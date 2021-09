Der FC Wacker Innsbruck hat in der 7. Runde der ADMIRAL 2. Liga den vierten Sieg in dieser Saison eingefahren. Die Tiroler bejubelten auswärts gegen den Floridsdorfer AC einen 3:1-Erfolg. Anthony Schmid hatte die Hausherren zwar früh in Führung gebracht, doch Jamnig (23.) und Ronivaldo (34., 60.) sorgten letztlich für den Erfolg der Innsbrucker.

FAC überrascht Wacker, doch Innsbruck dreht die Partie noch vor der Pause

Der FAC startete mit viel Elan und erwischte einen Blitzstart: Anthony Schmid stand nach einer Hereingabe von Thomas Komornyik goldrichtig und drückte den Ball im Fallen über die Linie - 1:0 (4.). Die Hausherren agierten weiterhin sehr forsch, dennoch fanden die Gäste eine große Chance auf de Ausgleich vor: Jamnig war nach zehn Minuten auf und davon, schob den Ball jedoch am langen Eck vorbei (10.).

In der 23. Minute machte es Jamnig besser, als er einen Abpraller von FAC-Keeper Gütlbauer nutzen konnte und aus kurzer Distanz zum 1:1 abstaubte (23.). Die Gäste blieben nun am Drücker und kamen nur wenig später zum nächsten Treffer: Ronivaldo stieg nach einer Hereingabe von Viteritti hoch und köpfelte zur Innsbrucker Pausenführung ein - 1:2 (34.).

Der FAC kam druckvoll auf den Platz zurück, lief die Gäste früh an und hatte das Spielgeschehen nun im Griff. Doch mitten in der besten Phase der Floridsdorfer gelang den Tirolern der Treffer zum 3:1. Zunächst konnte Gütlbauer einen Schuss von Zaizen noch entschärfen, doch Ronivaldo war im Nachsetzen zur Stelle und lupfte den Ball zum 1:3 ins Tor (60.).

Die Gäste hatten das Spiel in weiterer Folge ganz klar im Griff, ließen Ball und Gegner laufen und in der eigenen Hälfte nichts anbrennen. Schlussendlich feierten die Tiroler einen 3:1-Auswärtssieg, der sie vorübergehend auf Tabellenplatz zwei katapultiert.

Innsbruck-Coach Daniel Bierofka nach dem Spiel: "Ich bin sehr zufrieden. Es ist nicht einfach, wenn man hier so früh in Rückstand geht. Dann haben wir ein bisschen gebraucht, bis wir uns von dem Gegentor erholt haben, aber dann haben wir genau das gemacht, was wir können, nämlich unser Spiel durchgezogen. In der Halbzeit haben wir das System bisschen korrigiert, damit wir die tiefen Bälle vom Gegner besser in den Griff kriegen. Wir haben das sehr souverän gemacht, obwohl wir den einen oder anderen Konter besser ausspielen hätten können."

2. Liga, 7. Runde

FAC - Wacker Innsbruck 1:3 (1:2)

FAC-Platz, Wien; SR Hameter

Live-Ticker FAC - Wacker Innsbruck

Tore: Schmid (4.) bzw. Jamnig (23.), Ronivaldo (34., 60.)

Startelf FAC: Gütlbauer; Becirovic, Bubalovic, Gassmann, Puchegger, Rechberger, Komornyik, Krainz, Rasner, Monsberger, Schmid

Startelf Innsbruck: Eckmayr; Hager, Hupfauf, Joppich, Kopp, Holz, Hubmann, Viteritti, Aydin, Jamnig, Ronivaldo

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal; Foto: GEPA/ADMIRAL