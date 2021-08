Der FC Liefering empfing am Freitagabend den SKU Ertl Glas Amstetten zum Flutlichtspiel. Nach einer unterhaltsamen ersten Hälfte lagen die Amstettner in Führung, die Jungbullen kämpften sich aber heran. Nach zahlreichen vergebenen Top-Chancen gelang Okoh in der Nachspielzeit noch der verdiente Ausgleichstreffer.

Amstettner Führung

Beide Mannschaften startete ohne viel Anlaufzeit in die Partie, Amstetten kam durch Alli und Alin zu ersten Möglichkeiten. Die beiden in Kombination waren es auch, die die Amstettner Führung besorgten: Alli steckte auf Alin durch - dieser zog aus rechter Position ab und versenkte den Ball zur 1:0-Führung im kurzen Eck( (17.). In weiterer Folge wurden die Jungbullen aktiver, Amstetten verlegte sich auf's Kontern - einzig die zwingenden Möglichkeiten vor dem Tor von Amstetten-Keeper Verwüster ergaben sich für die Lieferinger trotz mehr Ballbesitz in der ersten Halbzeit nicht mehr.

Später Okoh zur Punkteteilung

Die zweite Hälfte startete mit einer Top-Chance für Liefering: Kjaergaard nahm bei einem Freistoß aus gut 20 Metern Maß, der Ball knallte mit viel Effet aber nur an's Quergebälk (53.). Liefering schob immer weiter an den gegnerischen Sechzehner, ein weiterer Kjaergaard-Abschluss wurde von Verwüster aber locker gehalten (59.). Dorgeles traf in der 71. Spielminute zudem erneut nur Aluminium, den Nachschuss drosch Šimić über den Kasten. Die Möglichkeiten waren da - einzig die Zeit rannte den jungen Lieferingern davon. Und nachdem Musa Alli (87.) bei einem Alleingang den Ball nicht im Tor unterbrachte, gelang den Gastgebern doch noch der verdiente Ausgleich: Nach einem Eckball schraubte sich Bryan Okoh am höchsten in die Luft und versenkte den Ball in der Nachspielzeit per Kopf im Kreuzeck.

Ein Punktgewinn, den Liefering sich verdient hatte - für die Fallmann-Elf allerdings wäre wohl mehr drin gewesen, die Amstettner verpassten es aber, den Deckel drauf zu machen.

2. Liga, 4. Runde

FC Liefering - SKU Ertl Glas Amstetten 1:1 (0:1)

Red Bull Arena; 300 Zuschauer; SR Altmann

Tore: 90./+1 Bryan Okoh bzw. 17. Roman Alin

Startelf Liefering: Krumrey - Wallner, Okoh, Diambou, Forson, Nene, Kjaergaard, Šimić, Atiabou, Omoregie, Guindo

Startelf Amstetten: Verwüster - Kurt, Dirnberger, Stark, Vojkovic, Ammerer, Alin, Mustecic, Alli, Tschernegg, Frederiksen

Geschrieben von Fabian Beer/Foto: GEPA/Admiral