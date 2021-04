Am 20. Spieltag traf in der HPYBET 2. Liga der FC Juniors OÖ auf den SV Horn. Und dabei dominierten über weite Strecken der Begegnung die Defensivreihen. Beiderseits gab man sich keine Blöße, wonach das torlose Unentschieden die logische Folge war. Die Waldviertler konnten damit zumindest ihre Unserie beenden. Zuletzt setzte es auswärts gleich ein halbes Dutzend an Niederlagen. Trotzdem - wirklich zufrieden wird man da wie dort nicht sein. Denn nach dem überraschenden Sieg der jungen Rapidler in Lafnitz, ist man mittendrin statt nur dabei im Abstiegs-Geschehen.

(Michael Cheikoua war die treibende Kraft bei den Waldviertlern, die auswärts endlich wieder einmal punkten konnten)

In der Offensive ist sehr wenig Betrieb

Beim Duell zweier Mannschaften, die knapp oberhalb der Abstiegszone zu finden sind, scheint soweit jeder Ausgang möglich zu sein. Die Juniors OÖ waren zuletzt sehr wankelmütig unterwegs. Starken Darbietungen folgen postwendend wieder Leermeldungen. Aber auch Horn agiert in der Fremde sehr schaumgebremst, wie sechs Niederlagen infolge unterstreichen. Beide Teams sind vom Start weg offensiv ausgerichtet bzw. gibt man deutlich verstehen, dass es die Absicht ist, drei Punkte gutzuschreiben. Im Ansatz kommt es dazu, dass man beiderseits Torgefahr erkennen lässt. Aber letztlich kommt es nicht zum finalen Pass. Demnach verlaufen die ersten 20 Minuten unspektakulär. Mit Fortdauer der Begegnung ist es dann doch die Wieland-Truppe, die das Heft in die Hand nimmt. Wenngleich aber die Waldviertler doch zu verstehen geben, dass man bereit dafür ist, Nadelstiche zu setzen. Aber bei den spärlich vorgetragenen Konterangriffen fehlt es an der nötigen Präzision. So ist es für den Gastgeber eine Aufgabe der leichteren Sorte, den Laden dicht zu halten. Aber auch den Schriebl-Schützlingen gelingt es, sich besser auf das Gegenüber einzustellen. So plätschert die Karfreitagspartie einem torlosen Halbzeit-Remis entgegen. Gästespieler Yilmaz hätte das ändern können. Aber nach Patrick-Zuspiel fällt sein Schuss in der 40. Minute zu schwach aus - so geht es mit dem 0:0 in die Pause.

Die Punkteteilung entspricht dem Gebotenen

In der ersten Hälfte bleiben beide Mannschaften sehr viel schuldig. Vor allem was das Spiel nach vorne anbelangt ist noch sehr viel Luft nach oben gegeben. Es ist doch davon auszugehen, dass man nun mehr Augenmerk darauf legen wird, vor des Gegners Tor gefährlicher zu agieren. 47. Minute: Plojer hat das Auge für In-pyo Oh, aber der Südkoreaner setzt das Spielgerät knapp neben das Horner Gehäuse. Diese Blitzchance der Juniors OÖ bringt es mit sich, dass die Partie zunehmends mehr Fahrt aufnimmt. Auch den Gästen gelingt es nun besser sich formatfüllend ins Bild zu stellen. 57. Minute: Cheikhou, der das Horn-Spiel ankurbelt, mit dem Zuspiel auf Patrick, aber der 22-jährige Brasilianer trifft nur den Torpfosten. Die Waldviertler finden nun mehr und mehr Gefallen am Spiel. Aber ein Rezept, um den konsequent agierenden Abwehrblock der Heimischen zu knacken, hat man nicht zur Hand. 77. Minute: Einen weiten Boller-Einwurf verlängert Wimmer auf Sabitzer, wieder fehlt nicht viel zum 1:0. Auch in der Schlussphase agiert man hüben wie drüben sehr bemüht. Aber die beiden Defensiv-Abteilungen, Aigner findet noch eine Gelegenheit für die Hausherren vor (90.), lassen nichts mehr anbrennen - Spielendstand: 0:0. In der nächsten Runde gastieren die Juniors OÖ am Ostermontag, 5. April um 10:30 Uhr in Kapfenberg. Horn besitzt dann um 14:30 Uhr das Heimrecht gegen Dornbirn.

FC JUNIORS OÖ - SV HORN 0:0

HUBER Arena - FC Wels, keine Zuseher: SR: Spurny - H. Tekeli - F. Tekeli (Wien)

Juniors OÖ: Polster, Softic, Wimmer, Wild, Boller, Valencia (46. Benko), Oh (68. Wallquist), Plojer (68. Sulejmanovic), Müller, Sabitzer (80. Succar), Mayr (60. Aigner)

SV Horn: Antosch, Bauer, Pirkl, Sittsam, Briedl, Messerer, Yilmaz, Patrick, Toro, Cheukoua (80. Eler), Cosgun (68. Owusu)

Gelbe Karten: Wild, Aigner (Juniors)

stärkste Spieler: Wimmer, Boller, Müller bzw. Bauer, Sittsam, Patrick

Stimmen zum Spiel:

Andreas Wieland, Trainer Juniors OÖ:

"Das waren heute zwei verlorene Punkte, weil wir deutlich mehr Chancen hatten. Erfreulich ist, dass wir kein Gegentor zugelassen und die Defensive stabilisiert haben. Negativ war heute die Chancenauswertung. Jetzt gilt es in den nächsten Wochen möglichst viele Punkte zu sammeln, damit wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben."

Andreas Zinkel, Geschäftsführer Horn:

„Es war kein berauschendes Spiel! Beide Mannschaften hatten offensiv wenig zu bieten! Für uns war es gut, auswärts einen Punkt geholt zu haben, wobei uns dieser eine Zähler nur bedingt weiterhilft! Wir haben es heute leider verabsäumt, dem Gegner unser Spiel aufzuzwingen und so müssen wir mit dem Remis zufrieden sein!“

