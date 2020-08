Am 11. Spieltag nach der Corona-bedingten Spielpause bzw. dem letzten Spieltag treffen in der HPYBET 2.Bundesliga die FC Juniors OÖ und der SV Horn aufeinander. Und dabei kommt es beim Ausklang zu einer flott geführten Partie. Vor allem der Gastgeber wusste mit schnörkellosen Angriffsspiel zu überzeugen. Horn kassierte die vierte Leermeldung infolge. Aber in erster Linie wird man beiderseits einmal froh darüber sein, die wohlverdiente Pause antreten zu können.

(Der Südkoreaner Hyun-seok Hong zählte bis zu seiner Auswechslung zu den stärksten Akteuren bei den Juniors OÖ)

Starke Darbietung der Juniors

Beide Mannschaften haben zuletzt Verschleiss-Erscheinungen erkennen lassen. Während die Juniors OÖ bei 4:21-Toren gleich 5 Niederlagen am Stück kassieren, ergeht es den Waldviertlern, mit 3 Pleiten, nicht wirklich viel besser. Zu Beginn der Begegnung ist es die Scheiblehner-Truppe, die das Zepter klar in der Hand hat. Die Gäste haben alle Hände voll zu tun bzw. gelingt es nicht zur nötigen Balance zu finden. 9. Minute: Über Cvetko und Hong kommt das Spielgerät zu Moritz Würdinger, der für die 1:0-Führung verantwortlich zeichnet. Erst nach und können auch die Niederösterreicher Akzente setzen. Wenngleich sich die Juniors OÖ gegenüber den letzten Spielen, wesentlich spielfreudiger präsentieren. So kommt es auch, dass sich die Spielanteile die Waage halten. Die Hausherren halten aber die Schotten dicht bzw. lässt man sich nicht aus der Reserve locken. In der 28. Minute findet Redzic die Topchance auf den Ausgleich vor, aber Keeper Lawal reagiert hervorragend. Horn bleibt drauf, mit viel Variantenreichtum hat man es vor, die Juniors-Abwehr zu knacken. Würdinger lässt dann die Kopfball-Chance auf das 2:0 ungenützt (41.). Patrick vergibt auf der Gegenseite die Möglichkeit auf das 1:1. - Halbzeitstand: 1:0.

Die Horner mit dem Nachsehen

Aufgrund der Ausgeglichenheit darf man auch im zweiten Durchgang eine spannende Partie erwarten. Demnach ist ein Spielausgang, beide Teams verzeichnen gute Torchancen, nicht wirklich zum voraussagen. Nach Wiederanpfiff sind es erneut die Platzherrn, die besser in der Partie sind. Ganz klar geht das Vorhaben in die Richtung, mit einem zweiten Tor für mehr Ruhe im Spiel zu sorgen. Aber in der 55. Minute gelingt es den Waldviertlern auszugleichen. Redzic bedient Fabian Vyhnalek, der überlegt für das 1:1 Sorge trägt. Nachfolgend gelangen beide Teams zu vielversprechenden Einschuss-Möglichkeiten. Aber die beiden Torhüter Tobias Lawal bzw. Simon Kronsteiner können ihren Kasten sauber halten. Aber in den Schlussminuten sind es die Heimischen, die über den längeren Atem verfügen. 84. Minute: Fabian Benko wird von In-pyo Oh freigespielt - neuer Spielstand: 2:1. "Vorsichtshalber" folgt in der 86. Minute durch Sebastian Breuer, der Schlussmann Kronsteiner tunnelt, noch das 3:1 - zugleich auch der Spielendstand. Damit fällt der Vorhang in dieser doch sehr speziellen Saison. Der Start für die Spielzeit 20/21 in der HPYBET 2. Liga erfolgt am 7./8. September.

FC JUNIORS OÖ - SV HORN 3:1 (1:0)

Raiffeisen Arena, SR: Oliver Drachta (OÖ)

Juniors OÖ: Lawal, Softic, Jelisic (62. Breuer), Cvetko, Würdinger, Oh, Hong (73. Wallquist) Aigner, Plojer, Benko, Monsberger (46. Mayr)

SV Horn: Kronsteiner, Siegl, Pirkl (85. Weizmann), Sittsam, Vyhnalek, Neumayer (44. Zöch), Mislov, Redzic (74. Daxböck), Cheukoua, Hausjell, Patrick

Torfolge: 1:0 (9. Würdinger), 1:1 (55. Vyhnalek), 2:1 (84. Benko), 3:1 (86. Breuer)

Gelbe Karten: Softic, Oh, Cvetko, Würdinger (alle Juniors)

stärkste Spieler: Softic, Cvetko, Würdinger, Aigner bzw. Patrick, Siegl

Stimme zum Spiel:

(Quelle: FC Juniors OÖ)

Gerald Scheiblehner, Trainer Juniors OÖ:

„Nach zuletzt fünf Niederlagen hatten wir heute im letzten Saisonspiel die letzte Chance auf einen weiteren Sieg. Es war enorm wichtig, dass die Jungs mit einem guten Gefühl in die Pause gehen. Freu mich für die Jungs, auch wenn weiter viel Arbeit vor uns liegt. Heute überwiegt aber mal die Freude über die drei Punkte. Jetzt machen wir mal Urlaub und dann arbeiten wir weiter“.

Photocredit: Harald Dostal

by: Ligaportal/Roo