Beim SV Horn, der auf eine suboptimale Meisterschaft in der HYPBET 2. Liga zurückblickt, mit dem 13. Tabellenplatz war man doch deutlich hinter den Erwartungen geblieben, wurde die vorhandene Kaderkonstellation bereits ordentlich über den Haufen geworfen. So verzeichnen die Waldviertler neben einen Zugang aus Deutschland, gleich drei neue Spieler aus Kroatien bzw. zwei aus Slowenien. Demnach zeigt der Verein deutlich an, in welche Richtung der Zug fährt bzw. dass man durchaus bereit dafür ist, sich deutlich weiter oben in der Tabelle zu festzusetzen.

Mit Jon Sporn und Antonio Azinovic holt sich der SV Horn zwei wichtige Spieler ins Team:

Der 23-jährige Jon Sporn wechselt von NS Mura (1. slowenische Liga) nach Horn. Beim Tabellenvierten und Pokalsieger der Saison 2019/20 kam der zentrale Mittelfeldspieler wettbewerbsübergreifend auf 30 Einsätze, zwei davon absolvierte er in der Qualifikation für die Europa League. Seine fußballerische Ausbildung genoss Sporn in seiner Heimatstadt bei NK Celje. In seiner noch sehr jungen Karriere absolvierte der technisch versierte Mittelfeldspieler bereits 49 Spiele in der höchsten slowenischen Liga.

„Mit Jon Sporn haben wir einen absoluten Wunschspieler, der über eine hohe spielerische Qualität verfügt, fürs zentrale Mittelfeld geholt“, freut sich Geschäftsführer Andreas Zinkel über die Neuverpflichtung.

Mit dem 28-jährigen Kroaten, Antonio Azinovic, präsentiert der SV Horn einen weiteren Sommer-Neuzugang. Der 1,91m große Innenverteidiger wechselt von NK Tabor Sezana, ebenfalls 1. slowenischen Liga, ins Waldviertel. Nach mehreren Stationen in seiner kroatischen Heimat, kam Azinovic 2015 nach Slowenien zu NK Brezice 1919 in die 2. Liga. Im Sommer 2018 dockte der zweikampfstarke Verteidiger bei NK Tabor Sezana an, wo ihm der Aufstieg in die höchste Spielklasse gelang. In der vergangenen Saison war Azinovic unumstrittener Stammspieler (32 Einsätze) und ab der Saisonmitte auch Kapitän der Mannschaft.

Zinkel über den Neuzugang: „Antonio Azinovic hat als Kapitän eines slowenischen Erstligaklubs seine Führungsqualitäten unter Beweis gestellt. Antonio ist ein erfahrener Innenverteidiger, der uns sicher die nötige Stabilität in der Abwehr für die kommende Saison geben wird.“

Mit dem 27-jährigen Kroaten Tin Karamatic holt sich der SV Horn eine weitere Verstärkung für die Abwehr:

Bis September des Vorjahres stand Tin Karamatic bei NK Triglav Kranj (1. slowenische Liga) unter Vertrag. Der 1,90m große Innenverteidiger bringt reichlich internationale Erfahrung mit ins Waldviertel. Neben Stationen in Kroatien, spielte er unter anderem auch in der Slowakei, Rumänien, Portugal, Bosnien-Herzegowina (29 Einsätze in der 1. Liga) und zuletzt in Slowenien (53 Einsätze in der 1. Liga).

Geschäftsführer Andreas Zinkel über die Neuerwerbung: „Tin Karamatic ist ein großer, robuster Innenverteidiger, der mit 27 Jahren im besten Fußballeralter ist. Er hat in der höchsten slowenischen und bosnischen Liga einige Erfahrungen gesammelt, die er sicher positiv bei uns einbringen wird.“

Mit Ivor Horvat und Sanin Muminovic holt sich der SV Horn zwei weitere Schlüsselspieler ins Team:

Der 28-jährige Rechtsverteidiger Ivor Horvat wechselt von NK Tabor Sezana (1. slowenische Liga) zum SV Horn. Der ehemalige mehrfache Nachwuchsinternationale von Kroatien brachte es in der Saison 2019/20 auf 18 Einsätze und 7 Vorlagen. Ivor Horvat startete seine Karriere bei Dynamo Zagreb. Danach führte ihn sein Weg unter anderem zu NK Lokomotive Zagreb und NK Istra. Dabei kam er zu 51 Einsätzen in der höchsten kroatischen Liga. Nach einem Wechsel zum FC Koper (Slowenien) und mehreren Stationen in Ungarn, spielte Horvat seit 2019 wieder in Slowenien.

Geschäftsführer Andreas Zinkel über die Neuverpflichtung: „Ivor Horvat ist ein sehr offensiver Rechtsverteidiger der auch als Mittelfeldaußen eingesetzt werden kann. Er hat in der abgelaufenen Saison eine beträchtliche Zahl an Torvorlagen geleistet, und wir sind uns sicher, dass er diese Fähigkeiten auch bei uns zum Ausdruck bringen wird!“

Der Kroate Sanin Muminovic, wechselt ebenfalls von der höchsten slowenischen Liga (NK Aluminij) ins Waldviertel. In seiner Jugend spielte der 29-jährige zentrale Mittelfeldspieler bei HNK Orijent Rijeka. Nach zwei weiteren Stationen in Kroatien, wechselte Sanin Muminovic im Jahr 2015 zum ersten Mal ins Ausland zu Valdres FK (Norwegen). Nach einer einjährigen Rückkehr in seine Heimat, schaffte Muminovic im Jahr 2017 den Sprung zu NK Aluminij. Dort brachte er es in vier Saisonen, inklusiver eines halbjährigen Abstechers in den Irak, auf 82 Einsätze in der 1. slowenischen Liga.

„Sanin Muminovic ist ein zentraler Mittelfeldspieler, der universell einsetzbar ist. Nach einigen Abgängen im zentralen Mittelfeld war diese Position bei uns vakant. Mit Muminovic haben wir nun einen spielstarken Linksfuß geholt, der vor allem im Spielaufbau seine Stärken hat“, freut sich Zinkel über die Verpflichtung.

Mit Hamed Saleh holt sich der SV Horn eine universelle Verstärkung für die linke Seite:

Der 20-jährige gebürtige Deutsche wechselt von der SV Waldhof Mannheim U23 ins Waldviertel. Hamed Saleh, der sowohl am linken Flügel als auch als linker Verteidiger eingesetzt werden kann, ist ein junger aufstrebender Spieler, der sich vor allem durch seine Schnelligkeit auszeichnet.

Hamed Saleh kam über die TSG Kaiserslautern und die TuS 1904 Hohenecken zu den Würzburger Kickers. Dort durfte er in seinem ersten Jahr in der U19 im Alter von 16 Jahren bei den Profis in der 2. Liga mittrainieren. Für die U23 der Würzburger Kickers kam er in der Saison 2018/19 auf 30 Einsätze in der Bayernliga Nord.

Geschäftsführer Andreas Zinkel über den Neuzugang: „Hamed Saleh ist ein junger Spieler, der über eine gute fußballerische Ausbildung verfügt. Wir freuen uns über seine Verpflichtung und sehen ihn als gute Option auf unserer linken Mittelfeldseite!“

Es darf durchaus davon ausgegangen werden, dass das noch nicht das Ende ist bzw. dass es im Waldviertel noch zu weiteren Kaderveränderungen kommt.

Am Dienstag, den 11.08.2020, geht es für die Mannschaft ins Trainingslager nach Bad Kleinkirchheim und anschließend nach Kössen (Tirol). Im Rahmen des Trainingslagers warten auf den SV Horn prominente Testspielgegner.

Am 12.08.2020 (Beginn: 11:00, in Bad Kleinkirchheim) geht es gegen den 12-fachen tschechischen Meister Sparta Prag.

Drei Tage später, am 14.08.2020 (Beginn 17:00, in Brixen im Thale) wartet die 2. Mannschaft von Borussia Dortmund auf die Horner.

Am letzten Tag des Trainingslehrganges, den 21.08.2020 (Beginn: 14:00, in Anif) trifft die Mannschaft auf den WAC, den Tabellenvierten der letztjährigen Bundesligasaison.

