In der ersten Runde der Admiral 2. Liga trafen die OÖ Juniors auf SV Licht Loidl Lafnitz. Den rund 500 Besuchern in Pasching wurde ein offener Schlagabtausch geboten, bei dem die Gastgeber schnell in Führung gingen und die Gäste aus der Steiermark den Rückstand prompt wieder aufholten und am Ende auch als verdienter 2:4 Sieger vom Platz gingen. Der SV Lafnitz glänzte auch wie in der vergangenen Runde durch schnelles Kombinationsspiel und schnürte die Gegner zumeist in der eigenen Hälfte ein. Die Hausherren fanden am heutigen Spieltag kein passendes Rezept gegen die Oststeirer kamen aber dennoch zu zwei Toren.

Daniel Gremsl hatte heute sein Visier richtig eingestellt - er erzielte einen Doppelpack

Die Heimischen starteten gleich super in die Partie - bereits nach zwei Minuten traf Keito Nakamura zum 1:0 für seine Mannschaft. Doch die Lafnitzer ließen sich nicht unterkriegen, ganz im Gegenteil ließen die Oststeirer die Kugel gut laufen hatten das Spiel trotz Rückstand im Griff. In der 27. Minute zauberte Nicolas Meister einen Pass in die Tiefe, Mario Kröpfl zündete den Turbo und schob das Leder staubtrocken zum 1:1 Ausgleich ein. In der 34. Minute zirkelte Nicolas Meister eine Flanke vor den Fünfer - und Daniel Gremsl versenkte den Ball per Kopf zum 1:2 im langen Eck. Doch er hatte heute noch nicht genug - nur sechs Minuten später traf er zum 1:3 - und wiederum war Nicolas Meister der Assistgeber. Dies war auch gleichzeitig der Pausenstand, die Hausherren hatten trotz schneller Führung in der ersten Halbzeit nicht mehr viel mitzureden.

Die Juniors hielten zwar brav dagegen - der SV Lafnitz war aber heute eine Nummer zu groß

Auch im zweiten Durchgang gaben die Steirer das Ruder nicht mehr aus der Hand. Sie agierten aggressiv und ließen den Hausherren wenig Platz um ihr eigenen Spiel aufziehen zu können. In der 69. Minute nagelte Nicolas Meister - frei im Sechzehner stehend - den Ball in die kurze Ecke und krönte seine aussergewöhnliche Leistung mit dem 1:4 Führungstreffer. Trotzdem steckten die wacker kämpfenden Juniors nicht auf und Keito Nakamura trug sich in der 75. Minute zum zweiten mal in die Torschützenliste ein. Nach einer schlecht gemeisterten Abwehrsituation eroberte sich der Japaner am Sechzehner den Ball und versenkte das Leder aus dem Stand zum 2:4 genau im Kreuzeck. In Minute 81 jubelten die Gäste zu früh - ein vermeintlicher Treffer von Florian Sittsam wurde wegen Stürmerfouls aberkannt. Das war es dann auch gewesen - die beiden Kontrahenten trennten sich mit 2:4 und der SV Lafnitz trat mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise an.

OÖ JUNIORS - SV LAFNITZ 2:4 (1:3)

Torfolge: 1:0 (2. Nakamura), 1:1 (27. Kröpfl), 1:2 (34. Gremsl), 1:3 (40. Gremsl), 1:4 (69. Meister), 2:4 (75. Nakamura)

Raiffeisen-Arena; 500 Zuseher; Schiedsrichter Sadikovski - Katholnig - Mimra.

Aufstellungen:

Juniors OÖ FC: Nikolas Polster, Strahinja Kerkez, Fredy Alexander Valencia Ramos (61. Sulzner), Eduard Josef Haas, Dominik Weixelbraun (61. Michlmayr), Moritz Würdinger, Sebastian Kapsamer, Benjamin Wallquist (K), Keito Nakamura, Adam Griger (61. Altunbas), Mirsad Sulejmanovic

Lafnitz: Andreas Zingl (K), Stefan Umjenovic, Christoph Gschiel (22. Pfeifer), Nicolas Meister (90. Hernaus), Daniel Gremsl (71. Lichtenberger), Philipp Wendler, Mario Kröpfl, Georg Grasser, Thorsten Schriebl, Florian Sittsam, Lukas Fadinger

Stimmen zum Spiel:

Phillip Semlic, Trainer Lafnitz:

"Nach der kalten Dusche zu Beginn haben wir ab der 10. Minute das Kommando übernommen. Wir haben im Ballbesitz richtig gute Lösungen gehabt und schlussendlich verdient gewonnen!"

