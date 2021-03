Der FC Blau-Weiß Linz springt dank eines souveränen 3:0-Heimsieges gegen den Kapfenberger SV vorübergehend auf den zweiten Tabellenrang. Felix Strauss (3.) brachte die Oberösterreicher früh in Führung, ehe Fabian Schubert (58.) per Elfmeter für das 2:0 sorgte. Den Endstand besorgte der eingewechselte Pomer in der Nachspielzeit. Während die Stahlstädter den zweiten Sieg in Serie verbuchen, müssen die Falken nach zuletzt zwei ungeschlagenen Spielen in Folge wieder einen Rückschlag einstecken.

Blau-Weiß Linz bejubelt Start nach Maß

Die Linzer starteten energischer, dynamischer ins Spiel und bejubelten bereits nach wenigen Minuten den Führungstreffer: Dobras schoss einen Freistoß direkt von links aus spitzem Winkel auf das Tor, doch die Kugel landete beim völlig blanken Felix Strauss, der aus kürzester Distanz nur mehr einschieben musste - 1:0 (3.).

Wenig später brannte es bei einem Dobras-Freistoß erneut lichterloh: Der 28-Jährige brachte den Ball hoch in den Strafraum, wo gleich zwei Mitspieler verpassten. Letztlich rauschte die Kugel hauchzart an der rechten Stange vorbei (11.). Kristijan Dobras hatte heute den Standard-Part von Turgay Gemicibasi übernommen, der wegen einer Gelbsperre passen musste.

Die Steirer fanden mit Fortdauer der Partie zwar etwas besser ins Spiel, die Chancen fanden allerdings die Hausherren vor: Fabian Schubert tankte sich nach 24 Minuten energisch in den Strafraum der Falken, ehe er aus spitzem Winkel abschloss. Sein Schuss streifte jedoch das Außennetz.

Nach etwas mehr als einer halben Stunde wurden erstmals die Gäste gefährlich: Elvedin Heric zog von der Strafraumgrenze ab, doch Nicolas Schmid konnte den Schuss parieren (32.). Schlussendlich gab es - abgesehen von den Standards der Linzer - keine nennenswerten Aktionen in der ersten Halbzeit.

Fabian Schubert markiert per Elfmeter sein 19. Saisontor

Ohne personelle Veränderungen kehrten beide Mannschaften zurück auf das Spielfeld. Den ersten Aufreger in der zweiten Hälfte gab es nach 57 Minuten: Kvakic rempelte den herangestürmten Dobras im eigenen Strafraum völlig unnötig weg und verursachte dadurch einen Strafstoß: Fabian Schubert trat an und verwandelte sicher zum 2:0 für die Linzer (58.). Saisontor Nummer 19 für den gebürtigen Kärntner.

Nach einer guten Kopfballgelegenheit für die Gäste aus der Steiermark waren wieder die Oberösterreicher am Zug: Dobras kam nach einem langen Ball freistehend zum Abschluss, doch er zielte etwas zu hoch - sein Heber ging über das Tor (64.). In der 75. Minute fand Kostic die große Gelegenheit auf die endgültige Entscheidung vor, doch Stolz konnte den Einschlag des Balles mit einer tollen Fußabwehr verhindern. Fünf Minuten später sah Kvakic nach einem abermals unnötigen Fouls Gelb-Rot (80.). In der Nachspielzeit traf der eingewechselte Pomer nach Schubert-Vorlage zum 3:0-Endstand.

2. Liga, 18. Runde

FC Blau-Weiß Linz - KSV 1919 3:0 (1:0)

Hofmann Personal Stadion, Linz; 0 Zuschauer; SR Fröhlacher

Tore: Felix Strauss (3.), Schubert (58./Elfmeter), Pomer (90.+2)

Startelf BW Linz: Schmid; Mitrovic, Fabio Strauss, Felix Strauss, Wimmer; Brandner, Dobras, Kostic, Schantl; Schubert, Surdanovic

Startelf KSV 1919: Stolz; Cetina, Kvakic, Lang, Steinlechner; Heric, Mandler, Sylla; Amoah, Eloshvili, Mikic

Gelb-Rot: Kvakic (80.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Harald Dostal/fodo.media