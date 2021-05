Der Kapfenberger SV empfing am Freitagabend im Rahmen der 27. Runde die Zweier des SK Rapid. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel, konnten dieser Rolle aber nicht gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 1:1-Unentschieden. Rapid forderte die Kapfenberger und holte den Punkt mehr als verdient. In der ersten Halbzeit bekamen die Wiener sogar einen Elfer zugesprochen, der aber nicht verwandelt wurde.

Munterer Start

Das Spiel beginnt munter und mit zwei Teams, die nach vorne spielen. Kapfenberg ist etwas stärker und es sollte dann auch nicht lange dauern, ehe das 1:0 fällt. In der zehnten Minute geht der KSV in Führung - Elvedin Heric befördert den Ball via direktem Eckball mit viel Drall an den Innenpfosten - und der geht von dort in's Netz. Klasse gemacht - damit hat niemand gerechnet. Mit der Führung im Rücken wollen die Kapfenberger nachlegen, was aber nicht gelingt. Auch die Wiener kommen besser ins Spiel und finden dann die beste Möglichkeit vor. Es gibt Elfmeter: Bosnjak tritt an, trifft aber nur die Latte - von dort springt der Ball wieder ins Feld. Da haben die Falken jetzt aber eine ordentliche Portion Glück gehabt. In weiterer Folge passiert wenig. Weder die Gäste noch die Gastgeber kommen wirklich gut ins Spiel. Rapids Strasser wird in der 35. Minute mit einem Lochpass gut bedient - der haut den Ball dann aber über den Kasten. Da ist N'Zi schon herangerauscht gekommen, der Rapidler reagierte etwas überhastet. Die erste Halbzeit endet mit einer Halbchance der Rapidler: Strunz wird am Fünfer freigespielt - aus der Drehung schließt der Angreifer ab, Stolz wehrt den Ball stark ab. Aber: Zuvor stand Strunz bereits im Abseits. Dann geht es in die Kabinen.

Ausgleich der Gäste

Die zweite Halbzeit beginnt einer Offensivaktion der Kapfenberger: Durch Cetina und Staber kommen die Kapfenberger gleich doppelt zu Abschlussmöglichkeiten - beide Versuche können die Hütteldorfer aber blocken. Kurz darauf gleicht Rapid II aus! Wunsch marschiert durchs Mittelfeld, steckt zu Fuchshofer durch - und der setzt sich vor dem Tor ganz stark durch, schließt in die linke Ecke ab: Stolz hat keine Chance, der Ball landet zum 1:1 in den Maschen. Damit ist wieder alles offen. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld kommt Kapfenbergs Mensah noch fast am zweiten Pfosten an den Ball - da stand aber zuvor schon ein Teamkollege im Abseits, die Chance wird abgepfiffen. Dann probiert's Schuster aus der zweiten Reihe - der Ball geht aber deutlich neben das Tor. KSV-Keeper Stolz muss nicht eingreifen. Nächster Versuch der Hütteldorfer: Eggenfellner kommt nach einem Freistoß von der rechten Seite am zweiten Pfosten an den Ball, spitzelt den aber auf das Tornetz. Gute Möglichkeit! In der 67. Minute Eloshvili mit dem Abschluss aus zehn Metern - ein Rapidler haut den Ball noch vor Hedl raus. Beide Teams aktuell mit offenem Visier. Es geht weiter Hin und Her, doch wirklich zwingend werden weder die Gastgeber noch die Gäste. Das Spiel wird in der Schlussphase hektisch, doch es bleibt beim 1:1-Remis.