Das UEFA Youth League-Team des FC Red Bull Salzburg wird beim Finalturnier von Bo Svensson und Matthias Jaissle betreut. Der 41-jährige Däne Svensson, aktuell Coach des FC Liefering, und der 32-jährige Deutsche Jaissle, Trainer des U18-Teams der Red Bull Fußball Akademie, sind bei dem vom 18. bis zum 25. August im UEFA-Hauptquartier in Nyon (Schweiz) stattfindenden Finalturnier gemeinsam und gleichberechtigt für die Salzburger Jungbullen verantwortlich.

(Der Däne Bo Svensson wird mit Matthias Jaissle das Salzburger Youth-Leage-Team beim Finalturnier in Nyon betreuen)

Photocredit: GEPApictures

Aus Co- werden Cheftrainer

Beide verfügen bereits über Erfahrung in diesem Bewerb, waren in der Herbstsaison als Co-Trainer bei der Salzburger Youth League-Mannschaft mit dabei. Matthias Jaissle meint zu seiner neuen Aufgabe: „Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung und die Möglichkeit, auf so hohem Niveau arbeiten zu können. Bo und ich, wir haben uns bereits als Co-Trainer sehr gut abgestimmt und werden das jetzt auch in unseren neuen Funktionen so handhaben.“

Bo Svensson erklärt zur Zusammenarbeit mit Jaissle und zu den kommenden Aufgaben: „Wir kennen uns bestens, auch weil wir ja schon acht Spiele in dieser Youth League-Saison gemacht haben. Wir wissen, dass wir uns gut ergänzen und hoffen, dass wir länger als für ein Spiel nach Nyon reisen.“

by: Presse/FC Liefering

by: Ligaportal/Roo