Am Freitagabend kam es im Rahmen der 23. Runde in der 2. Liga zum Duell zwischen dem Kapfenberger SV und dem SV Horn. Die Gäste gingen leicht favorisiert ins Spiel, doch beide Teams standen unter Druck, immerhin geht es um die Rote Laterne, die die Falken aus der Steiermark in der Hand halten. Man konnte die Chance, an die Konkurrenz heranzukommen, nutzen. Die Steirer gewannen durch zwei Tore in der Nachspielzeit mit 3:1.

(Foto: Harald Dostal)

Flotter Start

Das Match beginnt mit zwei Teams, die nach vorne spielen. Kapfenberg hat etwas mehr vom Spiel, kanna aus dem Übergewicht aber nichts machen. Horns Marco Hausjells Schuss geht in dieser Phase knapp am Tor vorbei. Dann sind es wieder die Gäste, die eine Möglichkeit vorfinden. Nach dem Aufbauspiel über das Halbfeld nimmt sich Filip Faletar ein Herz - knapp neben das KSV-Gehäuse. Auf der Gegenseite findet der KSV wieder eine Chance vor. Paul Mensah versucht es mit dem Abschluss, dieser verfehlt das Ziel. Nur Augenblicke später die nächste Chance. Die Hausherren kommen nach einem Aufbauspiel über die rechte Seite vors Horn-Gehäuse: Levan Eloshvili zieht ab, trifft allerdings nicht annähernd das Tor der Gäste.

Führung für Kapfenberg

Dann dürfen die Horner wieder, doch der Schuss von Michael Cheukoua geht neben das Gehäuse. Als schon niemand mehr mit einem Treffer vor der Pause rechnet, steht es doch 1:0, und zwar für die Kapfenberger: Michael Wildbacher bedient Paul Mensah und der schiebt das Spielgerät in die Maschen. Wenige Augenblicke später pfeift der Schiedsrichter zur Pause.

Blitzstart der Horner

Die Horner starten blitzartig in die zweite Halbzeit. Man gibt gleich Gas und setzt den Gegner unter Druck. Es sollte auch nicht lange dauern, ehe der Ausgleich gelingt. Nach einem flotten Umschaltspiel spielt Hausjell den Vollstrecker und stellt auf 1:1. Damit ist wieder alles offen. Es fehlt allerdings vorerst an weiteren Möglichkeiten. Die beiden Teams neutralisieren sich. Dann sind es die Gäste mit einer guten Chance, allerdings verfehlt der Versuch von Jan Dolezal das Gehäuse deutlich. Die Schlussphase gehört den Gastgebern, die unbedingt drei Punkte holen wollen - sie gehen dann auch tatsächlich noch in Führung gehen: Okan Ekmekci trifft in der Nachspielzeit zum 2:1. Horn wirft alles nach vorne und kassiert prompt das 3:1. Paul Komolafe schließt einen Konter ab. Dann pfeift der Schiedsrichter das Spiel ab und die Gastgeber jubeln.

Kapfenberger SV

Mario Zocher - Amar Kvakic, Martin Gschiel, Paul Mensah, Levan Eloshvili - Michael Wildbacher, Simon Staber, Alexander Steinlechner, Paul Sarac - Marvin Hernaus, Davor Tomic

SV Horn

Simon Kronsteiner - Florian Sittsam, Jürgen Bauer, Simon Pirkl - Mario Stefel, Filip Faletar, Michael Cheukoua, Marco Hausjell, Andree Neumayer - Roko Mislov, Philipp Siegl