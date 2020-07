Am 8. Spieltag nach der Corona-bedingten Spielpause bzw. der 27. Runde treffen in der HPYBET 2.Bundesliga der FAC Wien und der FC Blau-Weiß Linz aufeinander. Und dabei gelingt es den Gästen doch zu überraschen. Denn bislang war die Auswärts-Performance nicht wirklich so, dass man einen vollen Punktezuwachs erwarten durfte. Aber mit einem couragierten Auftritt konnte man völlig verdient einen Dreipunkter auf die Habenseite verbuchen. Nach fünf Runden ohne Niederlage war das wieder die erste Pleite des FAC Wien. Aber noch stehen 3 Spiele an, da kann man das dann wieder gutmachen.

(Die Königsblauen, diesmal ganz in rot gehalten, konnten beim FAC Wien die volle Punkteanzahl einfahren)

Die Blau-Weißen agieren abgeklärt

Angesichts der letzten Darbietungen sind doch die Floridsdorfer mit der Favoritenrolle behaftet. Denn die Gitsov-Truppe schaffte es, zuhause in den vergangenen fünf Partien unbesiegt zu bleiben. Auch die aktuelle Tendenz ist mit einem Sieg und vier Remis durchaus vorzeigbar. Die Formkurve der "Königsblauen" war letztens von wenig Konstanz geprägt. Auswärts reichte es in 7 Spielen überhaupt nur zu einem Dreipunkter. Die Hausherren sind es auch, die vom Start weg darum bemüht sind, das Spiel an sich zu reißen. Aber den Gästen gelingt es die Stirn zu bieten, Kostic gibt in der 5. Minute schon einmal den ersten Warnschuss ab. Augenblicke später lässt der 24-jährige Deutsch-Türke Gemicibasi die Topchance auf die Linzer Führung aus. Woraufhin die Partie zwar zusehends mehr Fahrt aufnimmt, was aber kein Garant dafür sein sollte, dass es auch zu Tormöglichkeiten kommt. Bis zur 21. Minute: Die Brunmayr-Schützlinge gehen völlig verdient mit 0:1 in Führung. Oliver Filip behält im Strafraum die Übersicht, sein Zuspiel versenkt Turgay Gemicibasi aus 16 Metern trocken zum 0:1. Was den Gastgeber dazu veranlasst, aktiver in das Geschehen einzugreifen. Aber trotz heftiger Bemühungen gelingt es nicht, die Abwehrreihe der Blau-Weißen auszuhebeln. Andererseits gelingt BW Linz, wie Philipp Pomer in der 36. Minute, Nadelstiche zu setzen. Im Gegenstoß hätte es dann eigentlich 1:1 stehen müssen. Aber Tolga Günes schafft es, das Spielgerät aus kürzester Distanz über das Gehäuse zu platzieren. Demnach geht es mit 0:1-Spielstand in die Halbzeitpause.

Das FAC-Aufbäumen kommt zu spät

Den Oberösterreichern ist es gelungen in der ersten Hälfte sehr organisiert bzw. abgestimmt aufzutreten. Demzufolge wird es für die Mannen aus dem 21. Wiener Gemeindebezirk im zweiten Durchgang wohl keine einfache Aufgabe werden, die Kastanien noch aus dem Feuer zu holen. Die Gäste sind es dann auch, die nach Wiederbeginn den zielstrebigeren Eindruck hinterlassen. 51. Minute: Nach Pomer-Zuspiel nimmt Tobias Messing Maß. Mit einem gekonnten Linksschuss trifft er aus halblinker Position punktgenau zum 0:2 ins Eck. Was nachfolgend nicht wirklich zur Stabilität im Spiel der Heimischen beitragen sollte. Die Blau-Weißen sind weiterhin das durchschlagskräftigere Team. Einzig in der 63. Minute lässt auch der FAC Wien Gefahr erkennen, Jurdik setzt den Kopfball aber neben das Tor. Aber in Summe betrachtet ist die Floridsdorfer Offensive diesmal doch zu einfach gestrickt um entscheidende Akzente zu setzen. Obwohl in der 79. Minute gelingt Milan Jurdik nach einem Eckball das Anschlusstor zum 1:2. Demnach war in der Schlussphase doch noch einmal Spannung angesagt. Der FAC riecht noch einmal Lunte, aber die Blau-Weißen lassen sich nicht mehr aus der Reserve locken. In der 94. Minute knallt Jurdik den Ball noch über das BW-Tor - Spielendstand: 1:2. In der nächsten Runde gastiert der FAC Wien am Samstag, 18. Juli um 15:00 Uhr in Klagenfurt. Blau-Weiß Linz besitzt bereits am Tag zuvor mit der Startzeit um 18:30 Uhr das Heimrecht gegen Amstetten.

FAC WIEN - FC BLAU WEISS LINZ 1:2 (0:1)

FAC-Platz, SR: Florian Jäger (Salzburg)

FAC Wien: Jenciragic, Fila (65. Umjenovic), Bubalovic (80. Fischer), Becirovic, Sahanek, Günes (80. Strmsek), Plavotic, Yilmaz (46. Shousha), Krainz, Gashi, Jurdik

Blau-Weiß Linz: Schmid, Janeczek (67. Mitrovic), Messing, Tursch, Gasperlmair, Pomer (88. Ablinger), Brandner (88. Beslagic), Kostic (74. Malicsek), Gemicibasi, Filip (88. Marcinkovic), Surdanovic

Torfolge: 0:1 (21. Gemicibasi), 0:2 (51. Messing), 1:2 (79. Jurdik)

Gelbe Karten: Kostic, Tursch (Linz)

stärkste Spieler: Becirovic, Krainz bzw. Pomer, Gemicibasi, Tursch

Stimme zum Spiel:

Ronny Brunmayr, Trainer Blau-Weiß Linz:

"Bei diesen Temperaturen war es nicht einfach, aber die Burschen haben eine sehr gute Mentalität entwickelt. Leider mussten wir bis zum Schluss noch etwas bangen um den Sieg. Aber in Summe betrachtet geht der Erfolg sicher in Ordnung."

