handl, Moukhantir, Braunöder (88./Jonovic), Hahn, Jukic (66./Radulovic), Mester

BW Linz: Schmid, Kreuzriegler, Janeczek (46./Grasegger), Mitrovic, Gasperlmair (74./Filip), Tursch, Gemicibasi, P. Malicsek (80./Messing), Brandner, Pomer (63./Fröschl), Schubert

Gelbe Karten: Braunöder (63.) bzw. Brandner (23.), Malicsek (41.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth/Ligaportal; Foto: Harald Dostal/fodo.media