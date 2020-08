Die Saison in der 2. Liga ist am vergangenen Freitag für den FC Juniors OÖ mit einem Heimsieg gegen den SV Horn zu Ende gegangen. Einer der jungen Garde, nämlich Sebastian Breuer, darf sich jetzt nachträglich über eine Auszeichnung freuen.

(Photocredit: Harald Dostal)

Sebastian Breuer hat in dieser Saison im Alter von 17 Jahren sein Pflichtspieldebüt beim FC Juniors OÖ in der 2. Liga gefeiert und gleich mit guten Leistungen überzeugt. Letzten Donnerstag erhielt Breuer nun eine Auszeichnung zum "Mannschaftssportler des Jahres" des Talentezentrum Oberösterreich. Gratulation an dieser Stelle!

Trainer Gerald Scheiblehner:

"Mich freut es, dass die Leistung von Sebastian auch außerhalb des Vereins wahrgenommen wird. Mit Sicherheit ist das eine große Motivation für die Zukunft, um seine Ziele weiterhin zu verfolgen."

Klubmanager Fabian Zöpfl:

"Es freut uns natürlich sehr, dass Sebastian diese Auszeichnung vom Talentezentrum Oberösterreich erhalten hat. Er hat nach einer tollen Entwicklung in der Akademie, auch in der zweiten Liga auf sich aufmerksam gemacht. Sebo ist ein echter Teamplayer und eine Bereicherung für unsere Mannschaft."

by: Presse/Juniors OÖ

by: Ligaportal/Roo