In der 16. Runde der 2. Liga empfing der SV Licht-Loidl Lafnitz den FAC Wien. Nach der 0:2-Niederlage gegen die Juniors OÖ fand die Elf von Philipp Semlic wieder in die Erfolgsspur, besiegte den Floridsdorfer AC knapp mit 1:0. Der Knackpunkt in der Partie war dabei der Ausschluss von Tin Plavotic, das Team von Roman Ellensohn musste mehr als 60 Minuten in Unterzahl agieren.

Auf den Spuren Chackie Chans

Die Floridsdorfer starteten fulminant. Gleich in der dritten Minute prüfte Spielmacher Marco Sahanek das Gebälk doppelt: Erst brachte er die Latte aus der Distanz zum Beben, keine 30 Sekunden später zog er mit dem Ball in den Strafraum, haute die Kugel aus 10 Metern aber erneut nur an die Latte. Damit führte sich auch das große FAC-Manko des letzten Spieltags fort: Die Chancenverwertung. In weiterer Folge fand Lafnitz immer besser in die Partie - und konnte durch Lukas Fadinger in Führung gehen. Doch die FAC-Defensive schaute in dieser Situation gar nicht gut aus. In einer 4:1-Situation reichte ein einfacher Ball in die Schnittstelle aus, um die Abwehr auszuhebeln. Nutznießer der Wohlmuth-Vorlage war Fadinger, er schob gegen Jenciragić überlegen zum 1:0 ein (19.). Und es kam noch bitterer für die Ellensohn-Elf, musste doch Tin Plavotić vorzeitig unter die Dusche. Dem Defensivspieler passierte ein Fehler in der Ballannahme, die Kugel sprang in die Luft - und gegen Fadinger stieg Plavotić dann per Kung-Fu-Einlage ein, traf den Angreifer mit den Stollen im Gesicht. Der FAC musste somit über eine Stunde lang in Unterzahl kämpfen.

Highlightarme zweite Hälfte

Nach dem Seitenwechsel zeigt sich den Zuschauern vor den Bildschirmen eine recht ausgeglichene Partie. Während der FAC sich auch mit zehn Mann auf dem Platz nicht entmutigen ließ, konnten die Lafnitzer ihre numerelle Überzahl nicht wirklich ausnutzen. So konnte FAC-Keeper Jenciragić einen Gremsl-Versuch in den Strafraum in letzter Sekunde entschärfen (63.) - die missglückte Lafnitzer Hereingabe, die im Strafraum an Freund und Feind vorbeirauschte, war die beste Möglichkeit nach dem Wiederanpfiff. Ansonsten versuchten beide Teams zwar ihr Glück - diese Versuche landeten aber in aller Regelmäßigkeit neben dem Kasten. So verfehlte ein Bubalovic-Abschluss sein Ziel (81.), auch Kochs Schuss in der 62. Minute traf das Tor nicht.

So blieb die zweite Hälfte torlos, der SV Lafnitz lacht nach dem nächsten Heimdreier weiterhin überlegen von der Tabellenspitze. Zudem geht auch die Serie vom Floridsdorfer Neo-Coach Roman Ellensohn weiter: Der Vorarlberger verlor bislang jedes seiner Spiele in der zweiten Liga mit 0:1.

2. Liga, 16. Runde

SV Licht-Loidl Lafnitz - FAC Wien 1:0 (1:0)

Wiener Neustadt Arena; 0 Zuschauer; SR Gmeiner

Tore: 19. Lukas Fadinger

Rote Karte: Tin Plavotić (FAC, Gefährliches Spiel)

Startelf Lafnitz: Zingl - Wendler, M. Kröpfl, Grasser, Schriebl, Wohlmuth, Prohart, Jovicic, Siegl, Tomka, Fadinger

Startelf FAC: Jenciragic - Fila, Bubalovic, Plavotic, Becirovic, Sahanek, Krasniqi, Felber, Krainz, Rasner, Jurdik

Geschrieben von Fabian Beer/Fotos: Attila Farkas