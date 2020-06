Am dritten Spieltag nach der Corona-bedingten Spielpause treffen in der HPYBET 2.Bundesliga die FC Juniors OÖ und der GAK 1902 aufeinander. Und dabei kommt es zu einer abwechslungreichen Begegnung. Unterm Strich scheint es dann zu einem, aufgrund der vielen Offensivaktionen, untypischen 0:0 zu kommen. Aber in der 94. Minute, mit dem allerletzten Angriff im Spiel, können sich die Heimischen für ihre starke Darbietung, doch noch belohnen. Valentino Müller ist es, der den Juniors OÖ im allerletzten Moment drei Heimpunkte sichert. Der GAK hadert etwas damit, in der Fremde die PS nicht auf die Straße zu bringen. Da trägt eine solche Lastminute-Pleite nicht wirklich zur Stabilisierung des Selbsvertrauens bei.

(Hartumkämpfte Duelle standen bei der Samstagnachmittag-Begegnung auf der Tagesordnung)

Dem flott geführten Spiel fehlen nur die Tore

Die Juniors OÖ, gegen Innsbruck und in Lustenau wurden starke vier Punkte verbucht, konnten bereits deutlich aufzeigen. Erstmals in Wels, hat man es deshalb auf der Agenda stehen, auch dem GAK 1902 nach Möglichkeit alle drei Zähler abzuluchsen. Die „Rotjacken“, zuletzt wurde Leader Ried auf den Boden der Realität geholt, werden sich auswärts aber steigern müssen. Denn seit nunmehr 8 Spielen läuft man in der Fremde vergeblich einem Sieg hinterher. Die Partie geht dann beiderseits vom Start weg sehr schwungvoll über die Bühne bzw. ist man versucht das Gegenüber mit forschen Pressing aus der Balance zu bringen. 3. Minute: Monsberger hat das Auge für Aigner, der das Spielgerät aber völlig unbedrängt aus zehn Metern, über das Tor der Steirer setzt. 12. Minute: Der Südkoreaner Hong bringt Aigner in Position, der GAK-Keeper Nicht umkurvt, dann aber kann Pfeifer in höchster Not retten. Im Gegenstoß gelangt auch die Plassegger-Trupper zur ersten dicken Gelegenheit. Aber Hackinger verstolpert alleinzulaufend auf Schlussmann Lawal. Auch in der 21. Minute steht Dominik Hackinger, der nur knapp sein Ziel verfehlt, im Mittelpunkt des Geschehens. Man schenkt einander weiter nichts, trotz der einen oder anderen vielversprechenden Offensivaktion, wie der Kopfball des Grazers Martin Harrer (36.), bleibt es aber beim 0:0-Halbzeitstand.

Valentino Müller mit dem Lastminute-Siegestor

Gelingt es den beiden Teams das angeschlagene Tempo der ersten Hälfte beizubehalten, sollte es im zweiten Durchgang auch zu Treffern kommen. Auf welcher Seite das passieren könnte bleibt abzuwarten. Denn sowohl die Scheiblehner-Schützlinge wie auch die Gäste weisen bereits tolle Torchancen vor, die aber bislang ungenützt geblieben sind. Zu Beginn sind es die Oberösterreicher, die die besseren Momente verzeichnen. Aber die GAK-Abwehr erweist sich weiter als sattelfest bzw. lässt man sich nicht aus den Angeln heben. Mit Fortdauer findet der Grazer Traditionsverein aber wieder besser ins Spiel. In der 64. Minute versucht es Cvetko aus der Distanz, GAK-Torhüter erweist sich aber als wachsam. Auch in den noch verbleibenden 20 Minuten wogt die Partie hin und her. Ein Treffer scheint da wie dort jederzeit vorstellbar. Die eingewechselten Michmayr (76., 82.) und Ployer (79.) haben das 1:0 am Fuß, vergeben die Chancen aber. Als man sich soweit schon mit dem torlosen Remis anfreundet, kommt es doch noch zum 1:0. "Oldboy" Rene Gartler, frisch ins Spiel gekommen, mit dem Assist auf Valentino Müller, der in der 94. Minute den Siegestreffer markiert. In der nächsten Runde gastieren die Juniors OÖ am Samstag, 20. Juni um 20:25 Uhr bei Blau-Weiss Linz. Der GAK 1902 besitzt bereits am Tag zuvor mit der Startzeit um 18:30 Uhr das Heimrecht gegen Innsbruck.

FC JUNIORS OÖ - GAK 1902 1:0 (0:0)

Renner-Arena (Wels), SR: Achim Untergasser (OÖ)

FC Juniors OÖ: Lawal, Breuer (46. Breuer), Celic, Cvetko, Würdinger, Oh (81. Wallquist), Hong, Aigner (68. Ployer), Müller, Benko (58. Michlmayr), Monsberger (58. Gartler)

GAK 1902: Nicht, Pfeifer, Gantschnig, Schellnegger, Nutz (84. D. Smoljan), Hackinger, Perchtold, Kozissnik, Rosenberger (67. Weberbauer), Mihajlovic (67. Asemota), Harrer (53. Elsneg)

Tor: 1:0 (94. Müller)

Gelbe Karten: Benko, Cvetko bzw. Rosenberger, Gantschnig, Nutz, D. Smoljan

stärkste Spieler: Cvetko, Hong, Benko bzw. Nicht, Gantschnig, Perchtold

Stimmen zum Spiel:

Gerald Scheiblehner, Trainer Juniors OÖ:

(Quelle: Juniors OÖ)

"Es war ein sehr schwieriges Spiel für unsere Mannschaft, weil der Gegner sehr robust war, kompakt aufgetreten ist und immer Torgefahr ausgestrahlt hat. Letztendlich war es über 90 Minuten ein verdienter Sieg. Nach drei Spielen in einer Woche hat die Mannschaft auch heute wieder unheimlich hart für den Erfolg gearbeitet"

Alfred Gert, Sektionsleiter GAK 1902:

"Schade darum, ich denke doch, dass sich unsere Burschen zumindest diesen einen Punkt verdient hätten. In Summe betrachtet war das eine sehr flott geführte Partie, die sich durchaus mehr Treffer verdient hätte. In dem Restprogramm gilt es nun weiter Praxis zu sammeln. Dabei sollte aber nicht darauf vergessen werden, dass auch Punkte eingefahren werden sollten."

