Der KSV 1919 empfing am Freitagabend im Rahmen der ersten Runde in der 2. Liga Wacker Innsbruck. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle mehr als gerecht werden. Sie feierten einen deutlichen 3:0-Sieg gegen die Mürztaler. Vor allem in der ersten Halbzeit drehten die Gäste auf und legten die Basis für die drei Punkte. Alle drei Tore fielen nämlich schon vor dem Pausenpfiff.

Klare Sache

Das Spiel beginnt munter und mit stärkeren Gästen, die von Beginn an Druck machen. Kapfenberg hingegen tut sich schwer. Bis zum ersten Treffer sollte es aber dauern. Es ergeben sich dann aber trotzdem Chancen auf beiden Seiten. Sowohl die Kapfenberger als auch die Innsbrucker finden Möglichkeiten vor, richtig gefährlich wird es aber nicht. Dann nach fast einer halben Stunde zappelt das Leder aber im Netz. Atsushi Zaizen trifft in Folge eines Konters zum 1:0 für die Gäste aus Tirol. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was auch gelingt. Acht Minuten später steht es 2:0. Thomas Kofler ist dieses Mal der Torschütze. Damit ist für klare Fronten gesorgt, doch es sollte noch dicker kommen. Ronivaldo sorgt nur wenige Augenblicke später für das 3:0. Damit ist das Spiel wohl schon jetzt entschieden. Kapfenberg ist voll von der Roller. Dann geht es in die Kabinen.

Keine Tore mehr

Im zweiten Durchgang kontrollieren die Gäste weiter das Spiel. Kapfenberg tut sich schwer, auch wenn ihnen mehr Räume gelassen werden. Für Treffer sollte es jedoch nicht reichen. Das Spiel ist längst entschieden, auch wenn Kapfenberg nicht aufgibt. Man versucht sich mit Angriffen über die Seite, doch es bleibt beim 3:0. In der Schlussphase hat Wacker noch Konterchancen, doch auf Seiten der Gäste fällt kein Treffer mehr. Nach etwas mehr als 90 Minuten ist das Spiel zu Ende.