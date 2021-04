Im Krisenduell zwischen dem SK Vorwärts Steyr und SC Austria Lustenau galt es für beide Teams, Punkte im Kampf gegen den Absteig zu sammeln. Nach weitgehend ereignislosen 80 Minuten hatte die Elf von Alexander Kiene in der Schlussphase gute Chancen auf den Auswärtsdreier, die Grün-Weißen brachten den Ball allerdings nicht im Tor unter.

Müder erster Durchgang

Das Spielgeschehen präsentierte sich in der ersten Halbzeit nur sehr schleppend - die Lustenauer Austria tat sich auch gegen das Tabellenschlusslicht schwer. Die SK Vorwärts musste zudem einen personellen Rückschlag hinnehmen: Michael Halbartschlager verletzte sich gleich in den Anfangsminuten, biss zwar noch die Zähne zusammen, musste in der 14. Minute aber dennoch ausgewechselt werden. Torchancen waren zunächst auf beiden Seiten nur Mangelware, beide Teams zeigten sich in der Offensive harmlos. So hielt Staudinger gegen Stefanon (17.) und Bertaccini (27.). Die erste richtig gute Möglichkeit gehörte schließlich aber den Gastgebern: Monsberger setzte eine Drga-Flanke aber knapp über die Latte (29).

Kein Lucky-Punch

Auch in der zweiten Halbzeit brannten beide Mannschaften keineswegs ein Offensivfeuerwerk ab. Lustenau war zwar optisch überlegen, Coach Kiene stellte den schnellen Jan Stefanon zudem in die Spitze - einzig der Ertrag war gering. Und dennoch, in der Schlussphase kamen die ganz großen Möglichkeiten auf den Lucky Punch: Erst durch den eingewechselten Daniel Steinwender, der nach einem Grabher-Eckball aus dem Rückraum zum Abschluss kam, jedoch knapp neben das Kreuzeck verzog (80.). Und wenig später hatte auch Tabakovic-Ersatz Adriana Bertaccini die Chance auf sein zweites Saisontor: Im Eins-gegen-Eins mit Steyr-Keeper Staudinger blieb er aber nur zweiter Sieger (83.). So blieb es beim torlosen Unentschieden, dass freilich nur beiden Teams nur wenig im Kampf gegen die Ergebniskrise nützt.

2. Liga, 20. Runde

SK Vorwärts Steyr - SC Austria Lustenau 0:0 (0:0)

EK Kammerhofer-Arena Steyr; 0 Zuschauer; SR Lechner

Startelf Steyr: Staudinger - Pasic, Shanek, Prada-Vega, Seiwald, Halbartschlager, Maric, Drga, Paz, Brandstätter, Monsberger

Startelf Lustenau: Schierl - Berger, Gmeiner, Marceta, Maak, Baiye, Jaby, Wallace, Grabher, Bertaccini, Stefanon

Geschrieben von Fabian Beer/Fotos: Harald Dostal/fodo.media