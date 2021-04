Der GAK 1902 traf in der 20 Runde der Hpybet 2. Liga auf den FC Liefering. Die Grazer, die ja seit drei Runden ohne Sieg geblieben waren, hatten es sich am heutigen Tag zur Mission auserkoren, unbedingt drei Punkte einzufahren. Die Jungbullen aus Salzburg wollten den ambitionierten Zielen der Roten aber einen Strich durch die Rechnung machen. In einer mitreißenden Partie setzte sich am Ende der FC Liefering mit 1:2 durch – obwohl die Gäste 50 Minuten mit einem Spieler weniger auskommen mussten.

Eine sehr spannende erste Halbzeit endete mit 1:1 - beide Teams waren ebenbürtig

Vom ersten Ballkontakt an zeigten die Gäste was sie bei dieser Begegnung vorhatten. Mit einem sehr hohen Pressing wollten die Jungbullen dem GAK die Schneid abkaufen und die Hausherren nicht ins Spiel kommen lassen. In der 4. Minute brachte Maurits Kjærgaard einen Eckball von rechts hoch in die Mitte. Der aufgerückte Lukas Wallner stieg am ,,Fünfer" zum Kopfball hoch – und es klingelte zur 0:1 Führung im Kasten. Der GAK steckte trotz des frühen Rückstands aber nicht auf und zeigte Moral und großes Kämpferherz. Einige gute Torchancen blieben aber zum Leidwesen der Gastgeber ungenützt – die wohl beste hatte Stefan Pfeifer – er brachte nach einem Eckball das Spielgerät nicht im gegnerischen Kasten unter. Nach einer kurzen optischen Überlegenheit der Rotjacken besonnen sich die Salzburger wieder auf ihre Tugenden und fanden selbst auch noch einige Top-Möglichkeiten vor. In der 32. Minute wurde Benjamin Šeško an der linken Strafraumkante super bedient. Der 17-jährige Slowene fackelte nicht lange und zog wunderschön halbhoch ab – der Ball ging nur ganz knapp am langen Eck vorbei. In der 40. Minute schwächten sich die Salzburger allerdings selbst. Der bereits mit Gelb verwarnte Samuel Major ging in der gegnerischen Hälfte extrem unkontrolliert in ein Kopfballduell. Schiedsrichter Thomas Fröhlacher zögerte keine Sekunde und stellte den 19-jährigen zurecht mit Gelb/Rot vom Platz. Der GAK roch jetzt den Braten, nach einem sehenswerten Pass in die Tiefe löste sich Martin Harrer und stand plötzlich gefährlich vor dem gegnerischen Tor. Sein Schuss wurde geblockt, Josef Weberbauer tauchte aus dem Hinterhalt auf und haute den Ball zum 1:1 Ausgleich ins Netz. Ein wichtiger Treffer für die Grazer, so kurz vor dem Pausenpfiff, der auch unmittelbar darauf folgte.

Trotz numerischer Überlegenheit kassierte der GAK in den Schlussminuten noch einen Treffer

Der zweite Durchgang geizte in den ersten zwanzig Minuten mit spielerischen Akzenten und fussballerischen Leckerbissen. Das Heimteam bestimmte zwar mit einem Mann mehr das Spiel, kam aber dennoch selten ins gegnerische Angriffsdrittel. Auf der anderen Seite trat der FC Liefering sehr konzentriert auf und ließ kaum Chancen zu. In der 69. Minute zelebrierten die Gäste einen Bilderbuchkonter Benjamin Šeško machte sich auf den Weg und lief allen auf und davon und stand nun alleine vor Keeper Christoph Nicht. Der Schlussmann der Grazer konnte sich im Eins gegen Eins aber super auszeichnen und diese tolle Chance bravourös vereiteln. Bis zur 76. Minute dauerte es, ehe der GAK nach dem Wiederbeginn ein offensives Lebenszeichen abgab. Martin Harrer zog auf Höhe der rechten Strafraumkante wuchtig ab – sein Schuss ging nur ganz knapp drüber. Zwei Minuten später versuchte es Marco Perchtold mit einer Granate aus 28 Metern. Keeper Adam Stejskal hatte mit diesem Probleme und konnte ihn gerade noch zum Corner klären, der aber nichts einbrachte. Jetzt war der GAK wieder da und erhöhte den Druck – die Jungbullen wurden in die eigene Hälfte zurückgedrängt. Es roch jetzt sogar zwischendurch nach einem Heimsieg in der Merkur-Arena. Doch wie so oft im Fussball, nahm das Spiel auch heute einen anderen Lauf. In der 87. Minute gelangte ein langer Ball der Gäste in die Spitze. Der eingewechselte Sebastian Aigner wurde souverän per Kopf bedient – und auch der Abschluss passte ganz genau, Keeper Nicht war bei diesem Treffer ohne Chance. Jetzt stand es 1:2 für die Gäste und das Spielende war nicht mehr weit – der Salzburger Käse war gegessen. Der FC Liefering holte mit einem Mann weniger einen 1:2 Auswärtssieg in Graz.

GAK 1902 – FC Liefering 1:2 (1:1)

Torfolge: 0:1 (32. Sesko), 1:1 (43. Harrer), 1:2 (87. Aigner)

Merkur Arena; 0 Zuseher; Fröhlacher – Trampusch – Koller

Aufstellungen:

GAK 1902: Christoph Nicht - Stephan Palla (26. Schellnegger), Stefan Johannes Pfeifer, Lukas Graf, Marco Sebastian Gantschnig, Josef Weberbauer - Slobodan Mihajlovic (64. Zubak), Martin Harrer, Marco Perchtold (K), Thomas Fink, Peter Tschernegg (79. Smoljan)

FC Liefering: Adam Stejskal, Lukas Wallner, Bryan Ikemefuna Okoh, Mamady Diambou (46. Aigner), Alexander Prass (K), Maurits Kjaergaard, Samuel Major, Benjamin Šeško, Elias Havel ( 64. Svoboda.), Daouda Guindo, Luka Reischl (46, Dedic)

Stimmen zum Spiel:

Dieter Elsneg, Sportchef GAK:

"Der Auftritt der Mannschaft war durchwegs positiv zu sehen. Wir haben ein tolles Spiel dargeboten, konnten aber die Überzahl nicht nutzen. Wie es so oft kommt, macht dann der Gegner in der Unterzahl aus ein zwei Situationen ein Tor."

by René Dretnik

Foto: GEPA pictures/Mario Bühner

