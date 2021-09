Keinen Sieger brachte die 2. Liga-Partie zwischen dem SV Horn und FC Juniors OÖ hervor. Die beiden Mannschaften trennten sich nach einer unterhaltsamen Partien mit einem 1:1-Unentschieden. Mayr brachte die Gäste nach 16 Minuten in Führung, ehe Yilmaz in der 76. Minute der verdiente Ausgleich gelang. Die Oberösterreicher werden aufgrund der Vielzahl an Torchancen des SV Horn besser mit dem Remis leben können.

SV Horn verzweifelt an Juniors-Keeper Polster

Der erste Aufreger in Horn ließ nicht lange auf sich warten: Yilmaz war nach einem schnellen Gegenstoß auf und davon, spitzelte den Ball an Juniors-Keeper Polster vorbei, der sich nur mehr mit einem Foul zu helfen wusste - Elfmeter für Horn. Marco Toro trat an und probierte es mit einem Schuss in die Tormitte, doch Polster reagierte sensationell und parierte mit dem Fuß (9.).

Kurz darauf gingen die Gäste aus Oberösterreich in Führung: Nach einer Balleroberung in der gegnerischen Hälfte spielte Würdinger das Leder zu Alexander Mayr, der zum 0:1 einschoss (16.). Die Partie gestaltete sich extrem interessant mit Aktionen auf beiden Seiten: Kurz nach dem Führungstreffer der Gäste konnte sich Polster bei einem Versuch von Cosgun auszeichnen (18.). Der SV Horn fand auch in weiterer Folge gute Torchancen vor, doch Juniors-Keeper Polster erwischte heute einen grandiosen Tag und hielt die Pausenführung fest.

Und der Goalie der Gäste konnte sich auch in den zweiten 45 Minuten auszeichnen: Zunächst entschärfte er einen Freistoß von Schelle (50.), ehe er nur fünf Minuten später bei einem Schuss von Cosgun hellwach war und sein Tor weiter sauber hielt (55.). Vier Minuten später waren dann die Gäste nahe am zweiten Treffer dran, doch Stefan Radulovic's Versuch prallte an die Stange (59.).

Doch auch die Horner blieben lästig und das machte sich bezahlt: Nach einem schnellen Gegenstoß hatten die Waldviertler gleich mehrmals die Chance, den Ausgleich zu erzielen. Schlussendlich war es dann Burak Yilmaz, der das Leder aus kürzester Distanz über die Linie drückte - 1:1 (76.). In der Schlussphase hatten die Horner gar die Chance, das Spiel zu gewinnen, doch Camara ließ eine gute Kopfballmöglichkeit ungenützt (88.).

2. Liga, 7. Runde

SV Horn - FC Juniors OÖ 1:1 (0:1)

Sparkasse Horn Arena; SR Schilcher

Tore: Yilmaz (76.) bzw. Mayr (16.)

Startelf Horn: Ehmann; Bauer, Gobara, Klar, Briedl, Cosgun, Marakis, Neumayer, Schelle, Yilmaz, Toro

Startelf Juniors OÖ: Polster; Philipsky, Sulzner, Wallquist, Würdinger, Oh, Valencia, Griger, Haas, Mayr, Michlmayr

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal; Foto: Harald Dostal