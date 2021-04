Tabellenführer SV Licht-Loidl Lafnitz empfing in der 20. Runde den SK Rapid II in der heimischen Fußballarena. In einer unterhaltsamen Partie erzielte Rapids Marco Fuchshofer mit einem Traum-Schlenzer das einzige Tor des Abends. Die Semlic-Elf hatte in der Nachspielzeit noch die große Chance auf den Punktgewinn, Rapid-Goalie Unger hielt aber bravourös gegen Wendler.

Fuchshofers feiner Fuß

Ohne großes Umschweifen starteten beide Teams energisch in die Partie, Marko Bozic prüfte Lafnitz-Keeper Zingl früh (4.). Doch auch Lafnitz zeigte viel Zug auf's Tor, so auch in der 9. Minute, als ein Hütteldorfer Abwehrspieler eine Kröpfl-Hereingabe in höchster Not klären konnte. Vor allem die Gäste versuchten es immer wieder mit langen Bällen auf die Außen - Zählbares sprang dabei aber zunächst nicht heraus. Da musste dann doch ein Treffer der Marke Traumtor her: Nach guter Hajdari-Vorarbeit packte Marco Fuchshofer an der linken Strafraumkante den Schlenzer aus und brachte den Ball via Innenpfosten im Tor unter (35.). Ein schöner Treffer, der den jungen Rapidlern die Pausenführung bescherte.

Unger hält den Dreier fest

Auch nach der Pause zeigte sich die Partie munter, Christoph Kröpfl stellte Unger mit einem Schuss gleich auf die Probe (49.). Doch auch Ungers Pendant auf der Gegenseite, Andreas Zingl, zeigte sich hellwach, fischte einen Sulzbacher-Versuch stark aus dem Eck (51.). Generell waren es die jungen Rapidler, die in der zweiten Halbzeit zunächst das Spiel bestimmten. Lafnitz-Coach Philipp Semlic (welcher bei den Steirern um zwei Jahre verlängerte) reagierte mit einem Vierfachwechsel. Die Spielerrochade zeigte Wirkung, der Tabellenführer drückte wieder mehr auf das Tor der Hütteldorfer. Und in der Nachspielzeit hatten die Gastgeber auch die große Chance auf das 1:1. Philipp Wendler kam nach einer Wohlmuth-Flanke zum Kopfball, mit einer Wahnsinnstat hielt Bernhard Unger seinem Team aber die drei Punkte fest.

Nach dem 3:2-Sieg gegen Dornbirn ist es für die Rapidler bereits der zweite Sieg in Serie, Lafnitz hingegen konnte in den letzten vier Spielen nur vier Punkte holen.

2. Liga, 20. Runde

SV Licht-Loidl Lafnitz - SK Rapid II 0:1 (0:1)

Fußballarena Lafnitz; 0 Zuschauer; SR Muckenhammer

Tore: 35. Marco Fuchshofer

Startelf Lafnitz: Zingl - Umjenovic, Krienzer, Wohlmuth, Prohart, Jovicic, Bürger, Tomka, Fadinger, Koch, Kröpfl

Startelf Rapid II: Unger - Gobara, Eggenfellner, Bozic, Wunsch, Strunz, Sulzbacher, Fuchshofer, Kanuric, Hajdari, Querfeld

Geschrieben von Fabian Beer/Fotos: Richard Purgstaller