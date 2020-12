In der 12. Runde der Hpybet 2. Liga kreuzte der FC Liefering mit dem SK BMD Vorwärts Steyr die Klingen. In dieser Begegnung, die im „Das Goldberg Stadion“ in Grödig ausgetragen wurde, waren die Gastgeber der klare Favorit – sie hatten bis dato erst einmal verloren. Die Gäste aus Oberösterreich konnten sich bisher noch nicht aus dem Abstiegsdrittel entfernen und rangierte an der 11. Stelle. Das Schiedsrichtertrio Alexander Harkam, Gerald Bauernfeind und Edin Kudic stammte aus der Steiermark und musste sich warm anziehen, die Temperaturen lagen beim Gefrierpunkt. Am Ende sorgte der oberösterreichische Underdog für eine Überraschung und entführte drei Punkte aus Salzburg.

Vorwärts Steyr sorgte für die Überraschung der Runde und feierte einen Sieg gegen die Jungbullen

Schon vor dem Spiel waren die Gastgeber gewarnt, Coach Bo Svensson hatte sein Team vor der Gefährlichkeit der oberösterreichischen Standardsituationen gewarnt - es dauerte nur eine Minute ehe Kapitän Thomas Himmelfreundpointner eine Hereingabe von der Mittellinie versuchte – diese konne aber geklärt werden. Nach zögerlichen Beginn fanden die Salzburger Jungbullen langsam ins Spiel und wurden immer gefährlicher. Zweimal hatte Junior die Möglichkeit einen Treffer zu erzielen, einmal war es Wallison Nunes, der Spielstand von 0:0 blieb aber vorerst unverändert. Die Begegnung geizte mit spielerischen Höhepunkten und wirkte etwas zerfahren. Die erste Gäste-Chance hatte Michael Drga in der 39. Minute – sein schöner Schuss ging aber am langen Eck vorbei. In der 44. Minute machte es der Oberösterreicher besser – nach einem tollen Solo von Thomas Himmelfreundpointner und seiner abschließenden Flanke – stellte Drga seinen Fuss hin und drückte den Ball zur 0:1 Führung für Vorwärts Steyr über die Linie. Dies war auch gleichzeitig der Pausenstand, unmittelbar danach holte Schiedsrichter Alexander Harkam die Protagonisten in die Kabinen.

Liefering konnte sich heute nie richtig in Szene setzen und war in der Offensive zu zahnlos

Nach dem Wiederbeginn kamen die Gastgeber mit viel Schwung und Elan aus der Kabine, scheinbar hatte Coach Svensson die richtigen Worte gefunden. Die Salzburger drückten jetzt auf den Ausgleich, Steyr stand aber in der Defensive sehr gut. In der 66. Minute versuchte Maurits Kjaergaard den Gästetorhüter Bernhard Staudinger zu bezwingen, der Schlussmann konnte das Spielgerät jedoch sichern. Die Begegnung verlor jetzt langsam an Reiz, Liefering bemühte sich zwar, die gewohnte spielerische Klasse wurde aber vermisst - Gefährlichkeit sieht anders aus. Auf der Gegenseite agierten die Oberösterreicher an diesem Spieltag besonders abgebrüht und ließen auch nichts mehr anbrennen. Der langersehnte Schlusspfiff auf seiten der Gäste fiel in der 94. Minute und somit sorgten die Oberösterreicher für die Überraschung der Runde und raubten dem Tabellenführer die drei Punkte.

FC LIEFERING - SK BMD VORWÄRTS STEYR 0:1 (0:1)

Tor: 1:0 (44. Drga)

Grödig; 0; Harkam - Bauernfeind - Kudic

Startaufstellungen:

FC Liefering: Daniel Antosch (K), Wallison Nunes Silva, Amar Dedic, Alexander Prass (76. Schiestl), Junior Adamu (HZ Böckle) Nicolas Seiwald, Maurits Kjaergaard, Alois Oroz, Benjamin Šeško (HZ Reischl), Sebastian Aigner (62. Sangare), David Affengruber

Vorwärts Steyr: Mag. Bernhard Staudinger - Alem Pasic, Sascha Fahrngruber (89. Fischer), Alberto Prada-Vega, Nicolas Wimmer (64. Sahanek) - Michael Drga (64. Paz), Bojan Mustecic (89. Krenn), Kevin Brandstätter, Thomas Himmelfreundpointner (K), Pascal Hofstätter - Josip Martinovic (80. Vojic)

Stimmen zum Spiel:

