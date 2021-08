Am 5. Spieltag trafen in der Admiral 2. Liga die Young Violets auf den FC Liefering. Und dabei zeigten die Gäste eindrucksvoll auf, dass bereits wieder die nächste Generation im Anmarsch ist. Die beiden Torschützen sind gerade einmal 17 Jahr jung. Das sind dann jene Kicker, die in Bälde auch bei der KM I, bei Red Bull Salzburg Fuß fassen werden. Für die "Jungveilchen" war das die erste Saisonpleite. Trotzdem, im Vergleich zur vergangenen Saison, gilt es mit dem bisher Gezeigten vollauf zufrieden zu sein.

(Spielraum wurde den Young Violets von den Lieferingern, so wie hier am Bild, nur sehr wenig gewährt)

Dijon Kameri trifft für Liefering

Den noch unbesiegten Austrianern gelingt es vom Start weg, die Begegnung gegen die "Jungbullen" offen zu gestalten. Havel auseiten der Lieferinger (8.) bzw. im Gegenstoß Mester finden die ersten Tormöglichkeiten vor. Die Aufhauser hat mit Fortdauer doch mehr mehr vom Spiel. Die nächsten Torchancen finden Omoregie und Kameri nach einer gespielten Viertelstunde vor. Darauffolgend gelingt es den Suchard-Schützlingen doch, die nötige Ruhe ins Spiel zu bringen. Nach den letzten ansehnlichen Ergebnissen ist beim Gastgeber doch unübersehbar eine breite Brust gegeben. Wenngleich man gegen die spielfreudigen Lieferinger permanent auf der Hut sein muss, will man nicht eine unliebsame Überraschung erleben. So wie in der 30. Minute, da kommt es zum 0:1. Diambou glänzt mit der Vorarbeit, der 17-jährige Kameri ist der Vollstrecker. Mester findet noch die Ausgleichschance vor (37.) - Halbzeitstand aber 0:1.

Young Violets finden schweren Stand vor

Aufgrund des knappen Spielstands ist im zweiten Durchgang noch alles vorstellbar. Die "Jungbullen" haben es in der DNA, das Spiel unentwegt nach vorne auszurichten. Gelingt es da den Violets mehr als nur Nadelstiche zu setzen? Aber den Gästen gelingt es in der 51. Minute ein erneutes Ausrufezeichen zu setzen. Der 17-jährige Kroate Roko Simic (Vorarbeit: Havel) ist per Kopf zur Stelle und markiert das 0:2. Was die Aufgabe für die "Jungveilchen" nicht wirklich einfacher macht. Jetzt gilt es Risiko zu nehmen, was wiederum den Lieferingern verstärkt Freiräume bietet. Amankwah (66.) schrammt nur knapp am 0:3 vorbei (66.). Die Salzburger geben zu verstehen, dass der Drops gelutscht ist. Auch Torschütze Kameri (80.) und Dorgeles (84.) haben noch die Gelegenheit auf Erfolgserlebnisse. Es bleibt letztlich aber beim 0:2-Spielendstand. In der nächsten Runde gastieren die Young Violets am Freitag, 27. August um 18:30 Uhr in St. Pölten. Liefering besitzt zur selben Zeit das Heimrecht gegen den FAC Wien.

YOUNG VIOLETS - FC LIEFERING 0:2 (0:1)

Generali-Arena, 455 Zuseher, SR: Stefan Ebner (OÖ)

Young Violets: Helac, Meisl, Martschinko, Schifferl, Wustinger, Hahn, Antovski (39. El Sheiwi), Huskovic (46. Smrcka), Fischerauer (86. Hutter), Pross, Mester (73. Feiertag)

FC Liefering: Krumrey, Wallner, Okoh, Atiabou (73. Baidoo), Guindo, Diambou, Dorgeles (86. Owusu), Kameri, Omoregie (64. Sahin), Havel (64. Forson), Simic (86. Reischl)

Torfolge: 0:1 (30. Kameri), 0:2 (51. Simic)

Gelbe Karten: Fischerauer bzw. Diambou, Okoh

stärkste Spieler: Wustinger, Hahn bzw. Diambou, Kameri, Guindo

Stimme zum Spiel:

Rene Aufhauser, Trainer Liefering:

"Wir waren von Beginn an äußerst griffig und sehr konzentriert. Bis auf die Schwächephase vor der Pause hatten wir die Partie ständig im Griff. Auch nach dem Seitenwechsel waren die Burschen die aktivere Mannschaft, waren dominant und haben fast gar nichts zugelassen. Ein Pauschallob an die komplette Mannschaft, ich bin mit dem Sieg natürlich sehr zufrieden! Dass Elias (Anm.: Havel) auf der Seite gespielt hat, macht uns als Mannschaft flexibler, aber auch den jeweiligen Spieler in seiner zukünftigen Entwicklung. Er hat es heute sehr gut gemacht und war ständiger Unruheherd."

ZUM Admiral 2. Liga Live Ticker

Photocredit: GEPA/Admiral

by: Ligaportal/Roo