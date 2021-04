Zu Beginn der 24. Runde empfing der kriselnde SC Austria Lustenau den KSV 1919. Nach einem Blitzstart der Kapfenberger liefen die Lustenauer lange einem Rückstand nach und fanden gegen eine clever verteidigende KSV-Elf lange kein Mittel. Naël Jaby sorgte in der 71. Minute dann den verdienten Ausgleich für den Klub aus der Stickergemeinde.

Kapfenberger Blitzstart

Nach den finanziellen Schwierigkeiten und der in erster Instanz verweigerten Zulassung für die kommende Spielzeit startete auch die Partie gegen Kapfenberg denkbar schlecht für die Lustenauer. Keine 70 Sekunden waren gespielt, als Dino Musija einen Freistoß aus 20 Metern direkt verwandelte - und auf 0:1 stellte. Doch unbeeindruckt vom Rückstand spielte anschließend nur mehr die Austria. Durch Cissokho (14.) und Stefanon (15.) näherten sich die Gastgeber langsam ans KSV-Tor an. Ganz gefährlich wurde es dann in der 25. Spielminute: Bei einem Freistoß aus neun Metern wehrte die gesammelte Kapfenberger Mannschaft auf der Tornlinie den Ausgleich ab. Und kurz darauf zappelte das Leder auch erstmals in den Maschen - nach guter Ranacher-Vorarbeit netzte Wallace allerdings aus Abseitsposition ein (35.). Doch obwohl Lustenau noch vor dem Pausenpfiff den Ausgleich erzwingen wollte und durch Wallace und Jaby noch beste Möglichkeiten hatte - Kapfenberg rettete das 0:1 über die Pause.

Jaby sorgt für den Punkt

Auch nach der Pause zeigten sich die Grün-Weißen in einer umkämpften Partie spielbestimmend - ohne allerdings vor dem Tor für gefährliche Momente sorgen zu können. Und obwohl die Partie nach dem Seitenwechsel auf beiden Seiten kaum mehr Strafraumszenen bieten konnte - Lustenau kam noch zum fast schon überflüssigen Ausgleich. Kooperationsspieler Naël Jaby wurde vom wiedergenesenen Tabakovic bedient, Jaby beförderte den Ball aus spitzem Winkel dann ins Tor (71.). In der letzten Minute der regulären Spielzeit hatte der KSV - die Gäste waren in der Offensive nach der Pause nahezu untergetaucht - dann noch eine Doppelchance. Amoah und Mikić scheiterten aber im Doppelpack an Schierl, der das gerechte Unentschieden für Lustenauer festhielt.

2. Liga, 24. Runde

SC Austria Lustenau - KSV 1919 1:1 (0:1)

Planet Pure Stadion; 0 Zuschauer; SR Talic

Tore: 71. Naël Jaby bzw. 2. Dino Musija (Freistoß)

Startelf Lustenau: Schierl - Cissokho, Berger, Gmeiner, Maak, Baiye, Jaby, Ranacher, Wallace, Grabher, Stefanon

Startelf Kapfenberg: Giuliani - Steinlechner, Lang, N'zi, Mandler, Grgic, Musija, Heric, Mensah, Mikic, Hernaus

Geschrieben von Fabian Beer/Fotos: Harald Dostal/fodo.media