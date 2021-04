Der Tabellendritte FC Blau Weiss Linz empfing in der 21. Runde der Hpybet 2. Liga den Tabellenfünften FC Wacker Innsbruck. Der Schauplatz dieser Begegnung war das Hofmann-Personal-Stadion in Linz, als Schiedsrichter waren die drei ehrenwerten Herren Christian-Petru Ciochirca, Robert Steinacher und Edin Kudic aus der Steiermark im Einsatz. Nach schneller Führung der Gäste glichen die Hausherren kurz vor dem Halbzeitpfiff aus und hielten die Partie so bis zum Schluss offen. Nach dem Ausschluss des Tirolers Sefik Abali war der Braten für die Heimischen gegessen, sie siegten schlussendlich mit 2:1 und bleiben nun das vierte Spiel in Serie ohne Punkteverlust.

In einer spannenden ersten Hälfte ging Innsbruck früh in Führung - kurz vor dem Ende glich Blau Weiss Linz aus

Die Hausherren bestimmten in den Anfangsminuten das Spiel, die Tiroler taten sich, wohl auch wegen der vielen Ausfälle zu Beginn sehr schwer. Nach acht Minuten setzte Fabio Vitteriti einen Freistoß von der rechten Seite in Mitte des Torraums – Ronivaldos Schuss aus kurzer Distanz ging aber neben das Tor. Mit dieser Chance wachten die Gäste auf fanden immer besser in die Begegnung. In der 14. Minute spielte Clemens Hubmann einen schönen Pass in die Tiefe. Lukas Fridrikas startete genau im richtigen Moment und tauchte plötzlich alleine vor Keeper Schmid auf. Der Innsbrucker behielt die Nerven und setzte die Kugel zur 0:1 Führung seines Teams in die Maschen. In der 35. Minute fanden die Linzer eine ganz dicke Möglichkeit zum Ausgleich vor. Kristijan Dobras zog aus 15 Metern unter großer Bedrängnis ab. Der Ball wurde noch leicht abgelenkt und landete genau bei Fabian Schubert, dieser scheiterte aber aus kurzer Distanz an Keeper Knaller. Blau-Weiß versuchte es weiter, doch Aleksandar Kostić und Stefano Surdanovic brachten beide das Leder nicht im Gäste-Tor unter. In Minute 45 – die Tiroler waren wohl mit den Gedanken bereits in der Kabine – erreichte Fabio Strauss eine Flanke im Fünfmeterraum, der Linzer löste sich geschickt und drückte den Ball per Kopf zum 1:1 Ausgleich über die Linie. Dies war dann auch gleichzeitig der Pausenstand.

Am Ende durfte Blau Weiss Linz jubeln - die Hausherren holten sich den verdienten 2:1 Heimsieg

Im zweiten Durchgang sah man ein ähnliches Bild, die Hausherren hatten jetzt am Feld zwar das Kommando übernommen, waren aber in der Offensive zu zahnlos, sodass sich die Begegnung hauptsächlich in der neutralen Zone abspielte. In der 53. Minute stellte sich der Innsbrucker Sefik Abali in den Fokus des Geschehens, er konnte den Linzer Kapitän Fabian Schubert nur mehr mit einem Foul stoppen – Schiedsrichter Christian Petru Ciochirca musste den Tiroler für dieses wüste Einsteigen mit Gelb-Rot vom Platz verweisen. Mit einem Mann Überzahl drückte Blau-Weiss Linz jetzt richtig auf die Tube – es roch förmlich nach dem Führungstreffer für die Hausherren. Die Tiroler, die aufgrund des Ausschlusses auf ein 5-3-1 System umstellen mussten wurden jetzt regelreicht eingeschnürt. In der 61. Minute herrrschte nach einem Eckball von der rechten Seite im Innsbrucker Strafraum großes Chaos. Stefano Surdanovic kam schlussendlich zweimal aus guter Position zum Abschluss. Irgendwie und mit viel Glück konnte Wacker die Situation aber noch klären und den Treffer verhindern. Ab der 65. Minute war ein wenig der Wurm drin bei den Linzern, sie agierten zu hektisch und ungestüm und in der Offensive zu umständlich – auf der Gegenseite stand Innsbruck sehr kompakt und hatte in der Defensive kaum Probleme. In der 80. Minute änderte sich jedoch einiges - Turgay Gemicibasi fasste sich aus 25 Metern ein Herz und versuchte einen Distanzschuss – Torhüter Knallers Streckversuche blieben erfolglos – der Torhüter konnte den Ball nur mehr aus dem Netz holen. Die Gastgeber führten jetzt mit 2:1 und ließen sich auch bis zum Schluss die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Die drei Punkte blieben in Linz und die Oberösterreicher stehen nun bei vier Siegen en suite.

FC BW LINZ - FC WACKER INNSBRUCK 2:1 (1:1)

Torfolge: 0:1 (14. Fridrikas), 1:1 (45. Strauss), 2:1 (80. Gemicibasi)

Linz; 0; Ciochirca - Steinacher - Kudic

Aufstellungen:

BW Linz: Nicolas Schmid - Fabio Strauss, Felix Strauss (76. Mitrovic), Nicolas Wimmer, Marcel Schantl - Turgay Gemicibasi, Michael Brandner, Aleksandar Kostic (68. Malicsek), Kristijan Dobras, Stefano Surdanovic - Fabian Schubert (K)

Wacker Innsbruck: Marco Knaller - Sefik Abali, Florian Kopp, Clirim Recica (46. Martic, 84. Wallner)) - Florian Jamnig (K), Fabio Viteritti (54. Pribanovic), Atsushi Zaizen (62. Köchl), Clemens Hubmann, Marco Holz - Lukas Fridrikas, Ronivaldo Bernardo Sales (62. Aydin)

Stimmen zum Spiel:

Daniel Bierofka, Trainer Wacker Innsbruck:

"Ich bin trotz der Niederlage stolz auf unsere Jungs. Wenn man sich die Ausfallsliste ansieht und bedenkt, wie stark wir improvisieren mussten, kann ich der Mannschaft heute keinen Vorwurf machen. Mit einem Mann weniger war es dann schwierig, trotzdem haben wir bis zum Ende dagegengehalten und auch versucht noch ein Tor zu schießen! Die Moral war mehr als in Ordnung!"

by René Dretnik

Fotos: Harald Dostal/fodo.media

Hier gehts zum Liveticker