Am 3. Spieltag traf in der Admiral 2. Liga der FC Juniors OÖ auf den FC Dornbirn. Und dabei war die oberösterreichische Talenteschmiede doch über weite Strecken der Herr am Platz. Kurzzeitig hatte es den Anschein die Dornbirner könnten doch noch Parole bieten. Was dann aber innerhalb weniger Minuten, man kassierte gleich drei Tore am Stück, völlig vom Tisch war. In dieser Verfassung wird es für die Truppe aus dem Ländle wohl nicht einfach werden, sich in der Liga zu behaupten.

(Trainer Stefan Hirczy konnte mit seinen Younsters gegen die Dornbirner einen klaren Heimsieg unter Dach und Fach bringen)

Kurz vor dem Pausenpfiff treffen die Juniors

Beim Duell zweier noch siegloser Mannschaften sind es ganz klar die Hausherren, die sich vom Start weg entsprechende Vorteile verschaffen. Aber die zuletzt arg gebeutelten Dornbirner, zwei Pleiten bei 1:8-Toren, sind bemüht die Oberösterreicher möglichst weit vom Tor fernzuhalten. Aber mit Fortdauer der Begegnung schafft es die Hirczy-Truppe doch, sich mehr und mehr dem Vorarlberger Tor zu nähern. Die Gäste sorgen in der 20. Minute für Entlastung, als ein Joppi-Freistoßball knapp über das Tor streift. 25. Minute: Nagler wird im Rückraum angespielt, der trifft dann aus 16 Metern nur den Torpfosten der Juniors. Damit verlagern sich die Spielanteile bzw. gelingt es den Orie-Schützlingen nun doch, das Spiel offen zu gestalten. Defensiv verstehen es die Gäste organisiert aufzutreten, wonach es für die Heimischen kein Durchkommen gibt. Bis zur 43. Minute, da hält Weixelbraun aus 20 Metern drauf. Halbzeitstand, Nakamura hat noch die Chance auf das zweite Tor, 1:0.

Dornbirn agiert völlig von der Rolle

Gelingt es den Juniors OÖ jetzt, den knappen Vorsprung zu verwalten. Oder aber schaffen es die Dornbirner, sich in der Offensive zu behaupten. 46. Minute: Vom Ankick weg wird Kapsamer auf der linken Angriffsseite in Position gebracht. Seinen zur Mitte gespielten Ball versenkt dann Weixelbraum mit seinem zweiten Treffer, zum 2:0. Aber die Gäste kämpfen sich zurück in die Partie. 60. Minute: Joppi wird von Keeper Jungwirth im Strafraum zu Fall gebracht. Den dafür verhängten Elfmeter versenkt Kasai sicher zum 2:1. Kurz darauf hätte es auch 2:2 stehen können, aber Joppi setzt den Ball neben den Kasten. In der Schlussphase kommt es dann faustdick für die Dornbirner. Innerhalb von nur fünf Minuten schlägt es gleich dreimal ein im Gehäuse. Zweimal Griger (75., 80.) und Haas (78.) nützen dabei eklatante Defensivfehler der Gäste zu einer komfortablen 5:1-Führung. Kircher trifft dann mit einem Strafstoß (92.), Wallquist legt Lauf, zum 5:2-Spielendstand. In der nächsten Runde gastieren die Juniors OÖ am Freitag, 13. August um 18:30 Uhr beim GAK. Dornbirn besitzt zur selben Zeit das Heimrecht gegen die Young Violets.

FC JUNIORS OÖ - FC DORNBIRN 5:2 (1:0)

Raiffeisen Arena, 400 Zuseher, SR: Dominic Schilcher (Wien)

FC Juniors OÖ: Jungwirth, Würdinger, Kapsamer, Wallquist, Valencia (58. Sulzner), Haas, Oh (84. Aigner), Sulejmanovic, Weixelbraun (67. Michelmayr), Nakamura (84. Ployer), Altunbas (58. Griger)

FC Dornbirn: Bundschuh, Krnjic (64. Baldauf), Prirsch, Kircher, Joppi, Bauernfeind, Friedrich, Gurschler, Nagler, Katnik (58. Lauf), Kasai (84. Bicki)

Torfolge: 1:0 (43. Weixelbraun), 2:0 (46. Weixelbraun), 2:1 (60. Kasai/Elfer), 3:1 (75. Griger), 4:1 (78. Haas), 5:1 (80. Griger), 5:2 (92. Kircher/Elfer)

Gelbe Karte: Haas, Sulzner bzw. Krnjic, Friedrich

stärkste Spieler: Kapsamer, Haas, Wallquist bzw. Joppi

Stimme zum Spiel:

Dominik Weixelbraun, Doppeltorschütze Juniors OÖ:

"Ich bin sehr froh, dass ich heute mein erstes Tor machen und sogar gleich eines nachlegen konnte. Ich bin stolz auf die Mannschaft, wie sie gekämpft hat und dass wir am Ende den Sieg feiern konnten. Ich freu mich schon wieder auf die nächste Partie!"

Photocredit: Harald Dostal

by: Ligaportal/Roo