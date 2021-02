Rapid II ist mit einem Sieg ins Frühjahr der 2. Liga gestartet. Die grün-weißen Nachwuchshoffnungen feierten zu Hause einen knappen 1:0-Sieg gegen den SKU Amstetten. Das Goldtor erzielte Oliver Strunz per Kopf. Mit dem erst zweiten Saisonsieg schieben sich die Hütteldorfer an den Young Violets vorbei auf den vorletzten Platz. Amstetten bleibt vorerst Tabellenzwölfter.

Strunz köpfelt Rapid in Führung

Die erste gefährliche Möglichkeit fanden die Gäste aus Niederösterreich vor: Nach einem etwas zu schwach ausgefallenen Rückpass nahm David Peham Tempo auf, kam aber wenige Augenblicke nach Rapid-Goalie Niklas Hedl ans Spielgerät. Eggenfellner konnte im Anschluss an den Pressball klären (5.).

Im Aufbauspiel agierten beide Mannschaften recht nervös und fehleranfällig, sodass kein richtiger Spielfluss entstehe wollte. Den ersten Torschuss des Spiels gaben die jungen Rapidler ab: Hajdari zog aus der Distanz ab, doch der Versuch stellte kein Problem für Amstetten-Keeper Verwüster dar (10.). Rapid wirkte im Vorwärtsspiel etwas zielstrebiger und fand in der 22. Minute die bis dato beste Chance des Spiels vor. Querfeld kam nach einer Ecke recht freistehend zum Kopfball, setzte diesen jedoch hauchzart am Tor vorbei.

Rund eine Viertelstunde später machte es Oliver Strunz nach einem hohen Ball besser. Der 20-jährige Angreifer schraubte sich nach einer Flanke hoch und köpfelte überlegte ins kurze Eck ein. SKU-Keeper Verwüster war zwar dran, konnte den Ball aber nicht am Überqueren der Linie hindern - 1:0 (39.). Mit diesem Zwischenstand ging es auch in die Pause.

Amstetten kommt verbessert aus der Pause, doch Rapid bringt den Vorsprung über die Zeit

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel fanden die Gäste eine Riesenchance auf den Ausgleich vor: Niklas Held eilte aus seinem Tor, aber erwischte die Kugel nicht. Hajdari konnte den Schuss von Peham in höchster Not von der Linie kratzen (52.). Die Niederösterreicher hatten das Spielgeschehen nun wesentlich besser im Griff als in den ersten 45 Minuten. Nach einiger Zeit schafften es die Schützlinge von Rapid II jedoch wieder, Ruhe in die Partie zu bringen.

Torchancen waren im Westen Wiens aber weiterhin eher Mangelware. Gefährlich wurde es wieder in der 72. Minute: Der eingewechselte Markl tankte sich über links in den Strafraum und hatte das Auge für Neuzugang Valentin Grubeck, der aus gut elf Metern an Niklas Hedl scheiterte.

Amstetten warf in der Schlussphase alles nach vorne und kam dem Ausgleich vor allem in der 79. Minute nahe, als ein Volley des eingewechselten Ouedraogo nur knapp am Tor vorbei ging. Letztlich spielten die grün-weißen Youngsters aber sehr abgeklärt und brachten den Vorsprung über die Zeit.

2. Liga, 14. Runde

SK Rapid II - SKU Amstetten 1:0 (1:0)

Allianz-Stadion, Wien; 0 Zuschauer; SR Pfister

Tor: Strunz (39.)

Startelf Rapid II: Hedl; Eggenfellner, Hajdari, Moormann, Sulzbacher; Kanuric, Querfeld, Softic, Wunsch; Strunz, Zimmermann

Startelf Amstetten: Verwüster; Deinhofer, Dirnberger, Puchegger, Stark; Ammerer, Kovacec, Wurm; Alin, Alli, Peham

Gelbe Karten: Sattlberger (85.) bzw. Alin (20.), Stark (40.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: Josef Parak