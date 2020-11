Am Freitagabend kam es in der 2. Liga im Rahmen der zehnten Runde zum Duell zwischen SKU Amstetten und den Young Violets. Die Gastgeber gingen als Favorit in die Partie. Am Ende konnte sich keines der beiden Teams durchsetzen. Zumindest sah es so aus, doch in der Nachspielzeit trafen die Austrianer zum Sieg und lassen das Tabellenende vorerst hinter sich.

Führung und Ausgleich

Nach wenigen Minuten die erste Halbchance für die jung Veilchen! Niels Hahn läuft auf Dennis Verwüster zu, doch der Keeper spielt gut mit und schnappt sich an der Fünferkante den Ball. Dann bringt Stefan Radulovic aus dem linken Halbfeld eine hohe Freistoßflanke in die Box, doch die Verteidigung passt auf und klärt. Kurz darauf will Lukas Prokop mit einer hohen Hereingabe von links für Gefahr sorgen, doch sein Versuch ist zu weit und landet direkt im rechten Toraus. Dann die 25. Minute: Erste Chance für die Amstettner! Sebastian Dirnberger kommt nach einer guten Freistoßflanke von links im Strafraum zum Kopfball, doch sein Versuch geht weit flach am linken Pfosten vorbei. Amstettens Roman Alin versucht es einfach mal von linken Strafraum, doch sein Schuss wird abgeblockt und landet in den Armen von Keeper Mathias Gindl. Dann wieder eine gute Chance für Young Violets Austria Wien. Matthias Braunöder bekommt das Leder an die Strafraumkante abgelegt und zieht aus vollem Lauf ab, doch sein strammer Schuss geht knapp am linken Pfosten vorbei. Nach knapp einer halben Stunde zappelt das Leder im Netz: Nach einer hohen Flanke von links bringt Matthias Wurm den Ball an den Elfmeterpunkt und Roman Alin nützt die Möglichkeit eiskalt und schießt das Leder flach in die Tormitte. Im Gegenzug versucht sich Dominik Fitz per Freistoß aus großer Distanz direkt, doch sein ungefährlicher Schuss geht meilenweit am linken Eck vorbei. Mit dem Pausenpfiff fällt der Ausgleich: Anouar El Moukhantir bekommt den Ball rechts im Strafraum nach einen schnell abgespielten Freistoß aus dem Mittelfeld, legt den Ball quer zu Csaba Mester der aus kurzer Distanz trifft. Dann geht es in die Kabinen.

Wenige Höhepunkte

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer Top-Chance für die Amstettener: David Peham bekommt rechts an der Strafraumkante den Ball abgelegt und zieht ab, doch sein flacher Schuss knallt nur gegen den linken Pfosten. In weiterer Folge flacht das Spiel ab und der Ball wird im Mittelfeld hin und her geschoben. So plätschert das Spiel auch in der Schlussphase dahin. Doch als schon niemand mehr mit einem Treffer rechnet, jubeln doch noch die Wiener - Stefan Feiertag versenkt das Leder im Kasten. In der Nachspielzeit treffen die Gäste zum 2:1 und entscheiden das Spiel für sich.