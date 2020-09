Der SV Lafnitz hat am Freitagabend zum Auftakt der 2. Liga einen 2:1-Auswärtssieg gegen den FAC eingefahren. Patrick Bürger, der vom SV Mattersburg nach Lafnitz gewechselt war, brachte die Steirer in Führung, ehe Marco Sahanek nur wenig später per Elfmeter ausglich (77.). Für den 2:1-Sieg sorgte Georg Grasser mit einem herrlichen Flachschuss ins rechte Eck.

Action kommt erst in der Schlussphase auf

Die erste gefährliche Aktion des Spiels fanden die Wiener vor: Marco Sahanek probierte es mit einem frechen Freistoß-Chip auf das Tor der Lafnitzer, doch das Leder prallte von der Latte ins Torout (7.). Fünf Minuten später probierte es Sahanek von rechts aus knapp 20 Metern, doch sein Versuch verfehlte das Tor deutlich (12.).

Aufseiten der Gäste aus Lafnitz schoss Florian Prohart aus kurzer Distanz knapp drüber (17.). Kurz darauf ließ Prohart eine weitere Top-Chance liegen und scheiterte aus wenigen Metern. In weiterer Folge tat sich in Wien-Floridsdorf nicht mehr allzu viel. Demzufolge ging es mit einem torlosen Remis in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel waren die Hausherren aus Floridsdorf leicht überlegen, doch richtig große Tormöglichkeiten gab es keine zu vermelden. Das Geschehen spielte sich überwiegend im Mittelfeld ab. In der 58. Minute gab es jedoch Elfmeteralarm im Strafraum der Hausherren, nachdem ein Spieler der Lafnitzer zu Fall gekommen war. Doch Referee Ristoskov entschied wohl zu Recht nicht auf Strafstoß.

In der 74. Minute waren es jedoch die immer stärker werdenden Gäste aus der Steiermark, die in Führung gingen: Patrick Bürger stieg bei einer Flanke von rechts am höchsten und köpfelte zum 0:1 ein. FAC-Keeper Jenciragic war zwar dran, doch er konnte den Gegentreffer nicht mehr verhindern. Kurz darauf gab es jedoch Elfmeter für die Hausherren: Marco Sahanek übernahm die Verantwortung und traf zum prompten 1:1-Ausgleich (77.).

In der 84. Minute gelang den Gästen aus Lafnitz jedoch der Siegtreffer: Georg Grasser zog nach einer Ecke direkt von den Strafraumgrenze ab und versenkte das Leder im rechten unteren Eck - 1:2. Für den unrühmlichen Höhepunkt sorgte Bojan Lugonja, der kurz vor Schluss mit Rot unter die Dusche musste.

2. Liga, 1. Runde

Floridsdorfer AC - SV Lafnitz 1:2 (0:0)

FAC-Platz, Wien; SR Ristoskov

Tore: Sahanek (77./Elfmeter) bzw. Bürger (73.), Grasser (84.)

Startelf FAC: Jenciragic, Becirovic, Bubalovic, Fila, Lugonja, Plavotic, Günes, Krainz, Sahanek, Zatl, Schmid

Startelf Lafnitz: Zingl, Grasser, Gschiel, Jovicic, Umjenovic, Gremsl, Kröpfl, Prohart, Schriebl, Siegl, Krienzer

Rot: Lugonja (89.)

von Ligaportal; Foto: Josef Parak