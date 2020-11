Am 11. Spieltag traf in der HPYBET 2. Liga der SV Horn auf den GAK 1902. Und dabei hatte es den Anschein, die Rotjacken könnten an ihre letzten starken Darbietungen nahtlos anschließen. Aber so nach 20 Minuten war das Pulver verschossen bzw. kam es dazu, dass die Waldviertler mehr und mehr die Kontrolle übernahmen. Nach dem Seitenwechsel fabrizierten die Hausherren dann Nägel mit Köpfen und markierten auch die nötigen Treffer. Unter Strich betrachtet, geht der Sieg, aufgrund der gegebenen Spielanteile, dann auch vollauf in Ordnung.

(Mit dem Heimerfolg gegen den GAK ist es dem SV Horn gelungen, sich Luft im Abstiegskampf zu verschaffen bzw. ist der Anschluss an das Mittelfeld wieder gegeben)

Schaumgebremster erster Abschnitt

Nach zuletzt unkonstanten Darbietungen sind die Waldviertler der Abstiegszone doch bedrohlich nahe gerückt. Demzufolge hat man es auch auf der Agenda stehen, gegen die Rotjacken Punkte einzufahren. Was sich aber durchaus als schwere Aufgabe herausstellen kann. Denn der GAK 1902 war zuletzt in bester Spiellaune, was sich auch am 5. Tabellenplatz ablesen lässt. Die Steirer sind es dann auch, die durch Tschernegg und Harrer, in der 3. Minute zu den ersten Torchancen gelangen. Geradlinig ohne große Umschweife, bleiben die Gäste daraufhin am Drücker. Horn hat ordentlich damit zu tun, sich den Angriffen des GAK entgegen zu stemmen. 11. Minute: Nach Kozissnik-Vorlage gelangt Gantschnig zur nächsten Gelegenheit für die Plassnegger-Truppe. Im Gegenstoß können dann auch die Niederösterreicher, mit einem Patrick-Distanzschuss, erstmalig aufzeigen. Was nachfolgend dazu führt, dass das Spiel soweit auf Augenhöhe über die Bühne geht. Der Gastgeber ist nun wesentlich besser im Spiel, während der Anfangselan der Rotjacken soweit verflogen ist. Torgefährlichkeit bleibt aber beiderseits aus, das Geschehen spielt sich weitgehendst im Mittelfeld ab. In der Schluss-Viertelstunde können sich die Schriebl-Mannen eine optische Überlegenheit erarbeiten. Aber vor des Gegners Tor agiert man ebenso zu unentschlossen bzw. zu zauderhaft. So kommt es dann auch wenig überraschend, dass es mit dem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause geht.

Die Hausherren mit den besseren Momenten

Welcher Mannschaft gelingt es im zweiten Durchschnitt, die Schlagzahl entsprechend zu erhöhen? Nur dann wird es möglich sein, sich den vollen Punktezuwachs zu krallen. Agiert man weiterhin so monoton, wie in der ersten Hälfte, wird es wohl oder übel beim Remis bleiben. Die Partie beginnt für die Waldviertler bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, verheißungsvoll. 47. Minute: Cheukoua bringt den Ball zur Mitte, da steht Stephan Schimandl goldrichtig, der zum 1:0 einnickt. Mit diesem Treffer kommt wesentlich mehr Agilität und Spielfreude in die Begegnung. Jetzt steht der GAK unter Zugzwang bzw. muss nun etwas gelingen, will man nicht punktelos die Heimreise antreten. Die Gäste werfen auch alles in die Waagschale. Aber was das Kreieren von Tormöglichkeiten anbelangt, tut man sich nach wie vor sehr schwer. Da sind die Horner dem zweiten Tor näher, wie in der 59. Minute, als Marco Toro an GAK-Schlussmann Nicht scheitert. Horn bleibt daraufhin das gefährlichere Team, bei den Gästen läuft offensiv nur wenig zusammen. 70. Minute: Der stark agierende Patrick bringt einen scharf gespielten Ball zur Mitte, den Toro direkt abnimmt - neuer Spielstand: 2:0. Nur zwei Minuten später liegt der dritte Horner Treffer in der Luft, den aber Tormann Nicht nach einem Patrick-Schuss, verhindern kann. Dann endlich wieder ein Lebenszeichen des GAK. Aber Aluminium verhindert in der 77. Minute, nach einem abgefälschten Harrer-Schuss, das Anschlusstor zum 2:1. So bleibt es letztlich auch beim durchaus verdienten 2:0 des SV Horn. In der nächsten Runde besitzen die Horner am Freitag, 4. Dezember um 18:30 Uhr das Heimrecht gegen den FAC Wien. Der GAK 1902 ist dann um 20:25 Uhr der Gastgeber gegen Innsbruck.

SV HORN - GAK 1902 2:0 (0:0)

Sparkassen-Arena, keine Zuseher, SR: Arnes Talic (Salzburg)

SV Horn: Bilobrk, Muminovic (80. Lasheen), Azinovic, Horvat, Bauer, Sittsam, Schimandl, Scholl (72. Redzic), Patrick, Toro (86. Bagura), Cheukoua

GAK 1902: Nicht, Pfeifer, Kozissnik, Gantschnig, Weberbauer, Schellnegger, Mihajlovic (63. Kiedl), Nutz (31. Perchtold), Fink (91. Stenzel), Tschernegg (63. Zubak), Harrer (91. Graf)

Torfolge: 1:0 (47. Schimandl), 2:0 (70. Toro)

Gelbe Karten: Schimandl bzw. Gantschnig, Kozissnik, Fink

stärkste Spieler: Cheukoua, Schimandl, Patrick bzw. Kozissnik, Weberbauer

Stimme zum Spiel:

Alfred Gert, Sektionsleiter GAK 1902:

"Im ersten Abschnitt haben wir es verabsäumt, uns einen Vorsprung zu verschaffen. Nach dem Seitenwechsel haben es die Horner, auch durch das rasche Tor, verstanden, sehr präsent aufzutreten. Zumeist wurden uns die Bälle dort hingespielt, wo es uns weh getan hat. Schade, ich denke doch, dass zumindest ein Punkt in Reichweite war."

Zum 2. Liga Live Ticker

Photocredit: Harald Dostal

by: Ligaportal/Roo