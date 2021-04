Der FC Blau-Weiß Linz hat in der 20. Runde der 2. Liga einen souveränen 4:1-Auswärtssieg gegen den FC Dornbirn gefeiert. Fabian Schubert avancierte mit einem Dreierpack und einer Torvorlage einmal mehr zum Mann des Spiels. Die Linzer feierten damit den dritten Sieg in Serie und revanchierten sich bei den Dornbirner für die knappe 1:2-Niederlage im ersten Saisonduell.

Blau-Weiß Linz bestimmt das Spiel und geht durch Torjäger Schubert in Führung

Die Oberösterreicher übernahmen von Beginn an das Kommando, pressten früh und erwiesen sich für die Hausherren als unangenehmer Gegner. Den ersten Schuss des Spiels gab Marcel Schantl ab, doch sein Versuch ging weit links vorbei (7.). Wenige Sekunden später kam Turgay Gemicibasi völlig freistehend im Strafraum zu Abschluss, aber sein Versuch konnte von einem Dornbirner in höchster Not geblockt werden. Der Deutsch-Türke schaltete sich immer wieder in die Offensive ein und agierte sehr auffällig: Zunächst wurde ein direkter Freistoß ins Torout geklärt, ehe ein Weitschuss von Gemicibasi über das Tor rauschte (10.).

Die Gäste blieben weiter am Drücker und gingen in der 19. Minute in Führung: Fabian Schubert nahm sich ein Zuspiel ideal mit und verwertete mit einem überlegten Schuss ins lange Eck - 0:1. Vier Minuten später kamen die Vorarlberger erstmals gefährlich nach vorne: Kircher brachte den Ball von links zur erste Stange, wo Joppi das Außennetz traf.

Spielbestimmend waren aber weiterhin die Blau-Weißen aus Linz: Zunächst konnte Bundschuh einen Freistoß von Wimmer entschärfen, ehe ein Schubert-Fallrückzieher neben das Tor ging. Kurz vor der Pause fanden die Dornbirner jedoch zwei große Chancen auf den Ausgleich vor, doch ein Schuss des völlig freien Joppi konnten geblockt werden, ehe Shabani an Linz-Goalie Schmid scheiterte.

Die Linzer sorgen früh für klare Verhältnisse

Die Linzer behielten die Nase auch in der zweiten Halbzeit vorne und machten den Sack schnell zu. In der 52. Minute war Fabian Schubert auf der linken Seite auf und davon, legte quer für Dobras, der nur mehr einschieben musste - 0:2 (52.). Fünf Minuten später ließ der Torjäger der Linzer die große Möglichkeit auf den Doppelpack noch ungenutzt, als er mit einem Elfer an Bundschuh scheiterte (57.).

Kurz darauf machte der Kärntner seinen Fehler wiedergut: Schubert war nach einem Steilpass auf und davon, schlenzte den Ball von der Strafraumgrenze überlegt ins lange Eck - 0:3 (61.). Und die Gäste hatten noch lange nicht genug: Malicsek kam nach einer Flanke von Mitrovic zum Abschluss, doch sein Versuch streifte das Lattenkreuz (70.). In der 90. Minute erzielte Schubert nach Filip-Vorlage gar seinen dritten Treffer in diesem Spiel.

In der dritten Minute der Nachspielzeit gelang Christoph Domig der Ehrentreffer für die Dornbirner.

2. Liga, 20. Runde

FC Dornbirn - FC Blau-Weiß Linz 1:4 (0:1)

Stadion Birkenwiese, Dornbirn; 0 Zuschauer; SR Talic

Live-Ticker FC Dornbirn gegen FC Blau-Weiß Linz

Tore: Schubert (19., 61., 90), Dobras (53.)

Startelf Dornbirn: Bundschuh; Allgauer, Friedrich, Gurschler, Malin; Domig, Joppi, Kircher, Wachter, Zimmerschied; Katnik

Startelf BW Linz: Schmid; Mitrovic, Fabio Strauss, Wimmer; Brandner, Dobras, Gemicibasi, Pomer, Schantl; Schubert, Surdanovic

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Harald Dostal/fodo.media