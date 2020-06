Der SV Lafnitz empfing am Freitagabend im Rahmen der 23. Runde den Floridsdorfer AC. Die Gäste gingen nach dem Sieg in Lustenau favorisiert ins Spiel. Es gelang den Gästen abermals, Zählbares mitzunehmen. Dieses Mal gab es einen Punkt, den ihnen der Goalie rettet, immerhin parierte Krepelka einen Elfmeter in der Schlussphase. Lafnitz hatte zuvor schon einen Elfmeter verwandelt.

(Foto: Richard Purgstaller)

Schnelle Führung für Lafnitz

Das Spiel beginnt gleich munter und mit stärkeren Lafnitzern. Die Gastgeber finden auch gleich gute Möglichkeiten vor und es sollte auch nicht lange dauern, ehe es 1:0 steht. Georg Grasser legt ideal für Mario Kröpfl vor und dieser trifft zum 1:0. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, allerdings kommt jetzt auch der FAC besser ins Spiel. Es entwickelt sich ein ausgeglichenes Spiel. Es fehlt allerdings an weiteren Treffern.

Ausgleich gelingt

Erst zum Schluss der ersten Halbzeit werden die beiden Teams wieder konkreter im Angriffsspiel und plötzlich zappelt das Leder auch im Netz. Nach einem Eckball setzt Marco Krainz den Ball in das Tor der Lafnitzer Hausherren. Damit ist wieder alles offen. Kurz darauf ist die erste Halbzeit aber ohnehin vorbei und der Schiri schickt die beiden Teams mit dem 1:1 auch in die Kabinen.

Elfmeter für Lafnitz

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer Chance von Lafnitz, doch ein Fernschuss von Kager zieht aber am Tor vorbei. Dann fällt aber doch das 2:1. Es gibt Elfmeter für die Lafnitzer: Mario Kröpfl verwandelt den Elfmeter sauber und trifft zur erneuten Führung für die Steirer. Mit der Führung im Rücken machen die Gastgeber munter weiter. Gschiel versucht es per Direktabnahme von der Strafraumkante, Krepelka kann aber klären. Obwohl die Gäste sich in der Folge schwer tun, gelingt ihnen der neuerliche Ausgleich, und zwar in der 64. Minute. Milan Jurdik drückt den Ball über die Linie. Damit ist wieder alles offen. Kurz darauf versucht es FAC-Kapitän Sahanek mit einen deftigen Schuss, aber Zingl ist auf den Posten und pariert.

Wieder Elfmeter

In der 86. Minute dann die Riesenchance für die Lafnitzer: Kröpfl legt sich den Ball zurecht, zieht ab, doch das Leder streift die Querlatte - Glück für die Floridsdorfer in dieser Situation. Dann bekommen die Lafnitzer neuerlich einen Penalty zugesprochen, und wieder tritt Kröpfl an. Dieses Mal hält der FAC-Goalie aber und Lafnitz vergibt die Top-Chance auf die drei Punkte. Denn kurz darauf ist das Spiel vorbei und der FAC knöpft den Lafnitzern einen Punkt ab.

Lafnitz

Andreas Zingl - Christoph Gschiel, Christian Lichtenberger, Mario Kröpfl, Georg Grasser - Bernd Kager, Florian Harald Prohart, Milos Jovicic, Julian Tomka - Kresimir Kovacevic, Tobias Koch

Floridsdorfer AC

Jakub Krepelka - Stefan Umjenovic, Bernhard Fila, Christian Bubalovic, Abdelrahman Shousha - Marco Sahanek, Osarenren Okungbowa, Tolga Günes, Marco Krainz - Albin Gashi - Milan Jurdik