Zum Spitzenspiel der Admiral 2. Liga empfing der FC Blau Weiss Linz Bundesliga-Absteiger spusu SKN St. Pölten. Nachdem die Linzer die erste Halbzeit nach Belieben dominierten und kurz nach der Pause in Führung gingen, kam die Elf von Stephan Helm und Emanuel Pogatez besser in die Partie. Der schnelle Ausgleich zum 1:1 durch Hong bedeutete den ersten Punktgewinn für die Niederösterreicher.

Linz drückt, trifft aber nicht

Es waren die Linzer, die deutlich besser in die Partie starteten und die verunsicherte St. Pöltner Abwehr vor Probleme stellten. Nach einem fahrlässigen Ballverlust von Torwart Lino Kasten hatten die Gäste früh Glück, dass Seidl das Geschenk nicht verwerten konnte (3.). Auch in weiterer Folge agierten die Blau-Weißen deutlich drückender - einzig Kapital schlagen konnte die Elf von Gerald Scheiblehner daraus zunächst nicht. Torlos ging es in die Kabinen - auch, weil Malicsek in der 34. Minute mit einem Rechtsschuss nur Aluminium traf. Fazit der ersten Hälfte: Linz war komplett überlegen, St. Pölten hatte mächtig Glück, noch keinen Gegentreffer kassiert zu haben.

Wie ausgewechselt

Auch nach dem Wiederanpfiff präsentierte sich das Spielgeschehen unverändert. Und die Linzer sorgten für die längst überfällige Führung: Nach einem Eckball konnte Kasten gegen Fabio Strauss noch klären - Gölles staubte aber zu seinem 2. Saisontreffer ab (51.). Wie aus dem Nichts fiel wenig später dann der Ausgleich: Gschweidl suchte und fand Yunsang Hong im Strafraum der Gastgeber - und der Südkoreaner versenkte die Kugel aus kurzer Distanz. Beflügelt vom Treffer zeigte sich plötzlich auch die Offensive der Wölfe: Deni Alar scheiterte eine Zeigerumdrehung nach dem 1:1 an Torwart Schmid. Auch in der 63. Minute zeigte sich der Goalie hellwach, wehrte mit dem Fuß abermals stark gegen Alar ab. Es blieb dabei - das Spitzenspiel fand keinen Sieger. Dabei hätte St. Pölten fast noch den ersten Saison-Dreier eingefahren: Llanez traf mit einem sehenswerten Volley in der fünften Minute der Nachspielzeit aber nur knapp neben das Linzer Kreuzeck.

2. Liga, 3. Runde

FC Blau Weiss Linz - spusu SKN St. Pölten 1:1 (0:0)

Hofmann Personal Stadion; 740 Zuschauer, SR Pfister

Tore: 51. Julian Gölles bzw. 57. Yunsang Hong

Startelf BW Linz: Schmid - Fabio Strauss, Janeczek, Maranda, Koch, Pirkl, Brandner, Gölles, Malicsek, Seidl, Surdanovic

Startelf St. Pölten: Kasten - Steinwender, Lang, Tomka, Halper, Davies, Salamon, Gschweidl, Alar, Hong, Barlov

Geschrieben von Fabian Beer/Fotos: Harald Dostal/fodo.media