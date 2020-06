Am vierten Spieltag nach der Corona-bedingten Spielpause treffen in der HPYBET 2.Bundesliga der FC Liefering und der FC Mohren Dornbirn 1913 aufeinander. Und dabei wird der Gastgeber seiner Favoritenrolle vollauf gerecht und kann verdienterweise den nächsten Heimdreier unter Dach und Fach bringen. Praktisch von der ersten Minute an kann man den Gegner unter Druck setzen. Erst nach dem 2:0, das nach knapp einer Stunde fällt, können sich die Gäste etwas besser in Szene setzen. Da waren die Felle für das Team aus dem Ländle aber schon längst davongeschwommen.

(8. Minute: Dreifach-Torschütze Alexander Prass -27- hat die Lieferinger gerade mit einem "Kunstschuss" mit 1:0 in Führung gebracht)

Lieferinger Powerplay-Fußball

Die "Jungbullen", die letzten vier Heimpartien wurden allesamt gewonnen, sind es dann auch, die vom Start weg das Zepter in der Hand haben. Dornbirn, in den letzten 9 Spielen reichte es bei 5:26-Toren nur zu einem Sieg, steht sehr tief und ist bemüht frühzeitigen Schaden abzuwenden. 6. Minute: Der Lieferinger Luka Susic versucht es aus der Distanz, er verfehlt sein Ziel dabei nur knapp. 8. Minute: Der 19-jährige Alexander Prass überrascht Gästekeeper Bundschuh mit einem Heber - 1:0. Die Svensson-Truppe bleibt auch danach das klar spielbestimmende Team. In der 13. Minute fällt ein Phelipe-Schuss aus vielversprechender Position zu zentral aus. In der 19. Minute sind es Nicolas Seiwald und Luis Phelipe, die die Möglichkeit auf das 2:0 auslassen. Die Mader-Schützlinge sind permanent am reagieren anstatt am agieren - Torchance: Fehlanzeige. Zumeist spielt es sich in der Hälfte der Gäste ab, die aber zumindest keinen weiteren Treffer einstecken müssen. Trotz heftiger Lieferinger Bemühungen gelingt es den Dornbirnern den knappen Eintore-Rückstand zu verteidigen - Halbzeitstand: 1:0.

Dornbirn steht auf verlorenen Posten

Aufgrund der in allen Belangen drückenden Lieferinger Überlegenheit sind die Dornbirner in der ersten Hälfte mit dem knappen Rückstand sehr gut weggekommen. Ob sich dieses Bild im zweiten Abschnitt ändert, darf zurecht bezweifelt werden. Die Salzburger sind es dann auch, die weiterhin uneingeschränkt das Sagen am Grasgrün haben. 51. Minute: Torschütze Prass zirkelt einen Freistoßball zur Mitte - der aufgerückte Bryan Okoh setzt seinen Kopfball daraufhin nur knapp neben das Gäste-Gehäuse. In der 57. Minute kommt es aber zum längst fälligen zweiten Lieferinger Tor. Nach Sucic-Assist ist es auf das Neue Alexander Prass, der sich mit dem 2:0 in die Schützenliste eintragen kann. In weiterer Folge gelingt es den Dornbirnern, Kühne und Mathis kommen auch zu den ersten Gelegenheiten, sich teurer zu verkaufen. Aber der Chef im Ring sind bleiben die Lieferinger: In der 78. Minute trifft Alex Prass nach Stosic-Zuspiel zum dritten Mal - 3:0. Der eingewechselte Bukta trifft in der 87. Minute noch Aluminium, im Gegenzug verwertet Anes Omerovic einen Foulelfmeter zum 3:1. Das letzte Wort haben aber die Lieferinger: Csaba Bukta (91.) und Amar Dedic (93.) sorgen für den klaren 5:1-Spielendstand. In der nächsten Runde gastiert Liefering am Mittwoch, 24. Juni um 18:15 Uhr in Innsbruck. Dornbirn besitzt bereits am Tag davor mit der Startzeit um 18:30 Uhr das Heimrecht gegen den FAC Wien.

FC LIEFERING - FC DORNBIRN 5:1 (1:0)

Red Bull Arena, SR: Florian Jäger (Salzburg)

FC Liefering: Antosch, Dedic, Okoh, Gazibegovic, Seiwald (80. Wallison), Sucic (67. Pokorny), Diarra (46. Stosic), Prass, Affengruber, Adamu (62. Bukta), Phelipe (62. Kjærgaard)

FC Dornbirn: Bundschuh, Kühne, Prirsch, Krnjic, Allgäuer, Joppi (18. Mathis), Omerovic, Friedrich (62. Hadzic), Bari (80. Akcicek), Shabani (80. Krizic), Fridrikas (80. Rusch)

Torfolge: 1:0 (8. Prass), 2:0 (57. Prass), 3:0 (78. Prass), 3:1 (89. Omerovic/Elfer), 4:1 (91. Bukta), 5:1 (93. Dedic)

Gelbe Karten: Bari, Kühne, Omerovic (Dornbirn)

stärkste Spieler: Seiwald, Prass, Dedic bzw. Bundschuh, Kühne

Stimme zum Spiel:

(Quelle: FC Liefering)

Bo Svensson, Trainer Liefering:

"Wir haben das Spiel von der 1. bis zur 90. Minute dominiert, der Sieg ist auch in der Höhe verdient. Wir können mit Teilen des Spiels aber nicht ganz zufrieden sein. Wir messen nicht nach Ergebnis, sondern immer auch nach Leistung. Da haben wir, auch heute, Luft nach oben. In Innsbruck werden wir mehr brauchen, möchten wir dort bestehen."

