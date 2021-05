Am 30. und zugleich letzten Spieltag traf in der 2. Liga der FC Liefering auf den FC Blau-Weiß Linz. Und dabei kam es zu einem äußerst attraktiven Saisonausklang. Letztendlich gab das um einen Treffer bessere Torverhältnis den Ausschlag darüber, dass die Blau-Weißen den Meistertitel unter Dach und Fach bringen konnten. Die "Jungbullen" waren aber nicht wirklich vom Glück begünstigt. Gleich dreimal traf die Salzburger Talenteschmiede die Torumrandung. Aber die Tabelle lügt auch in diesem Fall nicht: Gratulation dem FC Blau-Weiß Linz, der sich zum Meister 20/21 in der 2. Liga kürte.

(Hier nimmt es Liefering-Kapitän David Affengruber gleich mit zwei Linzer Gegenspielern auf)

Nach einer Anlaufzeit ist Blau-Weiß im Spiel

Erst in der allerletzten Runde kommt es im direkten Duell, Liefering braucht einen Sieg, zur Meisterschafts-Entscheidung. Die "Jungbullen" steigen vom Start weg ordentlich auf das Gaspedal, die "Königsblauen" stehen am Prüfstand. 8. Minute: Kjæergaard bedient Šeško, aber der Slowene lässt den Sitzer ungenützt. 13. Minute: Wieder stehen die selben Akteure im Mittelpunkt des Geschehens, diesmal setzt der Lieferinger Torjäger das Leder per Kopf an die Torstange. Erst nach 20 gespielten Minuten können sich die Brunmayr-Schützlinge aus der Umklammerung befreien. Mit Torchancen klappt das noch nicht wunschgemäß, aber zumindest nimmt man der Jaissle-Truppe den Wind aus den Segeln. 31. Minute: Der "Knipser vom Dienst", Schubert, sorgt für die erste Linzer Möglichkeit. 35. Minute: Guindo legt Schubert im Strafraum, der Gefoulte selber zimmert das Spielgerät per Elfmeter, zum 0:1 unter die Latte (33. Saisontor) - zugleich dann auch der Halbzeitstand.

(Beinhartes Luftduell zwischen dem Linzer Stefano Surdanovic und Amar Dedić)

Liefering trifft gleich dreimal Aluminium

Man darf gespannt sein, ob es den Salzburgern nun gelingt, den Abwehrblock der Blau-Weißen doch noch zu knacken. Von einer Druckperiode sind die Hausherren aber ein Stück weit entfernt. Im Gegenteil, die Blau-Weißen können die Partie nun durchaus offen gestalten. Es liegt auch eine gehörige Portion Torgefährlichkeit in der Luft. Nur das mit dem Abschluss klappt noch nicht so, wie man sich das vorstellt. Am nähesten ist man bei den "Jungbullen" in der 70. Minute an einem Torerfolg dran. Aber in einer Aktion treffen Wallner und Šeško nur Aluminium. Aber in der 82. Minute brennt die Hütte, denn der eingewechselte Forson markiert den 1:1-Ausgleich. Ein Tor fehlt den Lieferinger nun zum Meistertitel. In Überzahl, der Linzer Dobras sieht den Gelb/Roten Karton (87.), gelingt das dann aber nicht mehr - Spielendstand: 1:1. Die Meisterschaft 20/21 ist damit gelaufen. Die Hinrunde der Spielzeit 21/22 startet am Wochenende 23. - 25. Juli und endet am 28. November. Ab dem 18. Feber kommt die Rückrunde zur Austragung.

FC LIEFERING - FC BLAU-WEISS LINZ 1:1 (0:1)

Red Bull Arena, 1.120 Zuseher, SR: Florian Jandl (Bgld)

FC Liefering: Stejskal, Okoh (58. Wallner), Dedić (91. Dorgeles), Guindo (58. Forson), Affengruber, Prass, Sučić, Seiwald, Kjærgaard, Aigner (64. Havel), Šeško

FC Blau-Weiß Linz: Schmid, Strauß, Mitrović, Wimmer, Schantl, Gemicibasi, Pomer, Brandner, Dobras, Schubert (80. Filip), Surdanovic (72. Strauss)

Torfolge: 0:1 (35.Schubert/Elfer), 1:1 (82. Forson)

Gelbe Karten: Guindo, Affengruber, Okoh, Aigner, Jaissle (Tr.) bzw. Surdanovic, Gemicibasi, Dobras, Schubert

Gelb/Rote Karte: Dobras (87. Blau-Weiß)

stärkste Spieler: Affengruber, Seiwald, Kjærgaard bzw. Schmid, Pomer, Wimmer

Stimmen zum Spiel:

Matthias Jaissle (zukünftiger Trainer bei Red Bull Salzburg):

„Natürlich schmerzt es unheimlich, der Schock sitzt tief. Es war ein klasse Spiel unserer Truppe, und wie die Jungs die ganze Saison hinweg gefightet haben, bis heute zur letzten Minute der Nachspielzeit, immer daran geglaubt haben, war einfach riesig. Es ist aktuell einfach nur eine große Enttäuschung!“

Ronny Brunmayr ("Trainer des Jahres" in der 2. Liga):

"Sensationell, die 2. Liga hatte diesmal einiges zu bieten. Dass letztlich ein einziges Tor entscheidend ist, spricht für die Ausgeglichenheit. Wenngleich uns heute aber das Glück zur Seite gestanden ist. Aber in Summe betrachtet, geht das dann mit dem Meistertitel schon in Ordnung."

