Wacker Innsbruck empfing am Freitagabend im Rahmen der zweiten Runde den Kapfenberger SV. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 2:0-Sieg. Damit feiern die Innsbrucker den ersten Saisonsieg, nachdem sie in der ersten Runde Remis spielten. Kapfenbergs Missstart in die Saison ist damit perfekt. Man verliert auch das zweite Spiel.

Führung durch Eigentor

Die Heimelf legt los wie die Feuerwehr und spielt sich tief in der gegnerischen Hälfte fest. Unter anderem nach einem Eckstoß wurde es ebenso bereits gefährlich. Zum Abschluss kommt man bis dato allerdings noch nicht. Kurz darauf wieder Eckball, diesmal von der rechten Seite. Kapfenberg bekommt jedoch sowohl den ersten, als auch den zweiten Ball geklärt und erhält nach dem dritten Angriffsversuch des Gastgebers den Abstoß. Der KSV bekommt kaum Luft zum Atmen. Der nächste Corner hat den ersten ernst zu nehmenden Abschluss per Kopfball zur Folge, der Schiedsrichterassistent hebt allerdings die Fahne. Abseits! In der 17. Minute die erste Möglichkeit des KSV! Das ging schnell. Plötzlich kommt Kapitän Mario Grgic aus der Distanz zum Abschluss. Sein Weitschuss segelt nur knapp über das Gehäuse hinweg. Dann wieder ein schön vorgetragener Angriff der Innsbrucker über die rechte Seite. Nach einer Flanke kann Ronivaldo den Kopfball allerdings nicht sauber treffen und das Spielgerät fliegt weit über das eigentliche Ziel. In der 28. Minute tankt Joao Luiz sich auf rechts durch, seine flache Hereingabe wird jedoch zum Eckball geklärt. Dieser bringt keine weiter Gefahr an. Der Kopfball-Versuch geht weit drüber. In der 36. Minute jubeln die Innsbrucker schließlich: Nachdem Marco Holz mustergültig von Joao Luiz freigespielt wird, muss dieser bereits das 1:0 erzielen. Guiliani pariert jedoch reaktionsschnell und beim Klärungsversuch von Sarac findet das Leder den Weg ins eigene Tor. Mit dem 1:0 geht es kurz darauf dann auch in die Pause.

Entscheidung fällt

Die erste Möglichkeit in Halbzeit zwei gehört den Hausherren. Viteritti setzt einen Freistoß aus idealer, halblinker Position nur denkbar knapp über den Querbalken. Auch die Gäste kommen nun erstmals in Spielhälfte zwei gefährlich vors Tor. Letzten Endes legt sich Pichorner den Ball etwas zu weit vor. Keeper Knaller ist hellwach und bereinigt die Situation. Kurz darauf wieder ein schön vorgetragener Angriff der Hausherren! Man dringt auf der linken Seite vor und der Kopfball von Ronivaldo wird im letzten Moment noch abgeblockt. Die Kapfenberger riskieren in Folge immer mehr, was auch Räume für die Gastgeber eröffnet. Ein 2:0 würde das Spiel wohl entscheiden. Kurz darauf ist es so weit - Ronivaldo stellt auf 2:0! Der Topstürmer nutzt die Verwirrung nach einer schwach geklärten Flanke in der Hintermannschaft der Gäste aus und belohnt sich für eine klasse Leistung. Keeper Giuliani ist zwar noch dran, kann den Treffer aber nicht mehr verhindern. Damit ist das Spiel wohl entschieden. Der Regen nimmt in Folge immer weiter zu. Die Sicht ist eingeschränkt und der Spielfluss leidet etwas unter den veränderten Bedingungen. Innsbruck behält jedoch das Heft in der Hand und kommt immer wieder in gute Positionen. So bleibt es letztlich auch beim 2:0-Sieg der Innsbrucker.