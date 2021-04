Am Freitagabend kam es in der 20. Runde der 2. Liga zum Duell zwischen den Young Violets und dem Kapfenberger SV. Die Gäste aus der Obersteiermark gingen Favorit ins Spiel, konnten dieser Rolle aber nicht wirklich gerecht werden. Auch wenn es am Ende ein 2:1-Sieg wurde. Der Siegtreffer fiel erst in allerletzter Sekunde.

Führung für Kapfenberg

Gleich in der ersten Spielminute kommen die Gäste zum ersten Torabschluss! Mikic probiert es aus spitzem Winkel, doch Helac ist zur Stelle. In der zehnten Minute Was für eine Möglichkeit für die Steirer: Meisl verliert als letzter Mann den Ball. Mikic zieht alleine auf Goalie Helac, macht vor ihm 5 Übersteiger, überspielt ihn und knallt den Ball aus 5 Metern an die Latte. Dann kommen die Young Violets zum ersten Abschluss: Ein guter Schuss aus 20 Metern, geht knapp am Tor vorbei. Torhüter Stolz, wäre aber zur Stelle gewesen. Kurz darauf nach einer schönen Kombination über das gesamte Spielfeld legt El Moukhantir in den Rückraum für Mester ab. Er probiert es direkt und trifft knapp neben die linke Stange. Es ist ein munterer Spiel, das hier geboten wird. An einem scharfen Ball von Niels Hahn in den Strafraum, greift der Torhüter der Kapfenberger daneben. So kommt Huskovic unerwartet zum Kopfball, kann den Ball aber nicht im Tor unterbringen. Nach 28 Minuten ist es so weit - Lang spielt einen Doppelpass mit Grgic an der Strafraumgrenze, zieht mit links ab, und trifft herrlich ins Kreuzeck zur Führung für die Gäste. Ein Kandidat für das Tor des Monats. Die nächste Möglichkeit gehört den Young Violets. Dieses Mal ist es Fischerauer , der es von der Strafraumgrenze versucht, sein Schuss aber an der zweiten Stange vorbei geht. Dann flacht das Spiel etwas ab und nach etwas mehr als 45 Minuten pfeift der Schiri ab.

Später Ausgleich

Zu Beginn der zweiten Halbzeit sind die Young Violets zu Beginn der zweiten Hälfte hier die engagiertere Mannschaft und sind nach einem Eckball auch zu einem Abschluss gekommen. Wenig später konnte der Kapfenberger Schlussmann eine Flanke noch entschärfen. Dann eine hervoragende Freistoßposition für Kapfenberg nach dem Foul von Prokop. Cetina zirkelt den Ball zwar über die Mauer, aber auch knapp über das Tor. Somit bleibt es nach einer guten Stunde bei der knappen Führung für die Gäste. Hahn, der die Kapitänsbinde übernommen hat, kommt mit dem Rücken zum Tor zum Ball und schafft es noch sich zu drehen. Sein Abschluss fällt dann aber zu schwach aus. Nachdem Kapfenberg in der 71. Minute einen Freistoß der Young Violets noch entschärfen kann, gibt es Eckball fürs Heimteam. Die Ecke kommt ideal für Niels Hahn, doch sein Kopfball ist kein Problem für Goalie Stolz. In der 74. Minute ist es aber so weit - Goldenes Händchen von Harald Suchard. Die beiden Einwechslungen sorgen für den Ausgleich der Wiener - Keles flankt auf Pross und dieser köpfelt zum viel umjubelten 1:1 ein. Damit ist wieder alles offen. In der 81. Minute eine hervoragende Freistoßposition für Kapfenberg - einen Eckball von Grgic kann Helac noch wegfausten. Kapfenberg erkämpft sich wieder den Ball und kommt erneut in den gegnerischen Strafraum. Schlussendlich ist es Cetina, der aus guter Position schießen kann aber verstolpert. Glück für die Young Violets. Es bleibt spannend und als schon niemand mehr mit einem Treffer rechnet, steht es doch noch 2:1 für die Gäste. Elvedin Heric zieht aus 20 Metern unbedrängt ab und macht das Siegtor. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri ab.

Foto: Richard Purgstaller