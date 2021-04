In der 2. Liga duellierten sich am heutigen 24. Spieltag die FC Juniors Oberösterreich mit dem Floridsdorfer AC Wien. Die Hausherren hatten es sich zum Ziel gesetzt beim heutigen Spiel nichts anbrennen zu lassen und dem FAC eine punktelose Heimfahrt zu bescheren. Die Gäste jedoch wollten ihrem neuen Trainerduo Mitja Mörec und Aleksandar Gitsov einen Einstand nach Maß ermöglichen und sorgten nach einem 0:2 Rückstand für Furore. Der FAC drehte die Partie und siegte am Ende noch mit 2:3.

Die Juniors OÖ waren von Beginn an die bessere Elf - Jan Boller stellte in der 43. Minute auf 2:0

Beide Teams starteten eher zögerlich in die Partie, wobei die Juniors eindeutig mehr vom Spiel hatten. Die Wiener gaben in den ersten dreissig Minuten nicht einmal einen Torschuss ab - besser machten es allerdings die Hausherren - nach 29. Minuten traf Juan Succar Canote zur 1:0 Führung für sein Team. Nach einer Flanke von Patrick Plojer übernahm er die Kugel und ließ seinem Gegenüber Torhüter Belmin Jenciragic keine Chance. In der 43. Minute durften die Gastgeber wiederum jubeln. Nach einem langen Ball aus dem Halbfeld behielt der Juniors Kapitän Jan Boller die Übersicht und traf zum 2:0. Mit diesem Spielstand schickte der Unparteische die Protagonisten in die Halbzeitpause.

Der FAC dreht die Partie im zweiten Durchgang und siegte am Ende mit 2:3

Nicht nur der Beginn der zweiten Hälfte hatte es in sich - die Gäste freuten sich über einen Blitzstart. Lukas Skrivanek sah bei seiner Flanke kurz auf und erblickte den genau richtig stehenden Anthony Schmid. Der FAC-Stürmer fackelte auch nicht lange und drückte die Kugel zum 2:1 Anschlusstreffer über die Linie. Dieser Treffer tat dem Begegnung auch gut - die Gäste wurden jetzt aktiver und steuerten mehr zum Spielgeschehen bei. Und es wurde auch noch richtig spannend bei dieser Begegnung - die Floridsdorfer glichen aus. In der 86. Minute traf Marco Sahanek aus einem Elfmeter zum 2:2. Doch damit hatten die Wiener scheinbar noch nicht genug - in der 90. Minute sorgte Tin Plavotic für die Überraschung der Stunde und fixierte mit seinem Tor den 2:3 Auswärtssieg für den FAC. Ein gelungener Einstand also für das neue Trainerduo beim Floridsdorfer AC.

FC JUNIORS OÖ - FAC WIEN 2:3 (2:0)

Torfolge: 1:0 (29. Canote), 2:0 (43. Boller), 2:1 (48. Skrivanek), 2:2 (86. Sahanek (E.)), 2:3 (90. Plavotic)

Pasching; 0; Schüttengruber - Obritzberger - Tekeli

Aufstellungen:

Juniors OÖ FC: Tobias Okiki Lawal, Erwin Softic, Juan Matias Succar Canote, Inpyo Oh, Hyunseok Hong, Patrick Plojer, Valentino Müller, Enrique Wild, Jan Boller (K), Alexander Michlmayr, Mirsad Sulejmanovic

FAC Wien: Belmin Jenciragic - Christian Bubalovic, Tin Plavotic, Manuel Holzmann - Marco Sahanek (K), Leomend Krasniqi, Elias Felber, Marco Krainz, Martin Rasner - Milan Jurdik, Anthony Schmid

by René Dretnik

Fotos: Harald Dostal und Josef Parak

