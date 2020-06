Am 6. Spieltag nach der Corona-bedingten Spielpause treffen in der HPYBET 2.Bundesliga der SC Austria Lustenau und der SV Horn aufeinander. Und dabei gelingt es den Waldviertlern den zweiten Sieg infolge unter Dach und Fach zu bringen. Mit einer kompakten Darbietung können die Niederösterreicher bereits in der ersten Hälfte den Grundstein zum Auswärtsdreier legen. Die Ländle-Kicker befinden sich in einer handfesten Formkrise. Seit nunmehr 9 Spielen läuft man einen Sieg hinterher, zugleich war das die 4. Niederlage hintereinander. Seit 20 Jahren (!) infolge ist man fester Bestandteil in der 2. Liga. Aber die Karten werden neu gemischt, mal sehen was die Lustenauer mit neuer sportlicher Führung, in der Spielzeit 20/21 so zu bieten haben.

(Trainer Roman Mählich verabschiedete sich mit einer Heim-Niederlage gegen Horn vom SC Lustenau)

Horn stellt mit Doppelschlag die Weichen

Ein Jahr vor Ende seines Vertrages kommt für Trainer Roman Mählich das frühzeitige Aus in Lustenau. Wohl mit ein Grund dafür war die Bilanz, die nicht den Ansprüchen der Vorarlbergern entspricht. Aus 22 Partien konnten bei zwei Remis gerade einmal 10 Siege gutgeschrieben werden. Aktuell sind die Lustenauer bereits seit 8 Pflichtspielen sieglos. Die Waldviertler, auswärts seit 6 Begegnungen ohne vollen Erfolg, konnten in der vergangenen Runde mit dem 3:2-Heimsieg gegen Lafnitz aufzeigen. Nach einer Gewitter-bedingten dreizehnminütigen Verspätung gehen es dann beide Seiten vom Start weg rasant an. Vieles spielt sich dabei bei wittrigen Verhältnissen im Mittelfeld ab. Nach einer gespielten Viertelstunde gelangen die Hausherren zu den ersten Möglichkeiten. Ronivaldo und Grabher können aber kein Kapital daraus schlagen. Aber auch Horn wird aktiver: In der 18. Minute glänzt Cheukoua als Vorbereiter, aber Dolezal verstolpert, wie auch kurz darauf Redzic, die Chance auf die Führung. 22. Minute: Nach einem Redzic-Corner ist man sich bei den Lustenauern uneins - Nutznießer ist Philipp Siegl, der das 0:1 markiert. 26. Minute: Der durchbrechende Bauer stolpert im Strafraum. Der Unparteiische zeigt trotzdem auf den Elferpunkt. Florian Sittsam versenkt diesen sicher zum 0:2. Von den Westösterreichern kommt offensiv, abgesehen von der Ronivaldo-Gelegenheit (40.), einmal mehr offensiv herzlich wenig - Halbzeitstand: 0:2.

Das Lustenauer Aufbäumen kommt zu spät

Gelingt es den Lustenauern im zweiten Durchgang die Kastanien doch noch einmal aus dem Feuer zu holen? Viel spricht nicht dafür, wenngleich mit einem raschen Anschlusstor aber doch Kräfte freigesetzt werden könnten. Da steht aber immer noch ein bestens organisierter Gegner auf der anderen Seite, der sich den vollen Punktezuwachs nicht mehr nehmen lassen will. Das geben die Petrov-Schützlinge auch nachdrücklich zu verstehen. Das Bemühen kann man den Heimischen nicht absprechen. Aber es mangelt einmal mehr daran, dass man es nicht versteht im Kollektiv aufzutreten, vieles passiert nur bruchstückhaft. Dann aber kommt die 69. Minute: Der eingewechselte Wallace bringt das Spielgerät zur Mitte. Ronivaldo beweist viel Gefühl im Kopf - 1:2. Zugleich Vereinstreffer Nummer 69 - damit egalisiert er den Vereinsrekord von Thiago de Lima. Das fungiert dann doch als Muntermacher für die Ländle-Truppe. Grujcic per Kopf (75.) und Wallace (77), der an Keeper Kronsteiner scheitert, finden Chancen auf den Ausgleich vor. Aber auch Horn versteht es Akzente zu setzen. In der 80. Minute trifft Canillas, gerade einmal sechs Minuten im Spiel, die Torstange. Auf der anderen Seite ist es (wieder einmal) Ronivaldo, sein Kopfball verfehlt aber knapp das Ziel (84.). In der Schlussminute kann sich der Horner Schlussmann noch einmal bei einer Chance des Brasilianers auszeichnen - Spielendstand: 1:2. In der nächsten Runde gastiert Lustenau am Freitag, 3. Juli um 18:30 Uhr beim FC Liefering. Auf Horn wartet zur selben Zeit das Auswärtsspiel in Linz bei Blau-Weiss.

SC AUSTRIA LUSTENAU - SV HORN 1:2 (0:2)

Planet Pure Stadion, SR: Florian Jäger (Salzburg)

Austria Lustenau: Schierl, Stumberger, Avramovic (46. Berger), Grujcic, Lageder (63. Steinwender), Ranacher, Freitag, Grabher, Mayer (58. Wallace), Ronivaldo, Katnik (86. Reyes)

SV Horn: Kronsteiner, Malicsek, Bauer, Siegl, Pirkl, Sittsam, Mislov (86. Toth), Redzic (46. Vyhnalek), Cheukoua (91. Stefel), Dolezal (46. Neumayer), Hausjell (74. Canillas)

Torfolge: 0:1 (22. Siegl), 0:2 (26. Sittsam/Elfer), 1:2 (69. Ronivaldo)

Gelbe Karten: Mislov, Stumberger, Ranacher bzw. Lageder, Sittsam

stärkste Spieler: Grujcic, Ronivaldo bzw. Sittsam, Kronsteiner, Bauer

Stimmen zum Spiel:

Roman Mählich, Trainer Lustenau:

"Schade, dass es nicht geklappt hat mit einem Sieg, den wir uns so fest vorgenommen hat. Es war aber auch die eine oder andere Entscheidung dabei, die nicht wirklich günstig für uns ausgefallen ist. Wir sind einvernehmlich zum Schluss gekommen, dass ich den Verein verlassen werde. Die Austria hat es vor verstärkt auf junge Spieler zu setzen. Was durchaus auch klappen kann. Aber das entspricht dann doch nicht meinen Vorstellungen. Ich wollte mit einer entsprechenden Mannschaft das große Ziel "Bundesligaaufstieg" in Angriff nehmen. Was auch eine Rolle für meine Entscheidung spielt, ist die gegebene Distanz zur Familie."

Genadi Petrov, Trainer Horn:

"Ich möchte meiner Mannschaft ein großes Lob aussprechen. Wie schon am letzten Spieltag gegen Lafnitz, ist es auch diesmal gelungen stark abzuliefern. Mit der nötigen Moral und dem Teamgeist ist es gelungen, drei Punkte auf die Heimreise mitzunehmen."

