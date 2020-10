In der 8. Runde der 2. Liga empfingen die FC Juniors OÖ den GAK 1902 im Stadion in Pasching. Die Juniors Oberösterreich belegten vor diesem Spiel den 11. Tabellenplatz und hatten bisher acht Punkte erobert. Das letzte Meisterschaftsspiel endete am vergangenen Montag beim SKU Amstetten mit einem 3:3 Unentschieden. Die Juniors waren seit vier Pflichtpartien ohne vollen Erfolg und wollten deshalb gegen die Grazer unbedingt siegen. Der GAK befand sich nach einer Serie von vier Pflichtspielen ohne Niederlage auf dem zweiten Tabellenrang und hielt bei 13 Punkten. Die Grazer konnte das letzte Meisterschaftsspiel zuhause gegen BW Linz mit 2:1 gewonnen und wollten heute dem nächsten Verein aus Oberösterreich ein Bein stellen. Aber die jungen Wilden machten den Grazern einen Strich durch die Rechnung und feierten einen 2:0 Heimsieg. Als Schiedsrichter waren die drei Salzburger Florian Jäger, Roland Riedel und Markus Reichholf im Einsatz.

Glück und Pech liegen oft sehr nah - Beide Teams verzeichneten im ersten Durchgang einen Lattenschuss

Bei angenehmen Temperaturen von 12 Grad gingen beide Mannschaften gleich von Beginn an zur Sache. Bereits nach fünf Minuten kamen die Juniors zu ihrer ersten Chance. Fabian Benko spielte einen tollen Pass in die Spitze auf Marcel Monsberger. Dieser löste sich geschickt und tauchte plötzliche alleine vor Keeper Christoph Nicht auf. Der Gäste-Keeper stellte aber seinen Mann und konnte so die frühe Führung für die Oberösterreicher glänzend verhindern. Nur fünf Minuten später war der GAK an der Reihe. Eine Flanke von rechts erreichte, den in der Mitte positionierten Martin Harrer. Er konnte aber die Kugel per Kopf nicht ordentlich treffen und der Ball landete neben dem Tor. In der 26. Minute hatten die Gäste eine kurze Schockstarre. Nach einem gut herausgespielten Angriff der Hausherren gelangte der Ball auf Florian Aigner. Sein Torschuss aus rund 3 Metern ließ aber nur die Querlatte erzittern, es blieb beim 0:0. In der 43. Minute dachten sich die Gäste, dass sie das auch könnten und nach einem gut herausgespielten Angriff hämmerte Josef Weberbauer das Leder an die Stange. Mit einem torlosen Unentschieden pfiff der Unparteiische in die Pause und holte die Akteure in ihre Kabinen.

Alexander Mayr erzielte nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung den Siegestreffer

Gleich nach dem Start des zweiten Durchgang versuchten die Gastgeber das Kommando zu übernehmen und dieses Unterfangen schien ihnen auch gut zu gelingen. Der GAK war jetzt nicht mehr so aktiv und aggressiv im Spiel wie in den ersten 45 Minuten. Nach 64 Minuten war es dann auch soweit. Nach einem Eckball von links der Juniors wurde der Ball von Lukas Graf verlängert, dadurch wurde die Kugel richtig gefährlich und landete im Kasten der Rotjacken. Für den GAK wurde es danach immer schwieriger ins Spiel zu finden, die Elf von Gernot Plassnegger hatte einige Probleme beim Spielaufbau und die Juniors agierten immer abgebrühter und souveräner. Die Grazer wurden wenn, dann nur durch Standardsituation gefährlich. In der 76. prüfte Martin Harrer den Linzer Torhüter Tobias Lawal bei einem Freistoß, der Schlussmann sicherte das Spielgerät aber mit Bravour. Nach diesen Schuss wurden die Rotjacken jetzt wieder munter und versuchten alles um den Ausgleich zu erzielen. Die Juniors agierten aber abgebrühter und trotz ihrer Jugend mit viel Routine. In der 82. Minute gewannen die Hausherren den entscheidenden Zweikampf und Mittelfeld und spielten den Ball mustergültig in die Tiefe. Der gerade erst vor wenigen Sekunden eingewechselte Alexander Mayr lief allen auf und davon und setzte mit Ruhe und Abgebrühtheit den Schlusspunkt und sorgte für den 2:0 Heimsieg.

JUNIORS OBERÖSTERREICH - GAK 1902

Torfolge: 1:0 (64. Graf (ET), 2:0 (82. Mayr)

Pasching; 459 Besucher; Jäger - Riedel - Reichholf

Aufstellung:

Juniors OÖ: Tobias Okiki Lawal, Erwin Softic, Moritz Würdinger (66. Burgstaller), Benjamin Wallquist, Sebastian Wimmer (K), Marcel Michael Monsberger, Ibrahima Drame (56. Michlmayer), Hyunseok Hong, Florian Aigner, Fabian Benko (83. Mayr), Mirsad Sulejmanovic (66. Ramos)

GAK 1902: Christoph Nicht - Stephan Palla, Stefan Johannes Pfeifer, Lukas Graf, Josef Weberbauer - Slobodan Mihajlovic (57. Smoljan), Gerald Nutz, Dominik Hackinger (91. Hackinger), Martin Harrer, Marco Perchtold (K), Thomas Fink

Stimme zum Spiel:

Franz Mayer, Präsident Juniors OÖ:

"Wir haben schon in der ersten Hälfte sehr gut gespielt. Im zweiten Durchgang wurden wir immer besser. Ich bin sehr stolz auf meinen Trainer und die gesamte Mannschaft für diese tolle Darbietung. Der gesamte Stab und das Team leisten großartige Arbeit."

by René Dretnik

Foto: Harald Dostal/fodo.media