Am 30. und zugleich letzten Spieltag traf in der 2. Liga der GAK 1902 auf den KSV 1919. Und dabei kam es über weite Strecken zu einem schaumgebremsten Derby. Den zahlreich erschienen Fans hat das trotzdem gefallen. Vor allem in der 92. Minute war man auf Seiten der Grazer Daumendrücker völlig aus dem Häuschen. Denn da markierte der 18-jährige Florian Jessenitschnig, gerade einmal zwei Minuten im Spiel, den spielentscheidenden Treffer. Aufgrund der Einsatzbereitschaft hätte sich KSV den Punkt verdient. Trotzdem, mit der Saison können die "Falken" durchaus auch zufrieden sein.

(In der zweiten Minute der Verlängerung gelingt es dem GAK die drei Derbypunkte gegen Kapfenberg festzuhalten)

Überschaubarer erster Spielabschnitt

Beim "Steirer-Derby" gilt der GAK, der in den letzten 12 Heimspielen nur einmal verliert, gegen die Kapfenberger, als der uneingeschränkte Favorit. Das Spiel wird vom Start weg flott geführt, Weberbauer bzw. Musija finden die ersten Tormöglichkeiten vor. In weiterer Folge sind es die "Rotjacken", die die Begegnung mehr und mehr an sich reißen. Aber die Gäste zeigen mit Fortdauer Absichten, die Saison erfolgreich abschließen zu wollen. 27. Minute: Harrer versucht es mit einem Freistoßball aus 18 Metern, aber KSV-Keeper Giuliani packt sicher zu. Das Bemühen kann man beiden Mannschaften auch in weiterer Folge nicht abstreiten. Aber in letzter Instanz fehlt es an der nötigen Entschlossenheit. Demnach kommt es auch wenig überraschend, Gantschnig findet für den GAK noch eine Kopfballchance vor (45.), dass es mit dem torlosen Remis in die Halbzeitpause geht.

In der 92. Minute trifft KSV das Damoklesschwert

Gelingt es den beiden Teams nun doch noch in der Offensive einen Zahn zuzulegen? Beiderseits ist es das Vorhaben, die Torsperre zu brechen. Aber mit dem umsetzen ist es dann so eine Sache bzw. gibt man sich da wie dort in der Defensive weiterhin keine Blöße. Weberbauer auf Seiten der Plasnegger-Truppe bzw. Mensah lassen dann nachfolgend die Chance auf den ersten Treffer ungenützt. 69. Minute: Das muss eigentlich das 1:0 sein, aber Nutz bringt das Spielgerät aus bester Position nicht im Tor unter. So deutet vieles auf ein 0:0 hin, dass der GAK in der 90. Minute mit einem Dreifachwechsel verhindern will. 92. Minute: Nach Nutz-Assist nützt Jessenitschnig die Gunst der Stunde. Mit seinem ersten Ballkontakt fixiert er den 1:0-Spielendstand. Die Meisterschaft 20/21 ist damit gelaufen. Die Hinrunde der Spielzeit 21/22 startet am Wochenende 23. - 25. Juli und endet am 28. November. Ab dem 18. Feber kommt die Rückrunde zur Austragung.

GAK 1902 - KAPFENBERGER SV 1:0 (0:0)

Merkur Arena, 3.000 Zuseher, SR: Alain Sadikovski (Wien)

GAK 1902: Nicht, Zündel (76. Pfeifer), Palla (90. Stenzel), Gantschnig, Weberbauer, Nutz, Hackinger (85. Asemota), Perchtold (90. D. Smoljan), Fink, Gabbichler, Harrer (90. Jessenitschnig)

KSV 1919: Giuliani, Kvakić, Gschiel (46. Mandler), Cetina, Steinlechner, Grgic, Musija, Herić (89. Bajrektarević), Staber, Lang, Macher (46. Hernaus)

Tor: 1:0 (92. Jessenitschnig)

Gelbe Karten: Nutz bzw. Lang, Cetina, Herić

stärkste Spieler: Gantschnig, Nutz, Fink bzw. Kvakić, Steinlechner, Musija

Stimme zum Spiel:

Alfred Gert, Sektionsleiter GAK:

"In erster Linie war die Freude riesengroß, endlich wieder vor Zusehern spielen zu können. Das Derby wurde abwechslungsreich geführt. Das Tor zu diesem Zeitpunkt war glücklich, aber nicht unverdient. Mit dem 6. Tabellenplatz haben wir unsere Zielsetzung voll und ganz erreicht."

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo