In der Admiral 2. Liga duellierten sich in der zweiten Runde der GAK 1902 mit dem SV Horn. Die Gastgeber wollten sich nach der bitteren Niederlage gegen den FC Lustenau in der vergangenen Runde vor heimischen Publikum rehabilitieren. In einer dürftigen und mäßigen Partie mit wenigen Highlights trennten sich die Teams schlussendlich mit einem 1:1 Unentschieden.

Nach schneller Horner Führung glich der GAK kurz vor der Pause durch Gerald Nutz aus

Von Beginn an drückte der GAK auf die Tube und kam auch schon nach drei Minuten zur ersten dicken Tormöglichkeit durch Daniel Kalajdžić. Der Neuzugang brachte die Kugel aber nicht im Tor unter. In der 13. Minute waren dann die Gäste aus Horn dran - Marco Toro tauchte plötzlich alleine vor Keeper Christoph Nicht auf - er schoss vorbei. Nur elf Minuten später machte es der Horner Spieler besser - nach einer Flanke von Andrèe Neumayer versenkte das Runde im Eckigen und stellte auf 0.1 für die Gäste. Jetzt wirkten die Gastgeber ein wenig verunsichert, machten sehr viele Fehler im Spielaufbau. Trotzdem erzielten sie wie aus dem Nichts in der 43. Minute den Ausgleich. Gerald Nutz zog aus 14 Metern ab und ließ die Grazer jubeln. Neuer Spielstand: 1:1 - das war auch gleichzeitig der Pausenstand.

Die zweite Halbzeit blieb mehr oder weniger ereignislos - Chancen und Höhepunkte waren Mangelware

Im zweiten Durchgang waren die Hausherren jetzt wieder präsenter - die Körpersprache war eine ganz andere, als in Durchgang Eins. Chancen blieben aber Mangelware, beide Mannschaften gingen kein Risiko und wollten das Unentschieden vermutlich über die volle Distanz bringen. Für den einzigen Höhepunkt in der zweiten Hälfte zeichnete sich Marco Toro verantwortlich - nach einem flachen Schuss konnte Keeper Nicht den Ball im Nachfassen noch klären. Das war es dann auch schon gewesen - das Spiel endete 1:1 - ein Ergebnis mit dem beide Mannschaften zufrieden sein konnten, da beide Teams sehr wenig fürs Spiel taten.

GAK 1902 - SV HORN 1:1 (1:1)

Torfolge: 0:1 (13. Toro), 1:1 (43. Nutz)

Merkur Arena; 2014 Zuseher; Ristoskov - Trampusch - Koller

Aufstellungen:

GAK 1902: Christoph Nicht - Philipp Seidl, Michael Huber, Marco Sebastian Gantschnig, Josef Weberbauer - Gerald Nutz, Mamadou Sangare, Marco Perchtold (K), Thomas Fink - Lukas Gabbichler, Daniel Kalajdzic

Horn: Fabian Ehmann - Julian Klar, Paul Gobara, Jürgen Bauer - Alexander Briedl, Sergio Marakis, Marcel Schelle, Burak Yilmaz, Andree Neumayer (K) - Marco Siverio Toro, Denizcan Cosgun

Stimmen zum Spiel:

Dieter Elsnig, sportlicher Leiter GAK:

"Das war heute kein guter Auftritt. Wir haben heute in allen Belangen nicht das gezeigt, was wir können. Das einzig positive war der Ausgleich!"

by ReD

Foto: Richard Purgstaller

