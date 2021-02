Am Innsbrucker Tivoli empfing der Tabellenvierte der Hpybet 2. Liga FC Wacker Innsbruck den Tabellenelften SK Vorwärts Steyr. Zwei Teams mit viel Tradition boten sich eine rassige Zweitliga-Partie, die allerdings sehr einseitig zu Gunsten der Innsbrucker ausgetragen wurde. Die Gastgeber wollten unbedingt siegen, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verpassen. Auf der Gegenseite hatten es sich die Oberösterreicher zum Ziel gesetzt den Favoriten am Tivoli drei Punkte zu rauben - mit dem Abstieg will man nämlich in Steyr nichts mehr zu tun haben. Am Ende fand die Begegnung mit dem FC Wacker Innsbruck einen würdigen und verdienten 2:0 Sieger. Als Schiedsrichtertrio waren Thomas Fröhlacher, Dr. Andreas Witschnigg und Manuel Koller aus Kärnten im Einsatz.

Der FC Wacker Innsbruck feierte einen ungefährdeten Heimsieg und durfte zweimal jubeln

Den eisigen Temperaturen zum Trotz starteten die Gastgeber gleich mit feurigem Offensivfussball und gaben vom Start weg den Ton an. Steyr versteckte sich aber nicht und spielte munter mit der Heimmannschaft mit – die Partie stand auf hohem Niveau. In der 7. Minute brachte Fabio Viteritti einen tollen Eckball von links auf den ersten Pfosten. Michael Halbartschlager (Steyr) verlängert die Kugel unglücklich per Kopf ins eigene Tor und stellte somit ungewollt auf 1:0 für die Hausherren. Nur zwei Minuten später kam Innsbruck schon zur nächsten tollen Möglichkeit. Eine Flanke von halb-rechts gelangte ins Zentrum, dort lauerte Ronivaldo – er konnte diese Chance allerdings nicht nutzen. In der 17. Minute tänzelte sich Atsushi Zaizen links im gegnerischen Strafraum wunderschön durch. Der 21-jährige Japaner fackelte auch nicht lange und zog aus spitzen Winkel ab - sein Schuss landete aber neben dem Tor. In der 22. Minute applaudierten die Gäste – der Jubel hielt aber nicht lange. Ein sehenswerter Pass in die Tiefe gelangt zu Michael Drga. Er löste sich und tauchte plötzlich auf halb-rechts alleine vor Keeper Knaller auf und – die Kugel zappelte im Netz. Der Linienrichter hatte aber die Fahne oben und das Tor zählte somit nicht. Das Spiel geizte aber auch weiter nicht mit Highlights - Fabio Viteritti setzte sich an der rechten Strafraumkante durch, fasste sich ein Herz und zog ab. Sein brandgefährlicher Schuss ließ aber nur die Querlatte beben, der Spielstand blieb unverändert. Das 2:0 für die Tiroler lag in dieser Phase zwar in der Luft, die Hausherren vermochten es aber nicht den Sack früh zuzumachen. Mit dem 1:0 Halbzeitstand holte der Unparteiische die Spieler in die Kabine und sie durften sich mit heißen Getränken laben.

Auch im zweiten Durchgang hatte der SK Vorwärts Steyr nichts mitzureden

Gleich von Beginn des zweiten Durchgangs an, bewiesen die Innsbrucker, dass sie die Herren im Hause waren. Sie attackierten klug und früh und gewannen die wichtigen Zweikämpfe im Mittelfeld. Die Gäste bekamen keinen ordentlichen Zugriff auf das Spielgerät – ein langer Ball landete bei Atsushi Zaizen – er dribbelte sich durch und setzte den Ball flach in Richtung gegnerisches Gehäuse. Via Innenstange landete der Ball schlussendlich im Gäste-Tor und auf der Anzeigentafel am Tivoli stand 2:0 zu lesen. Doch Innsbruck hatte scheinbar noch nicht genug und drückte weiter auf die Tube. 57. Spielminute: Nach einem schnellen Gegenstoß der Tiroler zog Thomas Kofler aus spitzem Winkel ab – Steyr-Keeper Bernhard Staudinger war aber auf dem Posten und konnte diese Möglichkeit parieren. Nur zwei Minuten später stand der Gäste-Keeper wieder im Fokus – er glänzte bei einem Eckball und der daraus resultierenden Möglichkeit von Markus Wostry. Wacker agierte jetzt mit der 2:0 Führung im Rücken viel cleverer und kam noch zu einigen tollen Möglichkeiten – zweimal hätte sich Ronivaldo in die Schützenliste eintragen können und auch Lukas Fridrikas hatte eine dicke Chance vor den Beinen. Ein einziges mal wurden die Gäste gefährlich: In der 75. Minute verzeichnete Wacker einen der seltenen Ballverluste in ihren Reihen im Spielaufbau. Die Gäste kamen dadurch in den gegnerischen Strafraum -Josip Martinović scheiterte aber am Tiroler Schlussmann Marco Knaller. Jetzt ließen sich die Gastgeber die Butter nicht mehr vom Brot nehmen, hielten den Ball geschickt in den eigenen Reihen und siegten am Ende völlig verdient mit 2:0.

FC WACKER INNSBRUCK – SK BMD VORWÄRTS STEYR 2:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (7. Halbartschlager ET), 2:0 (49. Zaizen)

Tivoli; 0 Zuseher; Thomas Fröhlacher. -Dr. Andreas Witschnigg - Manuel Koller

FC Wacker Innsbruck: Knaller; Wostry, Hupfauf (K), Joppich, Kofler; Aydin (65. Wallner), Viteritti, Zaizen, Holz; Fridrikas (80. Jamnig), Ronivaldo (88. Gründler)

SK Vorwärts Steyr: Staudinger; Pasic, Fahrngruber (80. Fischer), Prada-Vega, Seiwald, Halbartschlager; Drga (46. Monsberger), Mustecic (68. Paz), Brandstätter, Himmelfreundpointner (K) (68. Hofstätter; Martinovic (77. Ablinger)

Stimmen zum Spiel:

Daniel Bierofka, Trainer FC Wacker Innsbruck:

"Mit dem Großteil des Gebotenen war ich sehr zufrieden. Wir hätten das Spiel aber viel früher entscheiden können, haben leider einige Torchancen ausgelassen."

Thomas Staudinger, Torhüter Vorwärts Steyr:

"Teilweise konnten wir gut von hinten raus kombinieren, im letzten Drittel waren wir zu schwach. Schlussendlich war Wacker heute besser und hat verdient gewonnen."

by René Dretnik

Foto: Daniel Schönherr

