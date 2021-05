Der Tabellenelfte der 2. Liga, der Floridsdorfer AC empfing am FAC Platz in Wien den Tabellenletzten SV Horn. Wie bereits bekannt, gibt es nach der heurigen Saison keinen Absteiger aus der 2. Liga, deshalb ging es in diesem Spiel sprichwörtlich um des Kaisers Bartes. Trotzdem boten beide Mannschaften eine ansehnliche Leistung und setzten alles daran, die drei Punkte zu holen. Am Ende setzten sich die Gäste mit 1:2 durch und das obwohl die Hausherren mit 1:0 in Führung gingen.

Der FAC ließ im ersten Durchgang nichts anbrennen und ging schnell in Front - Milan Jurdik sorgte für das 1:0

Die Begegnung begann vorerst etwas zögerlich, beiden Mannschaften wollte es nicht so recht gelingen Impulse zu setzen. Die Gastgeber hatten allerdings Nuancen mehr vom Spiel und gingen mit der ersten Tormöglichkeit auch prompt in Führung. In der 13. Minute sprintete Lukas Skrivanek über die linke Seite und legte den Ball kurz auf Tin Plavotic ab, mit einem Fersler übergab er an Milan Jurdik, der im Fünfer lauerte und den Ball trocken zur 1:0 Führung einschob. Jetzt wollten es die Hausherren wissen - nur zwei Minuten später sorgte Christian Bubalovic mit einem langen gechippten Ball aus dem Mittelfeld für Gefahr im Gäste-Strafraum, doch der Horner Schlussmann Sebastian Fessl kam rechtzeitig heraus und schnappte sich die Kugel. Die Hausherren drückten dem Spiel jetzt immer mehr ihren Stempel auf und kamen noch zu einigen guten Chancen - die Gastgeber allerdings waren selten bis gar nie vor dem gegnerischen Kasten zu sehen. Die beste Möglichkeit hatte wohl der Floridsdorfer Stürmer Milan Jurdik - er wurde mit einem langen Ball in die Tiefe geschickt und lief mutterseelenalleine auf das Tor zu - doch der Horner Jürgen Bauer war geistesgegenwärtiger, sprintete ihm nach und störte ihn - so landete der Abschluss direkt in den Handschuhen von Sebastian Gessl. Es blieb also beim 1:0, mit diesem Spielstand holte Schiedsrichter Florian Jandl die Protagonisten in die Kabinen.

Mit zwei Toren binnen zehn Minuten fixierte der SV Horn den 1:2 Auswärtssieg

Nach nur fünf Minuten Spielzeit im zweiten Durchgang waren die Gastgeber wieder brandgefährlich im Strafraum der Niederösterreicher. Kevin Sostarits brachte ein hohe Flanke vom rechten Flügel in die Box - Tin Plavotic schraubte sich hoch und setzte einen Kopfball ab - doch sein Versuch ging weit an der linken Stange vorbei. Die Waldviertler wachten jetzt auf - zuerst haute Marco Siverio Toro einen Freistoß über die Querlatte - nur eine Minute später versuchte es Alexander Briedl - doch auch sein Schuss ging recht deutlich drüber. Die Partie wurde jetzt spannender, beide Teams schenkten sich nichts - es roch nach Ausgleich am FAC Platz. In der 81. Minute war es dann soweit, Denizcan Cosgun glich zum 1:1 aus! Nach einer kurz abgespielten Ecke von links, drehte sich der 19jährige Salzburger versenkte das Leder flach ins rechte Eck. Nur eine Minute später hatte Fortuna ein Auge auf die Heimischen geworfen - ein Kopfball des Waldviertler Spielers Marco Siverio Toro krachte nur ans Aluminium. Kurz darauf (87.) machte es sein Teamkollege besser - Burak Yilmaz bekam im Strafraum das Leder - und versenkte dieses im Ausrutschen zur 1:2 Führung ins linke Eck.

FAC - SV HORN 1:2 (1:0)

Torfolge: 1:0 (13. Jurdik), 1:1 (81. Cosgun), 1:2 (87. Yilmaz)

Floridsdorf; 0; Jandl - Tekeli - Örhan

Aufstellungen:

FAC Wien: Belmin Jenciragic - David Strmsek, Christian Bubalovic, Tin Plavotic (70. Drozd), Manuel Holzmann, Mirnes Becirovic (K) - Kevin Sostarits (70. Fila), Elias Felber, Lukas Skrivanek (53. Günes), Martin Rasner - Milan Jurdik

Horn SV: Sebastian Gessl - Julian Klar, Jürgen Bauer - Florian Sittsam (K), Denizcan Cosgun, Alexander Briedl, Andree Neumayer, Burak Yilmaz (93. Breit), Christoph Messerer (93. Winter) - Marco Siverio Toro (88. Aburub), Michael Cheukoua (75. Ismajli)

by René Dretnik

Fotos: Gepa Pictures und Harald Dostal

