Austria Klagenfurt hat mit einem 2:1-Heimsieg gegen den SV Lafnitz den Anschluss an Tabellenführer SV Ried gewahrt. Die Kärntner gingen bereits in der 10. Minute durch einen Freistoßtreffer von Okan Aydin in Führung. Kresimir Kovacevic gelang wenig später der Ausgleich, ehe Oliver Markoutz in der 52. Minute den Siegtreffer besorgte. Der Rückstand der Klagenfurter auf Ried beträgt weiterhin fünf Zähler.

Aydin bringt Klagenfurt per Freistoß in Führung

Das Spiel beginnt mit stärkeren Klagenfurtern, die den Gegner gleich unter Druck setzen. Es kommt auch gleich zur dicken Chance: Polydoros Gkezos mit dem Traumpass in den gegnerischen Strafraum. Darijo Pecirep löst sich im richtigen Moment. Der Abschluss vom 28-jährigen geht nur ganz knapp am Tor vorbei. Die Klagenfurter machen munter weiter, geben weiter Gas und es sollte auch nicht lange dauern, ehe das 1:0 fällt. Okan Aydin tritt zu einem Freistoß aus gut 20 Metern aus zentraler Position, an. Der Ball geht wunderbar über die Mauer und schlägt im Winkel ein. Mit der Führung im Rücken geht es munter weiter, während sich die Lafnitzer schwer tun.

Kurz darauf Klagenfurt mit der nächsten Chance: Ein flacher Pass von der Seite kommt in die Mitte. Darijo Pecirep kommt aber um einen Schritt zu spät. Immer wieder kommt Darijo Pecirep aus guten Positionen zum Torabschluss. Alle Versuche vom Stürmer der Austria waren bisher aber harmlos. Die Austria bleibt aber am Drücker. Dann trauen sich auch die Lafnitzer mehr und treffen prompt zum Ausgleich. Georg Grasser mit einer tollen Flanke von halb-links in die Mitte. Kresimir Kovacevic gewinnt das Kopfballduell und trifft zum 1:1.

Plötzlich scheint Klagenfurt den Faden verloren zu haben und Lafnitz bleibt am Drücker. Die Gäste in der 32. Minute mit dem Ballgewinn und dem schnellen Umschaltspiel. Der Ball kommt in das Zentrum. Schlussendlich hat Kresimir Kovacevic freie Schussbahn. Der Abschluss fällt aber etwas zu schwach aus. Keeper Pelko hat die Kugel sicher. Die Schlussphase gehört dann wieder den Klagenfurtern, die vor dem Pausenpfiff doch noch zwei gute Möglichkeiten vorfinden. Es bleibt aber beim 1:1. Kurz darauf pfeift der Schiedsrichter ab.

Klagenfurt bringt Führung über die Zeit

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Klagenfurtern, die den Schwung vom Ende der ersten Halbzeit mitnehmen. Lafnitz verliert in der 52. Minute im Mittelfeld leichtfertig die Kugel. Okan Aydin mit dem Zuckerpass in den freien Raum, Oliver Markoutz löst sich perfekt. Der 25-jährige taucht alleine vor Keeper Andreas Zingl auf und schließt ab - 2:1 (52.). Die Hausherren waren auch in weiterer Folge die spielbestimmende Mannschaft, wenngleich die Steirer in der 74. Minute eine Riesenchance auf den Ausgleich vorfanden: Zunächst scheiterte Kovacevic an Pelko, der sensationell mit dem Fuß reagierte, ehe Michael Tieber den Nachschuss knapp neben das Tor setzte (74.).

Kurz darauf wurde es wieder auf der anderen Seite gefährlich: Pecirep bediente den eingewechselten Greil, der aus spitzem Winkel an Zingl scheiterte (79.). Wenig später landete ein direkter Abschluss von Aydin auf der Oberkante der Latte. Lafnitz witterte die Chance auf einen Punkt und warf in der Schlussphase alles nach vorne: Christian Lichtenberger fand einen gute Abschlusschance vor, setzte den Ball jedoch drüber.

von Ligaportal; Foto: Harald Dostal/fodo.media