Im Westderby kam es zum Kracher der Runde: Der SC Austria Lustenau empfing im heimischen Reichshofstadion vor 3000 Zuschauern den FC Wacker Innsbruck. In einer klasse Partie bot sich den Zweitliga-Fans ein Spektakel: Zwei Rote Karten und viele intensive Zweikämpfe prägten die Partie - und ein wunderschöner Saracevic-Freistoß sorgte schließlich für den Lustenauer 2:1-Sieg.

Furiose erste Hälfte

Die erste Halbzeit hatte alles, was das Fußballherz begehrte. Zielstrebige Offensivaktionen, eine rote Karte und zwei Treffer. Und der Wacker startete etwas besser in die Partie, ehe in der 14. Minute die Hiobsbotschaft kam: Stefanon enteilte der Defensive, war unterwegs zum Tor - dagegen hatte Hager etwas, riss den Angreifer zu Boden - und Schiedsrichter Barmaksiz zückte richtigerweise Rot wegen Torraubs. Doch die Tiroler ließen sich in Unterzahl nicht entmutigen, spielten weiter nach vorne. So war auch die Führung der Gäste nicht unverdient: Der stark aufspielende Soares bediente Gallé am langen Pfosten, dieser wurde von Gmeiner aus den Augen gelassen und schob aus kurzer Distanz zum 0:1 ein (32.). Doch die Lustenauer - bereits durch Saracevic (22.) und Tabakovic (26.) - gefährlich geworden, glichen postwendend aus. Und natürlich war es Haris Tabakovic, der den Treffer besorgte: Berger flankte perfekt vor den Fünfmeterraum, im Fallen verwertete der Schweizer Stürmer zum Ausgleich (34.). Für Tabakovic war es das bereits siebte Tor im dritten Spiel - eine unglaubliche Quote. Nun war Lustenau so richtig im Spiel, durch Saracevic per Vollspann-Kracher (38./Knaller parierte überragend) und zwei Außennetz-Treffern von Cheukoua und Tabakovic erarbeiteten sich die Austrianer beste Möglichkeiten auf die Führung.

Intensiv, hart und wunderschön

Direkt nach dem Freistoß bewies Muhammed Cham Saracevic einmal mehr seine Klasse: Mit einem wunderschön getretenen Freistoß aus 18 Metern überwand die Innsbrucker Mauer und traf sehenswert ins Kreuzeck zum 2:1 (48.). Die zweite Hälfte präsentierte sich in weiterer Folge wesentlich kämpferischer als der erste Durchgang, der Unparteiische musste einige Gelbe Karten verteilen. Aber dennoch: Beide Teams zeigten auch spielerisch immer wieder gute Momente, zeigten viel Zug zum Tor. So verpasste Saracevic eine Stefanon-Flanke nur knapp (67.), Holz nahm eine unabsichtliche Maak-Vorlage direkt, schoss nur knapp daneben (74.). Und spätestens als Matthias Maak nach einem Foul seine zweite Gelbe der Partie sah (78.), warf Wacker alles nach vorne. Das Bemühen war da - nur gelingen sollte der Elf von Daniel Bierofka der Ausgleichstreffer nicht mehr. Lustenau im Gegenzug hätte gegen Ende durchaus noch den Deckel früher draufmachen können, spielte die Konterchancen aber nicht sauber genug aus. So stand am Ende des West-Derbys ein 2:1 auf der Anzeigetafel. Für den FC Wacker Innsbruck die erste Niederlage der Saison - für Lustenau die Verteidigung der Tabellenführung. Und vor allem: Ganz große Werbung für den Fußball in der 2. Liga.

ADMIRAL 2. Liga, 5. Runde

SC Austria Lustenau - FC Wacker Innsbruck 2:1 (1:1)

Reichshofstadion; 3000 Zuschauer; SR Barmaksiz

Tore: 32. 0:1 Raphael Gallé, 34. 1:1 Haris Tabakovic, 48. 2:1 Muhammed Cham Saracevic (Freistoß)

Rote Karte: 14. Stefan Hager (Innsbruck/Torraub)

Gelb-Rote Karte: 78. Matthias Maak (Lustenau/Foulspiel)

Startelf Lustenau: Schierl - Berger, Hugonet, Gmeiner, Maak, Saracevic, Grabher, Ferreira da Silva, Cheukoua, Stefanon, Tabakovic

Startelf Innsbruck: Knaller - Hager, Hupfauf, Joppich, Kopp, Martic, Holz, Aydin, Galle, João Luiz, Ronivaldo

Geschrieben von Fabian Beer/Fotos: GEPA/ADMIRAL