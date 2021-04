Am Freitagabend kam es in der 2. Liga zum Duell zwischen Vorwärts Steyr und dem SV Horn. Somit kam es zum Kellerduell, der Vorletzte traf auf den Letzten. Es war eine Begegnung der 22. Runde, Favorit war keiner auszumachen, dennoch könnten sich die beiden Teams mit einem Sieg wichtige Punkte holen. Am Ende konnten sich die Steyrer mit 3:1 durchsetzen. Das Spiel war sehr eng und bis zuletzt auf Messers Schneide.

Führung und Ausgleich

Das Spiel beginnt gleich munter. Horns Alexander Briedl mit dem hohen Freistoßball in den Strafraum der Gastgeber, doch Marco Toro findet keine Anspielstation. Steyrs Daniel Bilic, der heute seinen 20. Geburtstag feiert, setzt sich Mitte links durch und knallt seinen Schuss aus 20 Meter an das Lattenkreuz. Das wäre ein tolles Geburtstagsgeschenk gewesen! Steyr übernimmt dann das Geschehen. In der zehnten Minute bringt Michael Drga den Ball mit einem hohen Freistoß von der linken Seite auf die lange Stange, doch Michael Martic kommt in Bedrängnis nicht richtig zum Kopfball. Nach einem Eckball durch Michael Martic von der linken Seite, hebt David Gonzalez Paz den Ball aus halb linker Position über die Latte. Es fehlen weiterhin die Tore. Dann schaltet sich auch Horn wieder ins Offensivspiel ein. Ein kurz abgespielter Eckball von der rechten Seite durch Patrick Monteiro bringt in dieser Phase nichts ein. Das Spiel plätschert dann dahin. Steyrs David Gonzalez Paz mit der Flanke von der rechten Seite, doch im Zentrum kommen Daniel Bilic und auch Michael Drga nicht richtig zum Ball. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit kommen beide Teams noch je einmal halbgefährlich vor das Tor, doch es bleibt beim 0:0. Kurz darauf pfeift der Schiri zur Pause.

Enge Partie

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Oberösterreichern, die dann auch in Führung gehen. Zunächst Felix Seiwald dribbelt sich über links in den Strafraum, sein Stanglpass findet jedoch keinen Abnehmer. Dann ist es aber so weit. Einen Freistoß von der linken Seite durch Kevin Brandstätter, verwandelt Kapitän Alberto Prada-Vega per Kopf zur 1:0 Führung für die Gastgeber. Horn muss jetzt mehr tun. Alberto Prada nimmt in letzter Sekunde Denizcan Cosgun den Ball vom Fuß. Gute Möglichkeit für die Gäste aus Horn. Steyr spielt auf Konter. Einen Freistoß aus gut 20 Meter dreht Kevin Brandstätter nur knapp neben den linken Pfosten. Dann wird das Risiko von Horn belohnt. Eine Flanke von der rechten Seite durch Patrick Monteiro verwandelt Luis Fernando Diaz per Kopf zum 1:1 Ausgleich. Beide Trainer versuchen es dann noch mit Auswechslungen. Die frischen Spieler sollen neuen Schwung ins Match bringen. In der 76. Minute zappelt das Leder im Netz von Horn. Einen Freistoß von der rechten Seite durch Kevin Brandstätter bringt die Gästeverteidigung nicht aus der Gefahrenzone und Patrick Bilic drückt den Ball zur erneuten Führung über die Linie. Horn wirft in der Schlussphase alles nach vorne. Jürgen Bauer übernimmt einen Ball volley und setzt einen Schuss nur knapp über die Latte von Torhüter Bernhard Staudinger. Kurz darauf ist es wieder Torhüter Staudinger, der in höchster Not mit einer Fußabwehr rettet und den Ausgleich verhindert. Aus einem aus dieser Situation entstehenden Konter macht Marcel Monsberger das 3:1 und entscheidet das Match. Kurz darauf pfeift der Schiri ab.

Fotos: Harald Dostal/fodo.media